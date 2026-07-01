Бонусы СберСпасибо – самая массовая программа лояльности в России, и при этом одна из самых непонятных. Правила меняются каждый месяц, категории кэшбэка нужно выбирать заново, а часть бонусов незаметно сгорает у тех, кто давно не заходил в приложение. Разберём программу по порядку: с чего начать, как зарабатывать бонусы по максимуму и куда их выгоднее всего девать. Кстати, если у вас есть промокоды Сбер Банк – на подписку, сервисы или партнёрские предложения, – их тоже удобно применять через экосистему: большинство из них активируются в том же приложении, что и бонусы.

Принцип программы простой: 1 бонус почти всегда равен 1 рублю при оплате покупки. Банк начисляет бонусы за траты по карте – в среднем от 0,5% до 10% в зависимости от категории и подписки. Дальше эти бонусы можно тратить как скидку у партнёров, переводить другим людям или обменивать на рубли. Дьявол в деталях: лимиты, сроки, исключения. С них и начнём.

Как подключить бонусы Спасибо от Сбербанка

Подключать программу отдельно не нужно – она активируется автоматически при выпуске дебетовой или кредитной карты Сбера. Бонусный счёт открывается один раз и привязывается ко всем картам клиента: новую карту специально подключать к Спасибо не требуется, она встанет на бонусный счёт сама.

Если по каким-то причинам участие в программе отключено вручную, восстановить его можно через раздел «СберСпасибо» в приложении Сбербанк Онлайн одним нажатием. Там же, кстати, формируется весь дальнейший путь работы с бонусами – выбор категорий, переводы, обмен на рубли.

Совет: перед первым активным использованием карты загляни в раздел СберСпасибо и проверь статус подключения. Иногда у клиентов с очень старыми картами бонусная программа подключена не была – это легко исправить за пару минут, а не за пару дней.

Как посмотреть бонусы СберСпасибо

Баланс бонусов проверяется тремя способами, и каждый годится для своей ситуации.

Самый быстрый – отправить СМС со словом «Спасибо» и последними четырьмя цифрами карты на короткий номер 900. Ответ приходит за несколько секунд, способ незаменим, если под рукой нет интернета.

Самый удобный для повседневного контроля – раздел «Кошелёк» → «СберСпасибо» в мобильном приложении. Здесь видно не только текущий баланс, но и историю начислений, статус выбранных категорий на месяц и предложения партнёров.

Третий вариант – личный кабинет на сайте программы лояльности. Там доступна более подробная статистика: сколько бонусов сгорит в ближайшее время, сколько начислено за конкретный период, какие операции попали под исключения.

Сверяйте баланс не реже раза в месяц – перед тем, как выбирать новые категории кэшбэка. Так сразу видно, сколько бонусов накопилось и стоит ли их уже тратить, или можно подождать.

Сверяйте баланс не реже раза в месяц – перед тем, как выбирать новые категории кэшбэка. — Алина Колесова , эксперт по умному шопингу

Как выбрать категории в СберСпасибо

Категории кэшбэка выбираются каждый месяц заново – и это главное, что нужно понять про систему: подключённые в феврале категории не переносятся на март автоматически. Выбор открывается первого числа месяца в приложении или на сайте программы, а активировать его можно в любой день – начисление по выбранным категориям пойдёт с момента подтверждения.

Тип клиента Количество категорий Кэшбэк Без подписки 3 до 5% СберПрайм Старт 4 до 7% СберПрайм / СберПрайм+ 5 до 10% Премиальные пакеты (СберПервый, Private) 6, подключаются автоматически до 10%

Премиальным клиентам категории выбирать не нужно – банк подключает их сам на основе анализа трат. Всем остальным придётся заходить в приложение каждый месяц, иначе кэшбэк по повышенным категориям просто не начислится.

Логика выбора простая: сначала смотришь, на что уходят основные траты в текущем месяце, и под них подбираешь категории. Если расходы равномерные – без явных пиков, – есть смысл подключить категорию «Процент на все покупки»: она даёт небольшой, но стабильный кэшбэк со всех трат сразу. Если же бюджет концентрируется в одной-двух сферах – например, заправка и аптеки, – выгоднее закрыть именно их, а не распылять выбор на категории, которыми пользуешься редко.

Ещё одна деталь: банк ежемесячно ограничивает суммарный размер бонусов вне зависимости от выбранных категорий – у клиентов без подписки потолок около 2000 бонусов в месяц, у владельцев СберПрайм – до 10 000, у СберПрайм+ – до 15 000. Это значит, что после крупной покупки в выгодной категории дальнейшие траты в ней же могут уже не приносить повышенный процент – лимит будет исчерпан.

