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Акции и промокоды AirFrance в Азербайджане

Новых промокодов для AirFrance нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды AirFrance январь - февраль 2024

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Отзывы покупателей

По работе я довольно часто летаю за границу и так же часто пользуюсь услугами авиакомпании AirFrance: у них бывают скидки на некоторые билеты. Но у меня теперь есть скидка по промокоду, пусть не на все направления, но всё же в размере 10-20%. В итоге выходит экономия на перелетах. Буду следить за купонами чаще, может, еще что-то интересное найду для себя.

  • Инна
  • 21.03.2019

Мечтали слетать в свадебное путешествие в Париж. Огромное спасибо ЭйрФранс за осуществленную мечту! Попали на акцию с дешевыми билетами как раз на нужные даты, тут же забронировали жилье и машину для поездок по окрестностям. И еще остались деньги на сувениры и знакомство с местной кухней.

  • Борис и Вера
  • 09.03.2019
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