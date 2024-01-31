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Отзывы покупателей

В целом сам сервис мне нравится - оформляется заказ быстро, посылки доходят обычно быстро, всегда отлично упакованные, есть гарантии на случай, если товары побьются в дороге. За дорогие вещи, правда, довольно сильно тревожишься, поскольку они проделывают довольно долгий пусть почтой и всякое может произойти. Два раза мою посылку потеряли, но все нашлось, хотя и не сразу,конечно, но это уже не вина магазина, так что особых претензий нет.

  • Влад
  • 28.12.2015
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