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Русский Букет: когда цветы рассказывают сказку

Чернова Кристина
Чернова Кристина
Эксперт по умному шопингу
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В современном ритме особенно нужны моменты тепла и вдохновения. Русский Букет создаёт не просто композиции из цветов, а культурные символы, в которых оживают страницы преданий и народных историй. Каждая работа — это маленькое произведение искусства: она напоминает о сказочной красоте, о традициях, которые передаются сквозь поколения.

Русская эстетика сегодня переживает новый виток популярности. Людям снова близки образы старинных украшений, яркие краски природы, атмосфера народных праздников и образцы прикладного искусства. Всё это дарит чувство настоящности и вызывает эмоции, которых часто не хватает в городской суете. Именно поэтому букеты с фольклорным характером воспринимаются не просто как подарок, а как символ связи с корнями и культурой
Коллекция Сказочная Русь

Коллекция Сказочная Русь

Вдохновившись образами из литературы и фольклора, флористы создали коллекцию, где в каждом букете читается история.

  • Жар-птица — алые и янтарные розы с золотыми переливами словно перья огненной птицы. Символ яркости, силы.
  • Царевна-Лебедь — белоснежные пионы и невесомое оформление создают хрустальную нежность, романтику.
  • Царевна-Лягушка — орхидеи и изумрудная зелень передают тайну лесных озёр и образ загадочной героини.
  • Русь Златоглавая — благородные гладиолусы, пышные георгины, золотистые акценты воплощают торжественность и величие.
  • Малахитовая шкатулка — розы глубокого зелёного оттенка, ажурный аспарагус, деревянное кашпо напоминают сюжеты из сказов Бажова.

Каждая композиция создана не ради внешней красоты, а чтобы рассказать свою легенду — через цветы, форму и настроение.

Цветы к 1 Сентября с выгодным промокодом

Цветы к 1 Сентября с выгодным промокодом

День знаний — повод подарить учителям не только благодарность словами, но и красивый символ внимания. Русский Букет предлагает формат, который особенно удобен для родителей: один большой торжественный букет от класса. Такой вариант выглядит гораздо значимее, чем множество маленьких композиций, и позволяет сократить общий бюджет без потери впечатления.

К празднику действует акция: промокод ОСЕНЬ10 предоставляет скидку 10% на все осенние букеты, включая коллективные. Это решение одновременно практичное и праздничное — когда подарок становится волшебством и объединяет детей, родителей и педагогов.

Преимущества сервиса Русский Букет

Преимущества сервиса Русский Букет

Служба доставки заботится о каждом клиенте и тщательно организует процесс, чтобы всё прошло идеально. Среди главных плюсов:

  • Бесплатная доставка по Москве, включая варианты срочной отправки с доставкой от 30 минут.
  • Возможность получить фотографию букета до отправки для полной уверенности в заказе.
  • Опция бесплатной открытки с вашим индивидуальным текстом к каждому заказу.
  • Гарантия свежести цветов благодаря прямым поставкам с плантаций Голландии, Кении и Эквадора.
  • Удобные способы оплаты, в том числе картами любых стран и электронными кошельками.
  • Промокоды Русский Букет, которые делают покупку выгоднее.
  • Круглосуточная служба поддержки и чат с флористом для бесплатных консультаций по выбору букета.
  • Анонимная доставка, позволяющая сделать сюрприз незабываемым.

Эти возможности делают Русский Букет удобным и надёжным выбором для подарков на любые случаи жизни, а промокоды помогают сохранить бюджет.

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