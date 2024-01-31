Ricers – амбициозный гастрономический проект, являющийся частью гастромаркета Secret Kitchen. В меню ты найдешь широкий ассортимент еды из премиальных охлажденных продуктов: наборы суши, фирменные, классические и запеченные роллы, поке-боулы и другие блюда японской кухни. Тебя ждут супы, коробочки с лапшой и свежие салаты, а также разнообразные сеты, напитки и топпинги! Зона доставки постоянно расширяется! Стоимость курьерского обслуживания зависит от суммы покупки и твоего местоположения. Заявки принимаются на официальном сайте службы и в приложении для мобильного телефона. Программа лояльности предусматривает выгодный кешбэк и возможность оплаты счета накопленными баллами. Хочешь сэкономить личный бюджет без дополнительных хлопот? Используй промокоды на скидку Ricers за январь 2024 года, собранные в нашем каталоге! Изучай специальные предложения продавца, применяй их и оформляй заказы на особых условиях!

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