Планируете арендовать машину для поездок за границей? Купите дополнительную страховку на сайте RentalCover и обезопасьте себя от лишних штрафов! Просто заполните небольшую анкету, выберите тип франшизы и оплатите заявку удобным вам способом. Важно, что страхование совместимо с любой прокатной компанией. Кроме того, сервис гарантирует самые низкие цены на услугу. Действие покрытия распространяется на все виды ДТП и повреждений транспортного средства, потерю ключей, пожар и даже угон автомобиля. Если в договоре аренды указаны дополнительные водители, то для них услуга страхования будет бесплатна. Заинтересовало предложение компании? Тогда не упустите шанс сэкономить на сотрудничестве! Используя при оформлении заявок промокоды и купоны rentalcover.com за январь - февраль 2024 года в Азербайджане, можно получить впечатляющие скидки. Главное – следить за сроками проведения секретных акций.

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