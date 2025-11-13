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Черная Пятница 2025: гид по главной распродаже года

Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Эксперт по умному шопингу
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Ноябрь — горячее время для всех любителей выгодных покупок. В конце месяца магазины, маркетплейсы и сервисы устраивают грандиозные распродажи со скидками, которых не увидишь в другое время года. Черная Пятница стала настоящим праздником шопинга, когда можно купить технику, одежду, косметику и многое другое по самым низким ценам. Но чтобы действительно сэкономить, а не попасться на маркетинговые уловки, нужно знать несколько важных моментов.

Когда проходит Черная Пятница 2025 в России

Когда проходит Черная Пятница 2025 в России

Черная Пятница 2025 в России стартует 28 ноября в 00:00 по московскому времени. Официально распродажа продлится три дня — до воскресенья 30 ноября включительно. Это классический формат, который пришел к нам из США, где акция проводится на следующий день после Дня благодарения (последний четверг ноября).

Однако многие магазины и маркетплейсы начинают снижать цены гораздо раньше. Некоторые запускают предраспродажи и промокоды уже с середины ноября, а то и с начала месяца. Другие, наоборот, продлевают акцию до начала декабря, плавно переходя в Киберпонедельник — онлайн-версию распродажи.

Сколько длится Черная Пятница? Официально — три дня, но на практике период скидок может растянуться на 1-2 недели в зависимости от магазина. Самые выгодные предложения и популярные товары обычно разбирают в первые часы после старта, поэтому лучше готовиться заранее.

Откуда пошло название «Черная Пятница»

История названия имеет несколько версий, и каждая из них по-своему интересна.

  • Полицейская версия. В 1960-х годах в американском городе Филадельфия полицейские так прозвали пятницу после Дня благодарения из-за невероятных пробок и толп покупателей на улицах. Людям давали выходной, и все устремлялись за покупками, создавая настоящий хаос. Для полицейских это был действительно «черный» день, полный работы.
  • Бухгалтерская версия. По другой теории, название связано с традицией бухгалтерского учета. Раньше убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными. Именно в пятницу после Дня благодарения многие магазины выходили «в черную» зону — то есть начинали приносить прибыль после долгих месяцев работы в убыток. Так «черный» стал синонимом успешной торговли.
  • Таксистская версия. Еще одна версия приписывает название таксистам, которые в этот день несли убытки из-за пробок и не могли заработать. Сегодня мрачный оттенок названия давно забыт — Черная Пятница ассоциируется только с выгодными покупками и большими скидками.

Как работает Черная Пятница и где искать реальные скидки

Как работает Черная Пятница и где искать реальные скидки

Суть Черной Пятницы проста: магазины предлагают товары со скидками от 15% до 90%. Но есть нюанс — не все скидки одинаково честные.

Реальные скидки обычно составляют 15-35%. Если вы видите объявление о скидке 70-80% на электронику или брендовые товары — это повод насторожиться. Часто продавцы завышают цену за месяц до распродажи, а потом возвращают ее к обычному уровню, изображая «большую скидку».

Где же искать настоящие скидки на Черную Пятницу?

Маркетплейсы и онлайн-магазины:

  • Wildberries — распродажа ориентировочно стартует с 24 ноября
  • Ozon — акция пройдет с 14 ноября по 3 декабря
  • Яндекс Маркет
  • МегаМаркет — запустила акцию 13 ноября с акцентом на повышенный кешбэк
  • AliExpress — после распродажи 11.11 продолжает скидки в рамках Черной Пятницы до начала декабря
  • Lamoda — скидки до 70-80% на одежду, обувь и аксессуары

Магазины электроники и техники:

  • DNS — традиционно предлагает скидки на ноутбуки, смартфоны, бытовую технику
  • М.Видео и Эльдорадо — участвуют в распродаже с широким ассортиментом
  • Ситилинк — электроника и гаджеты со скидками

Другие популярные участники:

Игры и сервисы

  • Steam — масштабные скидки на игры до 90%
  • World of Tanks — специальные предложения и армейские сундуки
  • iRacing — скидки до 50% на подписки для новых пользователей

Выгоднее всего покупать в Черную Пятницу бытовую технику, электронику, одежду и обувь, косметику, а также товары для дома. Многие используют распродажу для покупки новогодних подарков — это действительно разумно, ведь к концу декабря цены могут вырасти.

