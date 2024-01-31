Промокоды и купоны «ВсеМайки» за январь - февраль 2024 в Азербайджане
Активные купоны и промокоды Vsemayki.ru январь - февраль 2024
Промокоды сайтов, похожих на Vsemayki.ru
Истекшие купоны Vsemayki.ru
Не нашел промокод?Получить первым
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Поражает, конечно, выбор. На это обращаешь внимание в первую очередь. Я случайно перешел по ссылке – пару часов просидел. Потом, конечно, одумался, но все равно пару маек заказал.
- Вован
- 30.09.2018
Перешел на сайт, так как промокод дал мне здесь скидку. Сначала хотел что-нибудь жене подарить, но потом и себе подыскал. Мне с танками, жене с моей фоткой. Все честно))
- Дима
- 23.09.2018
Заказывала майку, качество печати неплохое, но по моему, не стоит своих денег. Доставку осуществляли довольно долго и с проволочками. В магазине понравился большой ассортимент принтов, цветов и вещей для нанесения, сама ткань майки довольно приличная. Может быть закажу еще в подарок,посмотрим
- Айси
- 02.01.2016
Добавить отзыв