Немного из истории праздника

Свое начало этот день берет в Китае еще в 90-е годы XX века. Кстати, именно отсюда и пошло название праздника: в Поднебесной, где серьезно относятся к магии цифр, 11.11. символизирует не состоящих в паре людей. Сейчас в Китае отмечается знаменитая американская «Чёрная Пятница». А вот во многих других странах этот день стал разогревом перед главной распродажей года.

Распродажа День холостяка 2025 в России

Если ты до сих пор задаешься вопросом: «Будут ли скидки 11.11?», То мы однозначно отвечаем - да! Распродажа в честь Дня холостяка начнется уже во вторник и продлится до 13 ноября 2025 года.

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«Яндекс.Маркет» 11.11 порадует приятными предложениями;

«Ситилинк» открывает свои двери для выгодных продаж;

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Hoff приглашает покупателей на распродажу и дарит скидки до 70%;

«МегаМаркет» подарит счастливчикам классные скидки и многое другое.

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