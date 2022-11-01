Немного из истории праздника
Свое начало этот день берет в Китае еще в 90-е годы XX века. Кстати, именно отсюда и пошло название праздника: в Поднебесной, где серьезно относятся к магии цифр, 11.11. символизирует не состоящих в паре людей. Сейчас в Китае отмечается знаменитая американская «Чёрная Пятница». А вот во многих других странах этот день стал разогревом перед главной распродажей года.
Распродажа День холостяка 2025 в России
Если ты до сих пор задаешься вопросом: «Будут ли скидки 11.11?», То мы однозначно отвечаем - да! Распродажа в честь Дня холостяка начнется уже во вторник и продлится до 13 ноября 2025 года.
В этом году в России в распродаже 11.11 магазины будут как никогда мощно сыпать выгодными предложениями, а также подарят крутые купоны и промокоды на 11.11, которые ты точно не сможешь пропустить! Список популярных участников акции:
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- Мощные скидки на «Озон» 11.11;
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- «Яндекс.Маркет» 11.11 порадует приятными предложениями;
- «Ситилинк» открывает свои двери для выгодных продаж;
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