За окнами осень, а это значит, что мальчишкам и девчонкам пора собираться на встречу к знаниям, а родителям – на встречу к онлайн-магазинам школьной формы и канцелярии! Команда Promokodus знает не понаслышке о всех трудностях подготовки к учебному году, поэтому специально для тебя мы собрали выгодный чек-лист для школьного шопинга!

Первый раз в первый класс: Что нужно первокласснику в школу?

Собрать первоклашку – самая большая головная боль для родителей, ведь как мы знаем, список необходимого для первого года обучения равняется свитку с нескончаемыми позициями различных школьных принадлежностей, что всегда оборачивается в приличную копеечку для семейного бюджета (запас нервов на год вперед – бесценно). Мы хотим это исправить, поэтому подготовили свой список канцелярии, а также магазинов, где можно все приобрести с отличными скидками!

Список канцелярии в школу:

Школьный дневник;

Тетради (клетка, линейка, для прописи);

Обложки для тетрадей/учебников;

Пенал;

Линейка;

Ластик;

Точилка;

Простой карандаш;

Набор цветных карандашей;

Ручки шариковые синие/красные/зеленые;

Счетные палочки;

Закладки;

Подставка для книг;

Папка для тетрадей/ папки для ИЗО и трудов;

Ранец;

Мешок для сменной обуви;

Стакан-непроливайка;

Краски для рисования;

Кисти;

Альбом для рисования;

Палитра;

Клей ПВА/клей-карандаш;

Цветной картон/бумага;

Ножницы;

Пластилин;

Дощечка для лепки;

Фартук/нарукавники и другие дополнительные позиции, о которых сообщит учитель дополнительно.

По опыту можем сказать, что к 11-му классу из списка товаров для школы понадобятся ровно одна ручка и тетрадка, ну а пока ищем все необходимое по выгодным ценам здесь.

Распродажа букварей, учебников, школьных пособий

1/3 списка пройдена, теперь собираем учебники! К началу учебного года многие книжные магазины и интернет-сервисы устраивают распродажи школьной продукции, которую ты можешь приобрести за пару кликов, сэкономив время, силы и нервы на поиски:

Издательство Просвещение – один из главных поставщиков учебных материалов для российских школ. Тут ты точно сможешь подобрать учебники по своей программе, а еще сэкономить по нашему промокоду;

Буквоед – настоящий книжный мир, где можно найти литературу и канцелярию на любой вкус с постоянными акциями;

Литрес – библиотека электронных и аудиокниг, с которыми рюкзак точно освободится.

Что нужно купить к школе: Качественная одежда и обувь для школьников

Список медленно, но верно начинает уменьшатся, а это значит, что ты на верном пути! Осталось самое сложное – форма, а к ней не забываем бантики, гольфики и другие аксессуары для образа несмышленого первоклассника. Говорим сразу, пугаться не стоит! Мы сейчас обо всем подробно расскажем и подскажем, как на всем этом сэкономить!

Школьная форма:

Gloria Jeans – в интернет-магазине тебя ждет огромный выбор новинок формы на любой вкус, цвет и фасон с неплохими скидками;

Bungly – школьная форма, которую не отказались бы поносить сами родители, с выгодным ценником ждет тут.

Сменная обувь:

Tapiboo – широкий ассортимент обуви на любой случай и сезон. Туфельки, сандалии, обувь со светлой подошвой – все тут и со скидками;

Gulliver – обувь, которая заставит в себя влюбиться, а еще отличная экономия, которая заставит тебя сюда вернуться.

Форма для физкультуры:

Если думаете, в чем отправить ребенка на спортивные занятия, то спрашивайте у Спортмастера! Кроссовки, спортивные костюмы, различный инвентарь – все можно найти здесь за полцены!

Рюкзак для больших и ранец для маленьких:

Самый главный атрибут, который будет держать обессиленного ученика по дороге домой после 6 уроков, можно найти в таких популярных маркетплейсах, как Ozon или Wildberries. Помимо персональных скидок, которые высчитываются автоматически, у нас можно найти промокоды для дополнительной экономии.

Компьютеры, ноутбуки, гаджеты и другая техника

Отличными помощниками для современных школьников стали гаджеты, с которыми можно дополнительно обучаться и развиваться, поэтому об этой покупке родителям тоже придется задуматься. Качественную технику можно приобрести в:

М.Видео – на сайте представлен огромный выбор ноутбуков, компьютеров, планшетов, благодаря которым ребенок может в игровой форме быстрее усваивать пройденный материал. А ты можешь неплохо сэкономить: стань участником программы лояльности и трать накопленные баллы на дальнейшие покупки или выбирай подходящую акцию из нашего списка;

BigGeek – мир техники и электроники, который постоянно радует нас отличными скидками;

Ситилинк – настоящий магазин сюрпризов для ребенка цифрового поколения с максимальной экономией семейного бюджета благодаря нашим промокодам.

Что еще можно купить на Школьном базаре со скидкой до 90%?

Как бы ни было страшно, собрать детей выгодно можно, если знать о секретных распродажах и скидках. А если подружиться с онлайн-шопингом, то можно сэкономить еще и свое время! Главное – подходить к покупкам осознанно и продуманно, чтобы не было лишних трат или разочарований из-за неверного размера.

А еще необходимо внимательно следить за всеми акционными предложениями, чтобы получить максимальную экономию на свои покупки! Кстати, сейчас так ты можешь приобрести школьную мебель в магазинах Hoff или Lazurit. И, конечно же, отпраздновать начало учебного года с сервисами доставки продуктов «Перекресток Vprok», «Яндекс.Лавка» или «Самокат».

Что-то еще нужно для школы? Самые вкусные и выгодные предложения будут ждать тебя здесь!