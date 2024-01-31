Realm Royale – яркая и динамичная видеоигра в модном жанре королевской битвы. Проект, созданный по мотивам «стрелялки» Paladins, позволит вам насладиться грандиозными сражениями в фэнтезийном Средневековье. Для начала нужно будет выбрать один из пяти классов: вы можете примерить на себя роль воина, мага, охотника, убийцы или инженера с уникальным набором умений. В арсенале геймеров – огромный ассортимент арбалетов, дробовиков, винтовок, ледяных посохов. Создать мощное оружие можно самостоятельно, отправившись в кузницу. Чтобы ускорить перемещение между локациями, стоит обзавестись собственной лошадью. Открывайте перед собой бескрайние просторы виртуальной вселенной, используя промокоды (promo codes) Realm Royale за январь - февраль 2024 года в Азербайджане! Экономьте на донате и получайте еще больше удовольствия от игры. Лучшие коды на подарки уже размещены внизу страницы.

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