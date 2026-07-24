Отправка посылок в приложении Озон устроена иначе, чем обычная доставка товаров с маркетплейса. Тут пользователь сам выступает отправителем: любой человек с подтверждённым аккаунтом может передать вещь другому – через пункт выдачи, постамат или курьера, – задействуя ту же логистическую сеть, которой Озон пользуется для доставки заказов. Важно не путать эту опцию с покупкой товара: посылка едет не со склада продавца, а напрямую от одного человека к другому, и оформляется это буквально за пару экранов в мобильном приложении.

Раньше, чтобы передать вещь знакомому в другом городе, приходилось выбирать транспортную компанию, вникать в её тарифную сетку и отдельно готовить документы на отправку. Теперь сеть пунктов выдачи и постаматов, уже выстроенная под доставку заказов с маркетплейса, доступна и для личных отправлений – без привязки к какому-либо продавцу. Ниже разобрано, что подготовить перед отправкой, как пройти оформление шаг за шагом, из чего складывается цена и что делать, если с посылкой что-то пошло не так.

Что нужно для отправки посылки

Первое условие – телефонный номер получателя, привязанный к его аккаунту Ozon: именно на этот номер система оформит будущее отправление и сгенерирует код для отслеживания.

Второе условие – собственный аккаунт отправителя должен быть подтверждён через Озон Банк или Госуслуги. Так сервис убеждается, что заказ создаёт реальный человек, а не кто-то от чужого имени. Если личного кабинета ещё нет, завести его выгоднее всего с помощью купонов Озон Банк – это способ сразу сэкономить на подключении.

Когда оба пункта закрыты, дальше остаётся только выбрать способ сдачи вещи и оплатить отправку. Показывать паспорт не придётся: проверка личности уже состоялась на этапе подтверждения аккаунта, и повторять её при каждой новой отправке не нужно.

Можно ли отправить посылку самому себе или другу

Круг получателей здесь ничем не ограничен: посылку разрешено отправить приятелю, коллеге, подчинённому или даже себе самому – например, на второй номер телефона, которым пользуешься. Единственное требование – у получателя должен быть свой аккаунт Озон с привязанным номером. Благодаря этому функция годится не только для личных вещей: через неё удобно передать документы коллеге в командировке, переслать инструмент партнёру по бизнесу или отправить забытую вещь самому себе, если она осталась у родственников после визита.

Как оформить отправку посылки в приложении Озон

Всё займет несколько минут и проходит целиком в мобильном приложении – через личный кабинет на сайте с компьютера такой возможности нет.

Схема простая: вводишь номер телефона получателя, приложение проверяет его привязку к активному аккаунту, а затем предлагает определиться со способом сдачи – донести вещь самому до пункта выдачи или постамата либо заказать курьера. После выбора генерируется код, который потребуется показать сотруднику или отсканировать на постамате. Деньги за доставку списываются сразу на этапе оформления, ещё до того, как вещь физически попадёт к перевозчику.

Где в приложении найти отправку посылки

Эта опция обычно спрятана в разделе профиля или в общем списке сервисов приложения – рядом с Ozon Банком, страховками и подписками. Если раздел не находится с ходу, проще всего открыть встроенный поиск и вбить запрос "отправить посылку": так интерфейс сразу выведет на нужный экран, не заставляя перебирать пункты меню вручную.

Отправка через пункт выдачи (ПВЗ) и постамат

Самый понятный вариант – прийти с вещью в пункт выдачи заказов. Сотрудник примет её, сверит сгенерированный ранее код и оформит отправку прямо на месте, без бумажной волокиты. С постаматом ещё проще: ячейка открывается по тому же коду, посылка кладётся туда самостоятельно, дверца закрывается – и дальше уже логистика едет без участия отправителя.

Если при оформлении выбрать вызов курьера, вещь заберут по указанному адресу в удобный временной слот – идти никуда не придётся.

Отправка через партнёрские пункты

Кроме собственной сети, Озон работает и с партнёрскими точками приёма – это выручает, когда фирменного пункта поблизости нет, а партнёрский находится буквально в соседнем доме. Механика там не отличается: сотрудник принимает вещь по тому же коду из приложения, а дальнейший маршрут посылки идёт по общей логистике.

Как упаковать посылку для отправки

Вещь для отправки нужно уложить именно в коробку – обычный пакет здесь не годится: он не защищает содержимое при сортировке и перевозке, а на некоторых этапах его вообще могут отказаться принять.

