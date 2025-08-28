Как правило, список необходимых покупок размещается на сайте школы, а учителя подсказывают родителям, какие именно выбрать принадлежности, исходя из особенностей программы и доступных детских секций. Прочитав эту статью, вы можете свериться с информацией из школы, чтобы быть уверенными в своем выборе на 100%.

Канцелярские принадлежности

Первое, с чего стоит начать при подготовке школьника к 1 сентября – это канцелярия. Тетради, ручки, карандаши, линейки, всё, что пригодится на уроках:

Тетради в клетку и линейку – как правило, в начальных классах пользуются простыми тонкими тетрадями по 12 листов, а для средней и старшей школы можно присмотреться к более толстым вариантам с разными обложками для того, чтобы не путаться в предметах.

Выбор дневника, если в вашей школе по-прежнему используются бумажные версии, заключается только в дизайне обложки – внутри все дневники имеют стандартную разметку. Поэтому предложите ребёнку выбрать его самостоятельно.

Ручки – синие, чёрные и несколько цветных. Ручки основных цветов обязательно должны быть шариковыми для того, чтобы не оставлять кляксы и разводы в тетрадях. А вот в качестве цветных можно рассмотреть гелевые или капиллярные. У ручек обязательно должны быть резиновые накладки для правильной постановки в руке, а в идеале – трёхгранный корпус, чтобы они не скатывались с парты.

Простые карандаши должны быть мягкими для того, чтобы при письме не приходилось с силой давить на бумагу, их было легко стирать и затачивать.

Карандаши чернографитные, набор

Ластики и точилка с контейнером

Линейка – деревянные и металлические линейки не отвлекают ребёнка от занятий, в отличие от ярких пластмассовых вариантов.

Ножницы с безопасными краями – несмотря на обилие вариантов с необычным дизайном, самыми оптимальными будут ножницы с прорезиненными петлями и закругленными краями, обеспечивающие удобство и безопасность.

Счётные палочки – некоторые учителя используют их в учебной программе, они точно не будут лишними при подготовке к школе ребенка 6-7 лет.

Рекомендуем также уточнить у учителей, какие еще дополнительные принадлежности могут пригодиться. Так, например, некоторые предпочитают тетради с косой линовкой, а некоторые используют печатные прописи, которые продаются в комплекте с учебниками по русскому языку.

Принадлежности для творчества и ИЗО

В большинстве школ проходят уроки ИЗО, а продлёнка предлагает различные творческие кружки. Чтобы убедиться, что сентябрь школьник встретит во всеоружии, соберите творческие принадлежности в дополнение к основным канцтоварам и сложите их в отдельный пенал или папку.

Цветные карандаши и фломастеры. Берите небольшие наборы. Во-первых, начинающему художнику будет достаточно нескольких цветов для своих творческих экспериментов. Во-вторых, это поможет сэкономить.

Цветная бумага и картон

Клей – следует выбирать клей-карандаш или стандартный канцелярский ПВА, они гипоаллергенны и просты в использовании.

Кисточки и краски – рекомендуем выбирать акварель, обязательно хорошего качества. Акварельные краски легко смываются с рук и отстирываются с одежды. Если же учитель ИЗО предпочитает гуашь, рекомендуем приобрести фартук с нарукавниками для того, чтобы защитить школьную форму от загрязнений.

Что еще может понадобиться – альбом для рисования с плотными листами, пластилин.

Рюкзак и пенал

Выбор рюкзака – этап, которому стоит уделить особо пристальное внимание. Особенно если ребёнок ходит в школу пешком, ведь хороший рюкзак – залог здоровой осанки.

Рюкзак должен быть лёгкий, с широкими, плотно прилегающими лямками, с толстой спинкой, которая не позволит предметам из рюкзака упираться в спину, а в идеале – с ортопедической. У рюкзака обязательно должны быть кармашки и отсеки, чтобы ребёнку было проще структурировать его содержимое. Некоторые рюкзаки представлены в наборе вместе с пеналом – это может стать хорошим вариантом с точки зрения экономии и стиля.

