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  3. Как собрать ребёнка в школу до 10 000 рублей: чек-лист покупок к первому сентября
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Как собрать ребёнка в школу до 10 000 рублей: чек-лист покупок к первому сентября

Чернова Кристина
Чернова Кристина
Эксперт по умному шопингу
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Как правило, список необходимых покупок размещается на сайте школы, а учителя подсказывают родителям, какие именно выбрать принадлежности, исходя из особенностей программы и доступных детских секций. Прочитав эту статью, вы можете свериться с информацией из школы, чтобы быть уверенными в своем выборе на 100%.

Канцелярские принадлежности

Первое, с чего стоит начать при подготовке школьника к 1 сентября – это канцелярия. Тетради, ручки, карандаши, линейки, всё, что пригодится на уроках:

Тетради в клетку и линейку

Тетради в клетку и линейку – как правило, в начальных классах пользуются простыми тонкими тетрадями по 12 листов, а для средней и старшей школы можно присмотреться к более толстым вариантам с разными обложками для того, чтобы не путаться в предметах.

Выбор дневника

Выбор дневника, если в вашей школе по-прежнему используются бумажные версии, заключается только в дизайне обложки – внутри все дневники имеют стандартную разметку. Поэтому предложите ребёнку выбрать его самостоятельно.

Письменные принадлежности

Ручки – синие, чёрные и несколько цветных. Ручки основных цветов обязательно должны быть шариковыми для того, чтобы не оставлять кляксы и разводы в тетрадях. А вот в качестве цветных можно рассмотреть гелевые или капиллярные. У ручек обязательно должны быть резиновые накладки для правильной постановки в руке, а в идеале – трёхгранный корпус, чтобы они не скатывались с парты.

Простые карандаши должны быть мягкими для того, чтобы при письме не приходилось с силой давить на бумагу, их было легко стирать и затачивать.

Канцелярия

Ластики и точилка с контейнером

Линейка – деревянные и металлические линейки не отвлекают ребёнка от занятий, в отличие от ярких пластмассовых вариантов.

Ножницы с безопасными краями – несмотря на обилие вариантов с необычным дизайном, самыми оптимальными будут ножницы с прорезиненными петлями и закругленными краями, обеспечивающие удобство и безопасность.

Счётные палочки – некоторые учителя используют их в учебной программе, они точно не будут лишними при подготовке к школе ребенка 6-7 лет.

Рекомендуем также уточнить у учителей, какие еще дополнительные принадлежности могут пригодиться. Так, например, некоторые предпочитают тетради с косой линовкой, а некоторые используют печатные прописи, которые продаются в комплекте с учебниками по русскому языку.

Принадлежности для творчества и ИЗО

Принадлежности для творчества и ИЗО

В большинстве школ проходят уроки ИЗО, а продлёнка предлагает различные творческие кружки. Чтобы убедиться, что сентябрь школьник встретит во всеоружии, соберите творческие принадлежности в дополнение к основным канцтоварам и сложите их в отдельный пенал или папку.

Цветные карандаши и фломастеры. Берите небольшие наборы. Во-первых, начинающему художнику будет достаточно нескольких цветов для своих творческих экспериментов. Во-вторых, это поможет сэкономить.

Цветная бумага и картон

Клей – следует выбирать клей-карандаш или стандартный канцелярский ПВА, они гипоаллергенны и просты в использовании.

Кисточки и краски – рекомендуем выбирать акварель, обязательно хорошего качества. Акварельные краски легко смываются с рук и отстирываются с одежды. Если же учитель ИЗО предпочитает гуашь, рекомендуем приобрести фартук с нарукавниками для того, чтобы защитить школьную форму от загрязнений.

Что еще может понадобиться – альбом для рисования с плотными листами, пластилин.

Рюкзак и пенал

Рюкзак и пенал

Выбор рюкзака – этап, которому стоит уделить особо пристальное внимание. Особенно если ребёнок ходит в школу пешком, ведь хороший рюкзак – залог здоровой осанки.

Рюкзак должен быть лёгкий, с широкими, плотно прилегающими лямками, с толстой спинкой, которая не позволит предметам из рюкзака упираться в спину, а в идеале – с ортопедической. У рюкзака обязательно должны быть кармашки и отсеки, чтобы ребёнку было проще структурировать его содержимое. Некоторые рюкзаки представлены в наборе вместе с пеналом – это может стать хорошим вариантом с точки зрения экономии и стиля.

