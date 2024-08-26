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Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году?

Чернова Кристина
Чернова Кристина
Эксперт по умному шопингу
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18,5 млн школьников встретят первый звонок в новом учебном году. И около 74 млн банковских карт будут разорены покупками формы и канцелярии. Аналитики Promokodus.com подсчитали примерные траты и выяснили, где собираться в школу выгоднее.

Сравниваем корзину в магазине и на маркетплейсе


Сравниваем корзину в магазине и на маркетплейсе

От 28 тыс. до 32 тыс. руб. примерно составит стоимость набора первоклассника в 2024 году. Это на 7,1% больше, чем в прошлом году, следует из расчетов Promokodus.com на основе данных Росстата.

Стоимость набора первоклассника в августе 2024 года

Но возможно ли компенсировать инфляцию уже полюбившимися пользователям скидками? Как кричат рекламные заголовки, выгода на школьных распродажах достигает до 80%. А так ли это? Проверили на практике.

Где выгоднее собираться в школу: на маркетплейсе или в магазине?

В среднем набор первоклассника состоит из 50-60 предметов: школьная форма, канцелярия, рюкзак, спортивная одежда и товары для уроков ИЗО/труда

Где выгоднее собираться в школу: на маркетплейсе или в магазине?

По результатам анализа стоимость школьной формы на маркетплейсе на 52% дешевле, чем в магазине с учетом скидок. Для девочек стоимость одежды ниже на 60%, для мальчиков – на 43%.

стоимость школьной формы на маркетплейсе на 52% дешевле, чем в магазине

С канцелярией ситуация обратная. В магазине итоговая сумма товаров для творчества составила 2 243 рубля, что на 40% дешевле стоимости аналогичного набора на маркетплейсе. Оно и понятно, закладывается стоимость услуг торговой площадки: логистика, комиссия и т.д. С одеждой, наоборот, магазин переплачивает за аренду помещения.

В магазине сумма товаров для творчества на 40% дешевле стоимости аналогичного набора на маркетплейсе

Что в итоге?

Стоимость полного школьного комплекта на маркетплейсе составила 17 453 рубля. В магазине – 25 260 руб. Баннеры обещали выгоду 80%, а получилось всего 50,3%. Но увеличить процент экономии можно с помощью дробного подхода к покупкам: канцелярию приобрести в магазине, а одежду на маркетплейсе. Или воспользоваться промокодом от Акушерство на скидку 1200 рублей.

Главная же задача – победить инфляцию – выполнена. Относительно средней стоимости набора экономия составит примерно 60% или 11 тысяч рублей. В зарплатном эквиваленте сборы уменьшились с половины до трети, а то и четверти. 

*В статье указаны данные Минпросвещения РФ и Ростата

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