Несколько практических правил упаковки:

бери коробку по размеру самой вещи, без лишнего пустого пространства внутри;

хрупкие предметы дополнительно оберни плёнкой с пузырьками, бумагой или тканью;

проклей скотчем все швы, особенно стыки на дне коробки;

при отправке нескольких предметов зафиксируй их так, чтобы они не бились друг о друга в пути.

Лишний слой защиты не помешает даже не самым хрупким вещам: скотч и коробка стоят копейки по сравнению с ценой испорченного товара и временем на разбирательства из-за компенсации.

Ограничения по весу и габаритам

У посылок, отправляемых через Озон, есть потолок по весу и размеру – сервис создан для личных вещей, а не для грузовых партий. При превышении лимита оформить отправку этим способом не получится, и система предложит обратиться к отдельным грузовым перевозчикам.

Точные цифры лучше смотреть прямо во время оформления: параметры меняются в зависимости от выбранного способа – ПВЗ, постамат или курьер, – и периодически обновляются самим сервисом. Общая закономерность такая: чем меньше и легче вещь, тем шире выбор точек сдачи, вплоть до самых компактных ячеек постамата.

Для габаритных вещей вроде чемодана с одеждой действует та же логика, только акцент смещается на объём, а не только на вес: компактная, но тяжёлая посылка часто проходит легче, чем лёгкая, но громоздкая.

Если размеры вещи на грани допустимого, есть смысл заранее уменьшить объём упаковки – плотнее свернуть одежду или, если возможно без потери функциональности, разобрать предмет на части. У пунктов выдачи и постаматов физически ограничены ячейки и стойки, поэтому формально подходящая по весу посылка иногда попросту не помещается в конкретную точку – тогда логичнее переключиться на курьера, для которого ограничения по геометрии обычно не так строги.

Сколько стоит отправить посылку через Озон

Цена складывается индивидуально: вес и габариты вещи, расстояние между городами отправителя и получателя, а также выбранный способ сдачи – самостоятельный визит в пункт почти всегда обходится дешевле вызова курьера. Итоговую сумму приложение показывает на последнем шаге оформления, перед оплатой, так что расчёт можно посмотреть заранее и ещё не подтверждать заказ.

Люди часто сравнивают стоимость доставки только по весу посылки и упускают, что расстояние между городами может сыграть куда большую роль в итоговой цене. Проверяй расчёт для своего конкретного маршрута, а не ориентируйся на цифры, которые видел у знакомых для другого города. – Екатерина Павловская, эксперт по умному шопингу

Озон, Вайлдберриз или СДЭК – что выгоднее при отправке посылки

Универсального ответа, какой сервис обойдётся дешевле, не существует: всё зависит от конкретного маршрута, веса вещи и того, чья сеть пунктов физически ближе к обеим сторонам. У каждой компании собственная тарифная логика, поэтому цена может отличаться даже между соседними городами.

Параметр Ozon Wildberries СДЭК Формат отправки приложение, между частными лицами приложение и сайт сайт, широкая сеть пунктов Сильная сторона привязка к номеру телефона получателя развитая сеть ПВЗ давно на рынке, гибкие тарифы На что смотреть при выборе расстояние и габариты расстояние и габариты вес и срочность доставки

Практичнее всего заранее прогнать один и тот же маршрут во всех трёх приложениях – за пару минут станет видна реальная разница в цене и сроках, вместо того чтобы полагаться на общее мнение, какой сервис обычно выгоднее.

Что нельзя отправлять через Озон

Как и у любого логистического оператора, здесь есть перечень вещей, которые не примут к отправке. В общих категориях под запретом документы, оружие, опасные вещества и ценности – их не возьмут ни в одном пункте, независимо от способа сдачи.

Конкретные примеры:

алкоголь и сигареты не принимаются – это подакцизные товары с отдельным регулированием оборота;

документы, включая паспорт и оригиналы договоров, через эту функцию не передаются – для них существуют официальные каналы пересылки;

нож и другие колюще-режущие предметы, которые можно расценить как оружие, к отправке не допускаются;

телефон отправить можно без каких-либо ограничений – это обычная личная вещь;

жидкости и жидкие продукты вроде мёда требуют осторожности: если упаковка не гарантирует герметичность, в приёме могут отказать;

скоропортящиеся продукты, включая овощи, как правило, не входят в перечень рекомендованных к пересылке вещей из-за риска испортиться в дороге.

Если остаются сомнения насчёт конкретного предмета, безопаснее свериться с сотрудником пункта или условиями сервиса перед оформлением – так не придётся переупаковывать вещь на месте.

