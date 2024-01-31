Dadim – традиционная итальянская еда с доставкой на дом! Меню сервиса включает в себя пиццу с куриным филе, ветчиной, морепродуктами, овощами, изысканными приправами и прочими ингредиентами. В каталоге ты также найдешь сочные бургеры, хрустящие роллы, супы, салаты, комбо-наборы и многое другое. Повара компании используют исключительно свежие продукты, качественное масло и муку высшего сорта. Ты сможешь самостоятельно забрать онлайн-заказ в одном из филиалов или воспользоваться услугами курьера фирмы. Доступен расчет наличными деньгами и банковской карточкой. Накопительная дисконтная система и другие выгодные предложения помогут экономить при оплате внушительные суммы денег! Мы подготовили для тебя список всех актуальных акций и добавили информацию о сроках их действия. Выбери оптимальные промокоды Dadim за январь - февраль 2024 года в Азербайджане, активируй их и получай скидки или подарки!

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