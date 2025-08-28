Как правило, список необходимых покупок размещается на сайте школы, а учителя подсказывают родителям, какие именно выбрать принадлежности, исходя из особенностей программы и доступных детских секций. Прочитав эту статью, вы можете свериться с информацией из школы, чтобы быть уверенными в своем выборе на 100%.
Канцелярские принадлежности
Первое, с чего стоит начать при подготовке школьника к 1 сентября – это канцелярия. Тетради, ручки, карандаши, линейки, всё, что пригодится на уроках:
Тетради в клетку и линейку – как правило, в начальных классах пользуются простыми тонкими тетрадями по 12 листов, а для средней и старшей школы можно присмотреться к более толстым вариантам с разными обложками для того, чтобы не путаться в предметах.
- Тетради в клетку, набор
- Тетрадь в линейку
- Тетрадь предметная, 48 листов
Выбор дневника, если в вашей школе по-прежнему используются бумажные версии, заключается только в дизайне обложки – внутри все дневники имеют стандартную разметку. Поэтому предложите ребёнку выбрать его самостоятельно.
- Дневник школьный, котята
- Дневник школьный, лисы
Ручки – синие, чёрные и несколько цветных. Ручки основных цветов обязательно должны быть шариковыми для того, чтобы не оставлять кляксы и разводы в тетрадях. А вот в качестве цветных можно рассмотреть гелевые или капиллярные. У ручек обязательно должны быть резиновые накладки для правильной постановки в руке, а в идеале – трёхгранный корпус, чтобы они не скатывались с парты.
Простые карандаши должны быть мягкими для того, чтобы при письме не приходилось с силой давить на бумагу, их было легко стирать и затачивать.
- Карандаши чернографитные, набор
Ластики и точилка с контейнером
- Ластик в карандаше для точного стирания
- Точилка механическая, с контейнером
- Набор канцелярский
Линейка – деревянные и металлические линейки не отвлекают ребёнка от занятий, в отличие от ярких пластмассовых вариантов.
Ножницы с безопасными краями – несмотря на обилие вариантов с необычным дизайном, самыми оптимальными будут ножницы с прорезиненными петлями и закругленными краями, обеспечивающие удобство и безопасность.
Счётные палочки – некоторые учителя используют их в учебной программе, они точно не будут лишними при подготовке к школе ребенка 6-7 лет.
Рекомендуем также уточнить у учителей, какие еще дополнительные принадлежности могут пригодиться. Так, например, некоторые предпочитают тетради с косой линовкой, а некоторые используют печатные прописи, которые продаются в комплекте с учебниками по русскому языку.
Принадлежности для творчества и ИЗО
В большинстве школ проходят уроки ИЗО, а продлёнка предлагает различные творческие кружки. Чтобы убедиться, что сентябрь школьник встретит во всеоружии, соберите творческие принадлежности в дополнение к основным канцтоварам и сложите их в отдельный пенал или папку.
Цветные карандаши и фломастеры. Берите небольшие наборы. Во-первых, начинающему художнику будет достаточно нескольких цветов для своих творческих экспериментов. Во-вторых, это поможет сэкономить.
- Набор фломастеров, 12 цветов
- Набор цветных карандашей
Цветная бумага и картон
Клей – следует выбирать клей-карандаш или стандартный канцелярский ПВА, они гипоаллергенны и просты в использовании.
Кисточки и краски – рекомендуем выбирать акварель, обязательно хорошего качества. Акварельные краски легко смываются с рук и отстирываются с одежды. Если же учитель ИЗО предпочитает гуашь, рекомендуем приобрести фартук с нарукавниками для того, чтобы защитить школьную форму от загрязнений.
- Акварельные краски, 16 цветов
- Кисти художественные, 5 штук
- Фартук для труда с нарукавниками
Что еще может понадобиться – альбом для рисования с плотными листами, пластилин.
- Пластилин, 12 цветов
- Альбом для рисования
Рюкзак и пенал
Выбор рюкзака – этап, которому стоит уделить особо пристальное внимание. Особенно если ребёнок ходит в школу пешком, ведь хороший рюкзак – залог здоровой осанки.
Рюкзак должен быть лёгкий, с широкими, плотно прилегающими лямками, с толстой спинкой, которая не позволит предметам из рюкзака упираться в спину, а в идеале – с ортопедической. У рюкзака обязательно должны быть кармашки и отсеки, чтобы ребёнку было проще структурировать его содержимое. Некоторые рюкзаки представлены в наборе вместе с пеналом – это может стать хорошим вариантом с точки зрения экономии и стиля.
