Стань владельцем своего собственного летающего острова в игре «Небеса». Сражайся с монстрами, добывай кристаллы, ходи в гости к друзьям и участвуй в удивительных приключениях. В этом мире существуют боги и их аватары ходят среди людей. Шесть культов, разделенных на две фракции, ведут здесь непримиримую борьбу. Выбирай культ и становись его ретивым приверженцем. Борись с вражескими воинами и созданиями. Приглашай друзей и играй вместе с ними. Открывай сундуки с экипировкой, прокачивай свой уровень, строй и улучшай здания. Защищай свой остров от нападений и захватывай чужие. Участвуй в событиях и розыгрышах. Достигни небывалых высот и стань частью огромного комьюнити. Погрузись в волшебную историю и превратись в ее активного участника. Забирай и активируй промокоды и коды купонов «Небеса» за январь - февраль 2024 года в Азербайджане, получай выгодные предложения и становись сильнее.

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