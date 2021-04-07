Как сэкономить на покупке авиабилетов, не отказывая себе в комфорте?

В путешествиях траты на перелет идут отдельной статьей расходов. Нередко именно они тянут на себя большую часть бюджета.

Настоящие лайфхакеры знают, как готовиться к перелетам, и экономят до 70% стоимости билетов. Звучит неправдоподобно? Но на деле – всё просто! Рассказываем самые рабочие и легкие в исполнении способы сэкономить на авиабилетах.

Способ №1: запланировать день полета

Три главных принципа экономии, которых стоит придерживаться, выбирая дату:

Раннее бронирование.

Так как летать дешево по миру желает каждый, компании дают шанс сэкономить, оформив вылет за несколько месяцев до путешествия. Многие фирмы позволяют забронировать рейс за 330 дней до вылета по приятной стоимости.

Скидочные даты для брони.

Отличается от предыдущего варианта датой заказа билета: у многих авиаперевозчиков существуют скидки при покупке места в определённый день до даты вылета. Как правило, это 21, 14, 7 и 3-й день до отлета.

Зависимость стоимости от спроса.

В период «несезона» рейсы дешевеют. В выходные, предпраздничные, праздничные дни путешествие, наоборот, дорожает. Поэтому в рабочий день вне сезона отпусков тот же маршрут может значительно отличаться в цене.

Способ №2: скидки, специальные тарифы и бонусные программы авиакомпаний

Авиаперевозчики довольно часто запускают акции. Как не пропустить выгодное предложение:

зарегистрироваться на сайте компании;

подписаться на обновления, рассылки;

следить за новостями.

Отметим, что практически у каждой фирмы имеются специальные предложения для определенных групп людей (студенты, служащие). Есть и возрастная градация, по которой заказ может выйти дешевле. Особые условия приобретения действуют всегда, но не многие о них знают.

Выход: мониторить новости, интересоваться о существующих льготах напрямую у представителя!

Некоторые тарифы могут распространяться на групповую покупку билетов.

Отдельно остановимся на бонусных картах. У 90% авиакомпаний есть внутренние программы лояльности: бонусные карты для клиентов.

Оформление покупки онлайн при наличии клиентской карты может принести бонусы. При этом часто бывает, что код карты необходимо вводить уже на последних этапах оформления заказа. Игнорировать поле ввода не стоит: открываются дополнительные тарифы или конечная стоимость пересчитывается, сумма покупки становится меньше на несколько тысяч.

Способ №3: брать все вместе

Так как дешево летать на самолете – не единственная цель путешествия, обрати внимание на единовременную бронь. Гостиница, грузоперевозка и трансфер могут быть заранее оплачены вместе с авиаперелетом.

Лайфхак: сравнивай цены и оформляй заказ через специальные сервисы. Не всегда покупка на сайтах перевозчиков выгоднее по причине сервисных сборов.

Способ №4: продумать маршрут

Во-первых, планируя поездку с определенной датой возвращения, бери обратный билет. «Комбо» в обе стороны стоит дешевле, чем билеты по отдельности.

А во-вторых, тщательно спланируй маршрут. Его можно разбить на несколько перелетов. Обычно прямой рейс до пункта назначения обходится дороже, чем полет с пересадкой.

Если планируешь многоплечевой маршрут (поездка с несколькими остановками), бери отдельные проездные документы. Общий выйдет дороже. Обрати внимание: остановки продолжительностью более 24 часов обойдутся дороже – аэропорт взимает сбор.

Способ №5: выбрать правильный аэропорт

Оригинальный вариант как сэкономить на перелете – прилететь в чужой аэропорт!

При оформлении заказа узнай расположение ближайших соседних аэропортов до места назначения. Оцени расстояние, стоимость трансфера и цену на самолет до них.

Часто расстояние между конечным местом и аэропортом в соседнем городе 50-100 км. Стоимость такси или общественного транспорта – несколько сотен рублей, а разница в цене на авиабилет – несколько тысяч.

Способ №6: отказаться от дополнительных сервисов

При онлайн покупке билета на дешевый рейс программа предлагает дополнительные услуги:

выбор места;

определение меню на борту;

дополнительный багаж и т.д.

Каждый пункт – платный. В сумме может набежать приличная стоимость. Реши для себя, что приоритетнее в конкретной ситуации. Например, если длительность перелета менее 3 часов, то можно легко отказаться от питания на борту.

Способ №7: лететь лоукостами

Лоукостер – бюджетная авиакомпания, предлагающая перелет по сниженной стоимости за счет отсутствия некоторых традиционных пассажирских услуг.