Как отследить посылку

Статус отправления показывается прямо в приложении, в разделе с посылками, – трек обновляется по ключевым точкам маршрута: приём в пункте, сортировочный центр, поступление в пункт выдачи получателя. Слежение за посылкой ничего не стоит и не требует сторонних сервисов.

О смене статуса приходит push-уведомление, поэтому заглядывать в приложение вручную не нужно – как только посылка перейдёт на следующий этап, телефон сам об этом сообщит. Это особенно полезно при отправке в другой город, когда важно заранее прикинуть день получения.

Как отследить посылку по номеру телефона

Если трек-номер потерялся, найти отправление можно по телефону получателя, на который оно оформлено, – система свяжет номер с активной посылкой и покажет текущий статус. Выручает, когда с момента отправки прошло много времени и точный код уже забылся.

Как отследить посылку, если её отправили вам

Полученная посылка появляется в личном аккаунте сама по себе – как только отправитель укажет номер телефона получателя, приложение пришлёт уведомление. Дальше слежение работает точно так же, как и для собственных отправлений: через раздел с посылками в профиле.

Как получить отправленную посылку

Способ получения зависит от того, что выбрал отправитель. Если посылка идёт в пункт выдачи, достаточно прийти туда с кодом получения из приложения или уведомления и назвать его сотруднику – процедура занимает пару минут. Для постамата тот же код открывает нужную ячейку без участия персонала. При курьерской доставке вещь привезут по указанному адресу, и останется только подтвердить получение при встрече.

Что делать, если возникла проблема с посылкой

Если отправление задерживается, пришло повреждённым или вовсе потерялось, первым делом стоит написать в поддержку через приложение, указав номер посылки. Там проверят весь маршрут и подскажут, на каком этапе возникла загвоздка. При подтверждённой вине логистики предусмотрена компенсация – но для быстрого рассмотрения обращения пригодятся переписка, фотографии состояния вещи на момент отправки и код подтверждения заказа.

Небольшое опоздание в пути – ещё не повод писать в поддержку: срок между городами зависит от загрузки сортировочных центров и других факторов, а расчётное время в приложении обычно уже учитывает этот запас. Обращаться стоит, если статус не меняется заметно дольше среднего или получатель уверен, что вещь пропала. В этом случае поддержка сверится с внутренними данными, которые не видны в обычном треке, и даст точный ответ, где искать отправление.

FAQ

Существуют ли скидки на доставку посылок через Озон?

Тарифы фиксированы и считаются автоматически, поэтому скидок именно на эту услугу не предусмотрено. Промокоды Озон, которые встречаются в интернете, действуют на покупки товаров на маркетплейсе, а не на отправку личных посылок.

Нужен ли паспорт, чтобы отправить посылку?

Нет, при отправке паспорт не нужен – личность подтверждается один раз, ещё на этапе верификации аккаунта через Ozon Банк или Госуслуги.

Можно ли отправить посылку наложенным платежом?

Нет, для отправлений между частными лицами такой опции не предусмотрено – стоимость доставки списывается с отправителя сразу при оформлении заказа.

Могу ли я отправить посылку через Озон в Беларусь?

Функция рассчитана на отправления внутри России, поэтому для доставки в Беларусь стоит рассматривать отдельные международные логистические сервисы.

Есть ли возможность отправить посылку в армию через Ozon?

Отдельного варианта "в воинскую часть" в интерфейсе нет – посылка привязывается к конкретному пункту выдачи или постамату через номер телефона получателя, так что заранее стоит уточнить, есть ли подходящий пункт рядом с частью.

Можно ли использовать функцию отправки для товаров, проданных на Авито?

Да, это распространённый сценарий: механика та же – указывается номер телефона покупателя, а вещь передаётся через пункт выдачи, постамат или курьера.

Как вернуть посылку, отправленную через Озон?

Если человек не забрал вещь или отказался от неё, посылка возвращается тем же треком – уведомление о возврате приходит в приложение, а забрать её можно в пункте выдачи, указанном при оформлении.

Что такое верификация через Ozon Банк при отправке посылки?

Это подтверждение личности отправителя данными, уже проверенными в Ozon Банке. Оно избавляет от необходимости показывать паспорт при каждой отправке и делает аккаунт "доверенным" в глазах сервиса.

Как отследить посылку по номеру заказа, если у меня нет трек-номера?

Без трек-номера статус можно найти в разделе отправлений – система Озон покажет посылку по номеру телефона получателя, даже если отдельного кода под рукой нет.