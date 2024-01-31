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Промокоды и купоны «Аэрофлот» в Азербайджане

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Отзывы покупателей

Если нужно куда-то лететь, то отдаю предпочтение аэрофлоту. Заказыть билеты на сайте очень просто. Очень удобно, что сразу можно увидеть, есть ли более дешевые билеты в ближайшие к выбранной дате дни. Только один раз аэрофлот огорчил. На сайте была информация об акции, что билеты из Питера до Москвы и обратно стоят 2000-3000. На этапе выбора билетов так и было, но во время их оформления за счет сборов цена увеличилась на 3000-4000. Так что очень расстроила, что так называемая акция, оказалась вовсе не акцией.

  • GrayScarp
  • 01.04.2016
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