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Промокоды «Клаустрофобия» в Азербайджане

Активные купоны и промокоды «Клаустрофобия» январь - февраль 2024

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Отзывы покупателей

Часто ходим с друзьями на квесты: это отличный способ отдохнуть и сбросить напряжение. В Клаустрофобии приглянулись программы с VR и возможность использовать скидочные коды. Рекомендую!

  • Алиса Б.
  • 20.02.2019

Пошли с друзьями на день рождение в Клаустрофобию, и не пожалели. Космический квест был просто улетный: решали загадки, тупили и веселились. Чуть не сломали какую-то деталь в механизме, за что нам потом на ресепшене прилетело атата. Но настроения это не испортило. Для скидки в 15% использовал промокод с этого сайта, так что всем советую, пока акция еще идет.

  • Артем
  • 30.11.2018
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