Черная Пятница и 11.11: в чем разница

Черная Пятница и 11.11: в чем разница

Многие путают две крупные ноябрьские распродажи — 11.11 и Черную Пятницу. Хотя обе предлагают скидки, между ними есть важные различия.

11.11 (День холостяка, Всемирный день шопинга) — это китайская традиция, зародившаяся на платформе Alibaba. В 2025 году распродажа проходит с 11 по 19 ноября. Это самое масштабное онлайн-событие в мире — только для аналитики: выручка в день может превышать годовой объем продаж многих магазинов.

Черная Пятница (28-30 ноября) — американская традиция, которая охватывает как онлайн, так и офлайн-магазины. В отличие от 11.11, Черная Пятница ориентирована на весь розничный рынок, а не только на интернет-торговлю.

Главное отличие — размер скидок. На 11.11 магазины обычно предлагают скидки в диапазоне от 10-20% до 30-40%. Черная Пятница традиционно считается временем еще более щедрых скидок. На AliExpress и других площадках в этот период активируются скидки до 90% на избранные товары. Кроме того, на Черную Пятницу приходится больше брендов и магазинов, участвующих одновременно, что создает ощущение еще большей выгоды.

Советуем использовать обе распродажи для максимальной выгоды. На 11.11 можно поймать интересные онлайн-предложения на гаджеты и технику, а на Черную Пятницу дождаться еще более крупных скидок и расширенного ассортимента.

Сколько Черных Пятниц в году

Официально Черная Пятница проводится один раз в год — в последнюю пятницу ноября. Однако некоторые магазины устраивают «мини-распродажи» под таким названием в другое время, но это уже маркетинговые ходы, не имеющие отношения к настоящей акции.

В России к Черной Пятнице добавился Киберпонедельник — онлайн-версия распродажи, которая проходит либо сразу после Черной Пятницы (1-2 декабря), либо в конце января. Это отдельное событие, хотя и связанное с той же идеей масштабных скидок.

Советы по экономии в Черную Пятницу

Советы по экономии в Черную Пятницу

Готовьтесь заранее:

  • Составьте список нужных покупок за 2-3 недели до распродажи
  • Отслеживайте цены на интересующие товары с начала ноября — так вы поймете, настоящая скидка или фейковая
  • Добавьте товары в корзину заранее, чтобы быстро оформить заказ в момент старта

Используйте все возможности для экономии

  • Промокоды на Черную Пятницу — главный инструмент дополнительных скидок. Все актуальные промокоды и купоны вы найдете на нашем сайте Promokodus.com. Мы собираем самые выгодные предложения от всех популярных магазинов.
  • Купоны магазинов — многие продавцы дают дополнительные купоны при добавлении товара в корзину
  • Кешбэк — используйте карты с кешбэком или специальные сервисы, чтобы вернуть часть денег
  • Комбинируйте скидки — промокод + купон магазина + кешбэк банка могут дать экономию аж до 50-70%!

Проверяйте честность скидок:

  • Сравнивайте цены в разных магазинах перед покупкой
  • Обращайте внимание на рейтинг продавца и отзывы покупателей
  • Помните: реальная скидка редко превышает 30-40%

Не поддавайтесь на уловки:

  • Не покупайте товары с истекающим сроком годности или гарантии
  • Покупайте только в проверенных магазинах, остерегайтесь фейковых сайтов-двойников
  • Ловите специальные акции, например, «Час выгоды» — на AliExpress и других площадках цены падают еще ниже на 1 час в определенное время
  • Участвуйте в играх и заданиях маркетплейсов — получайте дополнительные купоны

Черная Пятница — это действительно возможность сэкономить, если подходить к покупкам с умом. Главное — планировать заранее, проверять цены и не забывать использовать промокоды. Все актуальные коды и купоны для максимальной выгоды вы всегда найдете на Promokodus.com. Удачного шопинга и выгодных покупок!

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