Если же вы решили приобрести пенал отдельно, выбор его дизайна стоит доверить самому школьнику. Однако стоит позаботиться о том, чтобы его ткань была плотной и не маркой, тогда пенал прослужит долго. Если вы выбираете пенал для младшего школьника, рекомендуем присмотреться к вариантам с внутренними отсеками, это поможет держать письменные принадлежности в порядке.

Мы также рекомендуем приобрести отдельные мешки для сменки. Так школьнику будет проще не терять вещи в гардеробе, а после занятий физкультурой кроссовки не запачкают учебники.

Аксессуары на перемену

Нельзя забывать о том, что школьник проводит время не только сидя за партой, но и бегая по коридорам с одноклассниками и изучая школьную экосистему между уроками. Поэтому стоит обеспечить его всем необходимым и для этой активности.

Бутылочка для воды должна хорошо закрываться, а в идеале – иметь носик для питья. Это поспособствует утолению жажды без ущерба для содержимого рюкзака.

Небольшая настольная игра или головоломка

Чтобы позаботиться о досуге школьника, особенно если он остаётся на продлёнку, можно предложить ему взять с собой компактные настольные игры, пазлы или карманные наборы для рукоделия. Это не только поможет справиться со скукой, но и сподвигнет школьников к совместной активности и развитию дружбы.

Совет: сейчас сложно представить мир без гаджетов и если вы принимаете решение купить ребёнку смартфон, лучше уточните заранее – какие существуют в школе правила на этот счёт. Забирают ли телефоны на уроках, какова политика их использования на переменах. И, самое главное, не забудьте поставить на все гаджеты родительский контроль и ограничение времени использования приложений.

Рабочее место дома для первоклашки

Важно не только купить всё самое необходимое для школы, но и обеспечить рабочее место дома, чтобы первоклассник мог в комфортной обстановке приучаться к выполнению домашнего задания.

Разумеется, основное – это письменный стол. Также как и стул, он должен подходить по росту. Сейчас на рынке представлено множество моделей с регулируемой высотой, благодаря чему они смогут прослужить до самого выпуска из школы.

Не забудьте позаботиться об освещении, ведь это залог хорошего зрения вашего ребенка.

Стол ученический с регулируемой высотой

Выше мы перечислили самое важное и необходимое к приобретению для первоклассника. Добавим ещё несколько дополнительных пунктов: умные часы, подставка для учебников, калькулятор, фартук для уроков ИЗО, влажные салфетки, держатель для школьной карты и проездного.

Готовые наборы – экономия времени и денег

На рынке представлены готовые наборы для первоклассников по 32, 40, 50 и более предметов. Как правило, в них входит стандартный набор канцелярских принадлежностей, тетрадей на первое время и материалов для творчества. Такой набор станет отличным выбором, если хочется сэкономить время и деньги. Тем не менее, мы рекомендуем даже в этом случае сверяться со списком необходимого перед покупкой.

Как сэкономить ещё больше

Список покупок получается немаленьким. Родители могут ужаснуться, прикинув, в какую сумму обойдутся все школьные принадлежности. Вот несколько советов, которые помогут сэкономить на сборах в школу:

Не покупайте всё сразу . Часть покупок из списка можно отложить на середину сентября, когда закончится повышенный спрос.

. Часть покупок из списка можно отложить на середину сентября, когда закончится повышенный спрос. Следите за скидками, акциями и промокодами . Многие магазины, особенно представленные на маркетплейсах, реализуют сезонные распродажи.

. Многие магазины, особенно представленные на маркетплейсах, реализуют сезонные распродажи. Некоторые банки предлагают бонусные программы , которыми можно оплатить часть целевых покупок или, в некоторых случаях, покупки целиком.

, которыми можно оплатить часть целевых покупок или, в некоторых случаях, покупки целиком. Не забывайте и про наличие кешбэка в банках, который часто оказывается привязан к сезону и приближающимся праздникам.

Удачных покупок и лёгкого старта в учебном году!

Подготовка к 1 сентября – это важный и волнительный процесс. Составленный заранее список покупок поможет ничего не упустить и собрать ребёнка в школу, уложившись в 10 000 рублей. Главное, подходить к процессу с вниманием к деталям и помнить, что комфорт и уверенность ребёнка важнее всего.

Пусть начало школьного пути будет для него радостным, а для вас – спокойным и организованным.