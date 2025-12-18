Авито Доставка — это удобный сервис, который берет на себя всю логистику и финансовые вопросы между продавцом и покупателем. Главная фишка в безопасности: деньги за товар замораживаются на счете, и продавец получает их только после того, как посылка успешно доедет, а получатель проверит и примет ее. Это позволяет заказывать редкие вещи из других регионов, не переживая за сохранность денег.

В преддверии Нового года сервис становится настоящей палочкой-выручалочкой. Разберем подробнее, как это работает для обеих сторон сделки.

Как работает Авито Доставка для продавца

Если вы хотите освободить место дома перед праздниками или заработать на продаже подарков, процесс максимально упрощен. Вам не нужно заключать договоры с транспортными компаниями — все уже настроено внутри платформы.

Пошаговый алгоритм для продавца:

Включите доставку. В настройках профиля или при создании объявления активируйте ползунок «Авито Доставка». Выберите удобные вам способы отправки: через пункты выдачи (Boxberry, СДЭК, Почта России и др.), постаматы или курьером. Получите заказ. Когда покупатель нажмет «Купить с доставкой» и оплатит товар, вы получите уведомление в разделе «Заказы». Там будут указаны сроки отправки и выбранная служба доставки. Отправьте посылку. Упакуйте товар (лучше сделать фото или видео упаковки для подстраховки) и отнесите его в выбранный пункт приема или передайте курьеру. Следите за статусом. В личном кабинете появится трек-номер. Как только покупатель заберет посылку и подтвердит, что с ней все в порядке, деньги за вычетом небольшой комиссии поступят на вашу карту.

Обратите внимание: есть ограничения по габаритам и категориям товаров (например, слишком тяжелую технику отправить не получится), поэтому система автоматически подскажет, подходит ли ваш лот под условия.

Как работает Авито Доставка для покупателя

Для покупателя это шанс найти идеальный подарок, даже если он находится за тысячи километров. Главное преимущество — возможность «потрогать» товар до окончательной покупки.

Почему это удобно и безопасно:

Прозрачная цена . Стоимость логистики рассчитывается сразу в карточке товара. Вы видите финальную сумму до оплаты.

. Стоимость логистики рассчитывается сразу в карточке товара. Вы видите финальную сумму до оплаты. Безопасная сделка . Ваши деньги не уходят продавцу мгновенно. Они резервируются банком и перечисляются только после того, как вы примете посылку.

. Ваши деньги не уходят продавцу мгновенно. Они резервируются банком и перечисляются только после того, как вы примете посылку. Легкий возврат. При отказе все деньги вернутся вам на карту.

Для защиты от мошенников рекомендуется вести все диалоги только во встроенном мессенджере Авито и не переходить по сторонним ссылкам для оплаты.

Новогодние покупки и акция «Хватамба»

Декабрь — время чудес и скидок. Авито традиционно запускает акцию «Новогодняя Хватамба», чтобы пользователи могли закупиться подарками с максимальной выгодой. В распродаже участвуют миллионы товаров: от электроники и теплой одежды до елочных игрушек и спортивного инвентаря.

Что дает декабрь на Авито:

Скидки на товары до 80% . Отличная возможность купить желанную вещь значительно дешевле обычной рыночной цены.

. Отличная возможность купить желанную вещь значительно дешевле обычной рыночной цены. Скидка на Авито Доставку от 50% до 99% . Специальное предложение позволяет сэкономить на логистике практически полностью.;

. Специальное предложение позволяет сэкономить на логистике практически полностью.; Кешбэк. При оплате картой банка-партнера можно получить дополнительный возврат средств.

Условия просты: ищите товары со специальными бейджами распродажи, проверяйте скидку в корзине и оформляйте заказ до окончания срока действия акции

Заключение

Авито Доставка делает онлайн-шопинг предсказуемым и безопасным. А благодаря новогодней «Хватамбе» этот процесс становится еще и очень выгодным. Не забывайте также искать дополнительные промокоды Авито Доставка на специализированных ресурсах — иногда их можно суммировать с текущими акциями для получения максимальной выгоды.