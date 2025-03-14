Wildberries — крупнейший маркетплейс России с широким ассортиментом, быстрой доставкой и регулярными скидками. Однако частенько бывают случаи, когда покупатель хочет отменить заказ: передумал, нашёл дешевле или попросту выбрал не тот размер. Иногда причиной становится, например, задержка доставки или несоответствие описанию.

К счастью, сервис позволяет отказаться от покупки как до её получения, так и после. Разберём все способы отмены, условия возврата и сроки возмещения денег.

Как отменить заказ на Wildberries до получения

Если заказ ещё не отправлен, отменить его проще всего. Для начала важно проверить его статус в личном кабинете:

В обработке – ещё не передан в логистическую службу, его можно отменить без проблем

Сформирован – упакован, но пока еще не отправлен. Отмена возможна, но не всегда, есть случаи-исключения

Доставляется – уже передан перевозчику, отменить нельзя, но можно отказаться от получения

Как отменить заказ на ВБ: пошаговая инструкция

Зайди в «Мои заказы» в личном кабинете в мобильном приложении или на сайте Найди нужную покупку. Если она ещё не отправлена и имеет статус «В обработке», появится кнопка «Отменить заказ» Подтверди действие, нажав на эту кнопку

После этих нехитрых действий заказ исчезнет из списка активных. Если он был оплачен заранее, деньги вернутся (подробнее об этом ниже).

Нюансы:

Если кнопка отмены неактивна, значит, посылка уже в пути

В случае задержки возврата денег можно обратиться в службу поддержки

Иногда из-за технических сбоев отмена срабатывает не сразу. Если это произошло, стоит повторить попытку позже

Как отменить заказ Wildberries после получения

Если товар уже прибыл в пункт выдачи или был доставлен курьером, отменить заказ невозможно. Однако отказаться от покупки всё равно возможно. Из ПВЗ можно просто не забирать покупку. В этом случае она автоматически отправится обратно, а деньги будут возвращены. Если же покупка уже у вас, но не подошла, её можно отправить обратно, соблюдая правила возврата.

Можно ли вернуть товар на Вайлберриз, если забрал его домой?

Да, но с учётом определённых условий:

Вещь должна быть в первоначальном состоянии: с этикетками, бирками, пломбами и в оригинальной упаковке

Не подлежат возврату товары личной гигиены, косметика, парфюмерия, нижнее бельё, чулочно-носочные изделия и купальники

Вернуть покупку можно в течение 7 дней (в отдельных случаях — до 14)

Как вернуть товар на ВБ

Открой личный кабинет и перейди в раздел «Мои заказы» Выбери нужное и нажми «Оформить возврат» Укажи причину (не подошёл размер, брак и т. д.) При необходимости прикрепите фото Распечатай накладную или запиши её номер Отнеси товар в ближайший пункт выдачи Wildberries

После проверки качества маркетплейс одобрит возврат, если всё в порядке, и деньги будут возвращены удобным способом.

В каких случаях могут отказать?

Компания вправе отклонить запрос, если:

На товаре есть следы использования или повреждения

Утеряна упаковка или отсутствуют бирки

Покупка входит в перечень невозвратных (например, косметика или нижнее бельё)

Продавец считает, что вещь испорчена по вине покупателя

Если вдруг тебе отказали, не стоит отчаиваться — у тебя есть возможность подать жалобу в службу поддержки и попытаться оспорить это решение. Для начала внимательно изучи условия на сайте магазина, чтобы убедиться, что твоя ситуация соответствует их правилам. Затем напиши подробное обращение в поддержку, приложи все доказательства: скан/фото чека, переписку с продавцом или другие документы, которые подтверждают твою позицию. Если ответ службы поддержки тебя не устроит, можно обратиться в вышестоящие инстанции, например, в Роспотребнадзор, или написать заявление через официальные каналы связи. Помни, что твои права как потребителя защищены законом, и ты имеешь полное право на справедливое рассмотрение своего случая.

Как вернуть деньги за отменённый заказ

После успешного возврата средства поступят тем же способом, которым была произведена оплата.

Сроки зачисления денег:

Банковская карта – 3–10 дней

Баланс личного кабинета – 1–3 дня

Электронные кошельки (ЮMoney и др.) – 2–5 дней

Что делать, если деньги за возврат так и не пришли? Для начала зайди в личный кабинет и проверь статус возврата денежных средств: может процесс ещё в обработке. Убедись, что прошло достаточно времени с момента оформления возврата, так как переводы иногда занимают несколько дней. Если все сроки прошли, а деньги так и не поступили, свяжись со службой поддержки, они помогут уточнить детали и подскажут, как действовать дальше. Если средства были списаны, но не дошли до тебя, обратись в свой банк и запроси информацию — возможно, задержка на их стороне. Если все предыдущие шаги не дали результата, можно подать официальную претензию через сайт Wildberries, чтобы твой вопрос рассмотрели в индивидуальном порядке.

Полезные советы по возврату

Обязательно осматривай товар перед тем, как забирать его в пункте выдачи. Если заметишь дефекты, лучше сразу отказаться от покупки. Не спеши выбрасывать упаковку, сохраняй её, пока не примешь окончательное решение. Не забудь сфотографировать чек и саму вещь — это поможет избежать спорных ситуаций. Следи за сроками: чем быстрее оформишь, тем быстрее получишь деньги. Если возникнут проблемы, используй онлайн-чат Wildberries или позвони в их колл-центр — это самый быстрый способ связаться с поддержкой.

Заключение

Если заказ ещё не отправлен, его можно легко отменить через личный кабинет. Если товар уже доставлен, но не подошёл, оформи возврат, соблюдая условия. При соблюдении всех правил деньги возвращаются быстро.