Категория «Транспорт» в СберСпасибо: что входит

В категорию «Транспорт» обычно включены покупки билетов на поезда и самолёты, оплата проезда в метро и наземном городском транспорте, такси, а также каршеринг. Состав категории периодически уточняется банком, поэтому перед подключением стоит свериться с актуальным перечнем кодов МСС в приложении – там он всегда указан рядом с названием категории.

Почему не начисляются бонусы Спасибо от Сбербанка

Категории не выбраны на текущий месяц. Без подтверждения выбора кэшбэк по повышенным категориям не начисляется вообще, остаётся только базовый процент по части операций.

Покупка попала под исключённый код МСС. Сбер не начисляет бонусы за переводы между своими счетами, снятие наличных, оплату коммунальных услуг через отдельные сервисы, погашение кредитов и ряд других операций – список исключений известен заранее и публикуется в условиях программы.

Начисление ещё не произошло технически. Стандартный срок составляет до пяти рабочих дней с момента покупки, и за выходные он не сокращается.

Исчерпан месячный лимит начислений. Тогда последующие покупки в выгодной категории идут уже без бонуса, даже если категория формально подключена.

Практический совет: если бонусы не пришли спустя неделю после покупки, а лимит точно не исчерпан и категория выбрана верно, имеет смысл обратиться в чат поддержки приложения с номером операции – это быстрее, чем звонок на горячую линию.

Как потратить бонусы СберСпасибо

Способов потратить накопленные бонусы у Сбера несколько, и они закрывают почти все повседневные сценарии – от заправки машины до оплаты подписок. Общий принцип: бонусами можно оплатить часть покупки прямо на кассе или в приложении партнёра, при этом доля списания зависит от конкретного продавца и может составлять от 50% до 99% чека.

Как заправиться на бонусы Спасибо от Сбербанка

Оплата бонусами на заправке проходит так же, как обычная оплата картой: на кассе нужно сообщить, что часть суммы хочешь списать бонусами, либо выбрать соответствующий способ оплаты в приложении АЗС, если оно поддерживает интеграцию со СберСпасибо.

Среди сетей, где это можно сделать, чаще всего встречаются Газпромнефть, Роснефть и ряд региональных сетей-партнёров – точный список периодически меняется, поэтому проще всего свериться с разделом «Партнёры» в приложении прямо перед поездкой на заправку, отфильтровав категорию «АЗС». Там же видно текущий процент списания и есть ли ограничения по минимальной сумме чека.

Как оплатить СберПрайм бонусами Спасибо

Подписку СберПрайм можно частично или полностью оплачивать бонусами Спасибо прямо при продлении – этот способ оплаты доступен в разделе управления подпиской в приложении Сбербанк Онлайн. При оформлении или продлении подписки система предлагает выбрать источник списания: с карты, бонусами или комбинированно. Если у вас есть промокоды СберПрайм, их также можно применить на этом этапе – поле для ввода появляется рядом с выбором способа оплаты.

Это один из самых выгодных сценариев использования бонусов, потому что подписка СберПрайм сама увеличивает дальнейший кэшбэк – фактически бонусы, потраченные на подписку, окупаются повышенным процентом начислений в последующие месяцы.

Как оплатить бонусами Спасибо мобильную связь

Списать бонусы на оплату мобильной связи можно через раздел «Платежи» в приложении: при пополнении баланса телефона или оплате тарифа система предлагает выбрать способ оплаты – картой, бонусами или их комбинацией. Доступно это в первую очередь для номеров оператора Т2 (бывший Tele2), который входит в экосистему Сбера, у других операторов условия списания могут отличаться или отсутствовать вовсе. Пользователи могут дополнительно воспользоваться промокодами СберМобайл при подключении тарифа – они нередко дают скидку на первый месяц или бонусные гигабайты.

Оплата связи бонусами – один из немногих способов, где можно закрыть стабильный ежемесячный платёж без единого рубля с карты. Если у тебя накапливается по 300–500 бонусов в месяц, мобильная связь – логичное место, куда их направить, не дожидаясь, пока баллы сгорят.

Оплата связи бонусами – один из немногих способов, где можно закрыть стабильный ежемесячный платёж без единого рубля с карты. — Алина Колесова , эксперт по умному шопингу

Как перевести бонусы СберСпасибо

Помимо трат у партнёров, бонусы можно передавать – как полностью, так и частично. Этот механизм работает иначе, чем оплата покупок, и регулируется отдельными правилами.