- Рюкзак синий 30*14*43
- Рюкзак на молнии, серый
- Набор, рюкзак + пенал
Если же вы решили приобрести пенал отдельно, выбор его дизайна стоит доверить самому школьнику. Однако стоит позаботиться о том, чтобы его ткань была плотной и не маркой, тогда пенал прослужит долго. Если вы выбираете пенал для младшего школьника, рекомендуем присмотреться к вариантам с внутренними отсеками, это поможет держать письменные принадлежности в порядке.
- Пенал школьный, на молнии
- Пенал школьный, с аниме-принтом
- Пенал-тубус, котик
Мы также рекомендуем приобрести отдельные мешки для сменки. Так школьнику будет проще не терять вещи в гардеробе, а после занятий физкультурой кроссовки не запачкают учебники.
- Мешок для сменки, ч/б
Аксессуары на перемену
Нельзя забывать о том, что школьник проводит время не только сидя за партой, но и бегая по коридорам с одноклассниками и изучая школьную экосистему между уроками. Поэтому стоит обеспечить его всем необходимым и для этой активности.
Бутылочка для воды должна хорошо закрываться, а в идеале – иметь носик для питья. Это поспособствует утолению жажды без ущерба для содержимого рюкзака.
- Бутылка для воды, фиолетовая
- Бутылка для воды, зелёная
Небольшая настольная игра или головоломка
Чтобы позаботиться о досуге школьника, особенно если он остаётся на продлёнку, можно предложить ему взять с собой компактные настольные игры, пазлы или карманные наборы для рукоделия. Это не только поможет справиться со скукой, но и сподвигнет школьников к совместной активности и развитию дружбы.
- Настольная игра «Хватай скорей!»
- Пазлы фигурные
- Настольная игра «Поймай монстрика»
Совет: сейчас сложно представить мир без гаджетов и если вы принимаете решение купить ребёнку смартфон, лучше уточните заранее – какие существуют в школе правила на этот счёт. Забирают ли телефоны на уроках, какова политика их использования на переменах. И, самое главное, не забудьте поставить на все гаджеты родительский контроль и ограничение времени использования приложений.
Рабочее место дома для первоклашки
Важно не только купить всё самое необходимое для школы, но и обеспечить рабочее место дома, чтобы первоклассник мог в комфортной обстановке приучаться к выполнению домашнего задания.
Разумеется, основное – это письменный стол. Также как и стул, он должен подходить по росту. Сейчас на рынке представлено множество моделей с регулируемой высотой, благодаря чему они смогут прослужить до самого выпуска из школы.
Не забудьте позаботиться об освещении, ведь это залог хорошего зрения вашего ребенка.
- Стол ученический с регулируемой высотой
Выше мы перечислили самое важное и необходимое к приобретению для первоклассника. Добавим ещё несколько дополнительных пунктов: умные часы, подставка для учебников, калькулятор, фартук для уроков ИЗО, влажные салфетки, держатель для школьной карты и проездного.
- Калькулятор «Клубничка»
- Картхолдер черный
- Часы наручные, электронные
- Подставка для книг
Готовые наборы – экономия времени и денег
На рынке представлены готовые наборы для первоклассников по 32, 40, 50 и более предметов. Как правило, в них входит стандартный набор канцелярских принадлежностей, тетрадей на первое время и материалов для творчества. Такой набор станет отличным выбором, если хочется сэкономить время и деньги. Тем не менее, мы рекомендуем даже в этом случае сверяться со списком необходимого перед покупкой.
- Набор первоклассника, 40 предметов
- Набор первоклассника, 42 предмета
- Набор первоклассника, 55 предметов
Как сэкономить ещё больше
Список покупок получается немаленьким. Родители могут ужаснуться, прикинув, в какую сумму обойдутся все школьные принадлежности. Вот несколько советов, которые помогут сэкономить на сборах в школу:
- Не покупайте всё сразу. Часть покупок из списка можно отложить на середину сентября, когда закончится повышенный спрос.
- Следите за скидками, акциями и промокодами. Многие магазины, особенно представленные на маркетплейсах, реализуют сезонные распродажи.
- Некоторые банки предлагают бонусные программы, которыми можно оплатить часть целевых покупок или, в некоторых случаях, покупки целиком.
- Не забывайте и про наличие кешбэка в банках, который часто оказывается привязан к сезону и приближающимся праздникам.
Удачных покупок и лёгкого старта в учебном году!
Подготовка к 1 сентября – это важный и волнительный процесс. Составленный заранее список покупок поможет ничего не упустить и собрать ребёнка в школу, уложившись в 10 000 рублей. Главное, подходить к процессу с вниманием к деталям и помнить, что комфорт и уверенность ребёнка важнее всего.
Пусть начало школьного пути будет для него радостным, а для вас – спокойным и организованным.