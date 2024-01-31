Yango – отличный сервис такси в Азербайджане. Скачивай мобильное приложение с любого маркетплейса на свой смартфон и запускай поиск водителя. Доступные цены позволят наслаждаться комфортными поездками каждый день. Экономь до половины стоимости в течение первых трех поездок, а также используй другие акции от компании для получения выгоды. Light-версия приложения занимает очень мало место в памяти устройства, совместима с любой моделью и работает даже с плохим интернет-соединением. Ищешь работу? Попробуй себя в роли таксиста в хорошей компании с удобными инструментами и честными зарплатами. Просто оставь заявку и начинай работать. Быстро и с легкостью доезжай до любой точки в городе в комфортабельном автомобиле с приятным водителем. Активируй наши промокоды (promo codes) Yango за январь - февраль 2024 года в Азербайджане и снижай стоимость маршрута. Настроение гарантированно повысится!

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