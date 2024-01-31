«Нинокуни» – захватывающие приключения в неизведанном виртуальном мире. Тебе предстоит выполнить важную миссию: построить на месте разрушенных территорий новое королевство! Объединяйся с друзьями, украшай местность различными предметами и прояви силу духа в многочисленных внутриигровых испытаниях! Ты сможешь создать собственную ферму, посадить на ней деревья и возвести дом. Собери богатый урожай и приготовь вкусную еду, чтобы накормить загадочных лесных жителей! Проявляй индивидуальность, перевоплощаясь в разных персонажей, и оцени потрясающую анимацию, созданную с помощью современных технологий! Создатели регулярно радуют игроков специальными предложениями. На этой странице ты найдешь все доступные промокоды и коды купонов (coupons codes) Ni no Kuni CrossWorlds за январь - февраль 2024 года в Азербайджане. Не упусти возможность и выбирай нужные варианты, чтобы получать подарки и бонусы!

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