Как перевести бонусы Спасибо другому человеку

Перевести бонусы можно через раздел «СберСпасибо» в приложении: там есть функция перевода бонусов другому участнику программы по номеру телефона. Сумма перевода ограничена – банк устанавливает лимит на количество бонусов, которые можно передать за один раз и в течение месяца, и точное значение лимита стоит проверять в приложении перед переводом, поскольку оно периодически пересматривается.

Перевести можно только тому, кто тоже участвует в программе СберСпасибо – то есть имеет карту Сбера с подключённым бонусным счётом. Если получатель программу не подключал, перевод не пройдёт до момента подключения с его стороны.

Как перевести бонусы Спасибо с детской карты СберKids

Бонусы с детской карты СберKids переводятся родителем через приложение СберKids или родительский профиль в Сбербанк Онлайн: в разделе управления картой ребёнка доступна функция перевода накопленных бонусов на основной счёт родителя или на счёт другого участника программы. Это удобно, когда ребёнок копит небольшие суммы бонусов с покупок, но реализовать их выгоднее через основную карту – например, при крупном списании у партнёра.

Перевод контролируется родительским аккаунтом полностью: сам ребёнок инициировать его не может, что соответствует общей логике детской карты как инструмента с родительским контролем.

Как обменять бонусы СберСпасибо на рубли

Самый гибкий способ распорядиться бонусами – обменять их на рубли и получить деньги прямо на карту. Делается это в разделе «СберСпасибо» → «Обменять на рубли»: бонусы конвертируются по курсу, близкому к 1:1, и зачисляются на привязанный счёт в течение нескольких минут.

Ограничение здесь одно, но существенное – банк позволяет обменивать на рубли не более 10 000 бонусов в месяц вне зависимости от того, сколько их накоплено на счёте. Если бонусов больше, остаток придётся обменивать в следующем месяце или потратить другим способом – например, через оплату покупок у партнёров, где ограничений по сумме списания за раз нет. Среди удобных вариантов – заказ продуктов через Купер: там принимают бонусы Спасибо, а если у вас есть промокоды Купер, скидку можно суммировать с бонусным списанием и сэкономить ощутимо больше.

Отдельно стоит сказать про компенсацию оплаченных ранее услуг: часть платежей – например, за ЖКХ, налоги или сотовую связь – можно не оплатить бонусами напрямую, а вернуть себе рублями уже после оплаты с карты, оформив это как компенсацию в разделе истории операций. Механика похожа на обмен, но привязана к конкретному платежу, а не к свободной сумме бонусов. Аналогично работает и схема с аптеками: покупки в еАптеке можно частично оплатить бонусами, а промокоды еАптеки позволяют дополнительно снизить итоговую сумму – их поле для ввода есть в корзине при оформлении заказа.

Не стоит держать бонусы про запас годами – это самая частая ошибка. Бонусы Спасибо не растут в цене и не приносят процент, как вклад, зато имеют срок жизни. Оптимальная стратегия – тратить или обменивать их раз в один-два месяца, не доводя до накопления больших сумм, которые потом упрутся в месячный лимит обмена.

Не стоит держать бонусы про запас годами – это самая частая ошибка. — Алина Колесова , эксперт по умному шопингу

Часто задаваемые вопросы

1 бонус Спасибо – это сколько рублей?

1 рубль скидки у большинства партнёров. У отдельных партнёров и в акциях курс может отличаться – уточняй перед оплатой.

Когда сгорают бонусы СберСпасибо?

Через год после начисления – каждая операция сгорает отдельно, не одной партией.

В какой аптеке можно списать бонусы Спасибо?

В сетях-партнёрах, среди которых «Ригла» и «Будь Здоров». Точный список – в разделе «Партнёры» приложения.

Что делать, если на заправке отказались принимать бонусы Спасибо?

Уточни у кассира статус партнёрства – отдельные АЗС франшизы могут не быть подключены, даже если сеть в целом партнёр.

Можно ли тратить бонусы Спасибо в обычном магазине без статуса партнёра?

Нет, только у официальных партнёров и в сервисах экосистемы Сбера.

Сгорают ли бонусы, переведённые другому человеку?

Да, срок действия сохраняется – перевод его не обнуляет.

Можно ли выбрать категории кешбэка задним числом?

Нет, но опоздание не критично: подтверждение в любой день месяца включает начисления с этого момента.