Если же вы решили приобрести пенал отдельно, выбор его дизайна стоит доверить самому школьнику. Однако стоит позаботиться о том, чтобы его ткань была плотной и не маркой, тогда пенал прослужит долго. Если вы выбираете пенал для младшего школьника, рекомендуем присмотреться к вариантам с внутренними отсеками, это поможет держать письменные принадлежности в порядке.

Мы также рекомендуем приобрести отдельные мешки для сменки. Так школьнику будет проще не терять вещи в гардеробе, а после занятий физкультурой кроссовки не запачкают учебники.

Аксессуары на перемену

Аксессуары на перемену

Нельзя забывать о том, что школьник проводит время не только сидя за партой, но и бегая по коридорам с одноклассниками и изучая школьную экосистему между уроками. Поэтому стоит обеспечить его всем необходимым и для этой активности.

Бутылочка для воды должна хорошо закрываться, а в идеале – иметь носик для питья. Это поспособствует утолению жажды без ущерба для содержимого рюкзака.

Небольшая настольная игра или головоломка

Чтобы позаботиться о досуге школьника, особенно если он остаётся на продлёнку, можно предложить ему взять с собой компактные настольные игры, пазлы или карманные наборы для рукоделия. Это не только поможет справиться со скукой, но и сподвигнет школьников к совместной активности и развитию дружбы.

Совет: сейчас сложно представить мир без гаджетов и если вы принимаете решение купить ребёнку смартфон, лучше уточните заранее – какие существуют в школе правила на этот счёт. Забирают ли телефоны на уроках, какова политика их использования на переменах. И, самое главное, не забудьте поставить на все гаджеты родительский контроль и ограничение времени использования приложений.

Рабочее место дома для первоклашки

Рабочее место дома для первоклашки

Важно не только купить всё самое необходимое для школы, но и обеспечить рабочее место дома, чтобы первоклассник мог в комфортной обстановке приучаться к выполнению домашнего задания.

Разумеется, основное – это письменный стол. Также как и стул, он должен подходить по росту. Сейчас на рынке представлено множество моделей с регулируемой высотой, благодаря чему они смогут прослужить до самого выпуска из школы.

Не забудьте позаботиться об освещении, ведь это залог хорошего зрения вашего ребенка.

Дополнительные принадлежности

Выше мы перечислили самое важное и необходимое к приобретению для первоклассника. Добавим ещё несколько дополнительных пунктов: умные часы, подставка для учебников, калькулятор, фартук для уроков ИЗО, влажные салфетки, держатель для школьной карты и проездного.

Готовые наборы — экономия времени и денег

Готовые наборы – экономия времени и денег

На рынке представлены готовые наборы для первоклассников по 32, 40, 50 и более предметов. Как правило, в них входит стандартный набор канцелярских принадлежностей, тетрадей на первое время и материалов для творчества. Такой набор станет отличным выбором, если хочется сэкономить время и деньги. Тем не менее, мы рекомендуем даже в этом случае сверяться со списком необходимого перед покупкой.

Как сэкономить ещё больше

Список покупок получается немаленьким. Родители могут ужаснуться, прикинув, в какую сумму обойдутся все школьные принадлежности. Вот несколько советов, которые помогут сэкономить на сборах в школу:

  • Не покупайте всё сразу. Часть покупок из списка можно отложить на середину сентября, когда закончится повышенный спрос.
  • Следите за скидками, акциями и промокодами. Многие магазины, особенно представленные на маркетплейсах, реализуют сезонные распродажи.
  • Некоторые банки предлагают бонусные программы, которыми можно оплатить часть целевых покупок или, в некоторых случаях, покупки целиком.
  • Не забывайте и про наличие кешбэка в банках, который часто оказывается привязан к сезону и приближающимся праздникам.

Удачных покупок и лёгкого старта в учебном году!

Подготовка к 1 сентября – это важный и волнительный процесс. Составленный заранее список покупок поможет ничего не упустить и собрать ребёнка в школу, уложившись в 10 000 рублей. Главное, подходить к процессу с вниманием к деталям и помнить, что комфорт и уверенность ребёнка важнее всего.

Пусть начало школьного пути будет для него радостным, а для вас – спокойным и организованным.

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