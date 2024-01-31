«Фарфор» – это ресторан доставки качественной и вкусной еды. Паназиатская и европейская кухня представлена здесь в основном всеми любимыми роллами и пиццами. Но блюда выходят уникальными за счет авторских рецептов профессиональных поваров. А технологии разработки и подход в работе позволяет делать продукт по доступной цене, не снижая планку качества. Реши, что заказать сегодня: пироги и суп или лапшу и салат? А может бургеры и поке? Главное, не забыть добавить сладкое и напитки. Быстрая доставка не даст заскучать в ожидании ужина, а бонусная программа поможет экономить на последующих заказах. Аппетитные и выгодные акции радуют своим разнообразием. Попробуй себя тайным покупателем и получи еще больше ништяков от компании. Время перекусить, а готовить лень? Не жди, забирай и активируй промокоды «Фарфор» (Farfor) за январь - февраль 2024 года в Киргизии и получай скидки. Ешь вкусно и сытно, а главное вовремя.

Подробнее Скрыть