Бывает трех видов:

Ультра

Самый дешевый вариант. Подходит для путешественников налегке (багаж и питание – платные), без стыковок, но часто самолеты прилетают в отдаленные аэропорты.

Мидл

Питание и багаж – платные, присутствуют стыковки, приземление в частные аэропорты.

Лоу

Данный тип редко отличишь от обычных рейсов. Разница в стоимости билета строится на нюансах сервиса.

Так сэкономить на авиабилетах можно даже с высоким валютным курсом. Приобретение посадочного талона обойдется в 300-500 руб. При этом стоимость дополнительных предложений может равняться 2000-2500 руб.

Пару особенностей лоукостов все же стоит учитывать: они нередко задерживаются, билеты нельзя вернуть. Важная особенность: изменение паспортных данных и других параметров билета на таких рейсах – платное! Поэтому очень внимательно заполняй данные, проверяй каждый пункт и не планируй ничего вплотную к прилету – так удастся сохранить не только бюджет, но и хорошее настроение.

Способ №8: правильно выбрать время вылета и покупки

Стоимость перелета зависит не только от дня, но и времени рейса. Самые удобные всегда дороже. Если нет четких требований ко времени, ориентируйся на цену.

Существует негласное время для поиска и выгодного бронирования: ночь либо раннее утро со вторника на среду. Не знаем, чем это обусловлено: пониженным спросом или совместным решением авиакомпаний – но это очередной лайфхак, который поможет сохранить бюджет на отдых.

Рекомендуем проследить изменение цен на выбранный маршрут в течение нескольких дней.

Способ №9: подключить кешбэк

Любимый многими путешественниками Aviasales возвращает часть потраченных денег благодаря партнерской программе Travelpayouts.

Суть в том, что приложение, предназначенное для сайтов тревел-направления и для самостоятельных путешественников, предлагает систему реферальных ссылок.

Помимо Авиасейлс деньги можно вернуть благодаря:

расчету определенными кредитными картами. Подобные предложения – результат партнерского сотрудничества конкретного банка и авиакомпании;

покупке в определенные даты. Часто подобные услуги приурочены к праздникам и являются разовыми акциями;

приобретению определенного тарифа, набора услуг авиаперевозчика.

Aviasales – не единственный поисковик авиабилетов. Оформление заказов через специальные приложения для путешествий также могут порадовать приятной ценой, возвратом денежных средств.

Способ №10: воспользоваться промокодами и купонами

Последний в списке, но эффективный способ, как летать дешево – активировать промокод!

Promokodus.com предлагает скидки не только на товары, но и на услуги. Увидеть актуальные предложения о перелетах можно в специальной категории.

Выбираешь раздел «Путешествия и туризм». Открывается перечень подразделов, предлагающий сервисы для построения выгодного маршрута на разном виде транспорта, аренды.

Кликай на авиабилеты, чтобы увидеть актуальные предложения.

Интересует, как сэкономить на авиабилетах Аэрофлота? – Выбирай авиалинию в списке или вводи название сразу в строке ввода вверху страницы. Открывая купоны, обрати внимание, что у некоторых ограничено время действия. Успей воспользоваться.

Общие рекомендации

Советы как сэкономить на авиабилетах подходят как для заядлых путешественников, так и для новичков и распространяются на поездки в любую страну.

Несколько дополнительных общих рекомендаций:

Копи мили. Больше путешествуешь – больше вариантов сэкономить. Каждая авиакомпания предлагает возможность накопления милей. Мили – специальные бонусы поощрения за пользование услугами авиалинии. Начисляются за количество и продолжительность перелета.

С помощью милей возможно приобрести билет (фактически он достанется бесплатно!), повысить качество обслуживания, оплатить часть посадочного купона.

Выгодно и дешево – разные понятия! Все-таки, желание сэкономить должно быть соразмерно возможностям и сервису.

Полететь дешевле – выбрать лоукост посадкой в далеком аэропорту, минимум удобств.

Получить выгоду – сэкономить средства конкретно в данный момент при данных условиях. Хочется дешево летать бизнес-классом? – знай, затраты будут выше, чем при путешествии в экономе.

Приобрети страховку заранее. Услуги страхования при перелете обходятся выше стандартной страховки.

Услуги страхования при перелете обходятся выше стандартной страховки. Дополнительные возможности от авиаперевозчика. Многие компании стимулируют пассажиров пользоваться их рейсами, предоставляя скидки на посещение определённых мест, остановки в гостиницах и другое. Это не экономит на перелёте, но может существенно снизить общий расход за путешествие.

Многие компании стимулируют пассажиров пользоваться их рейсами, предоставляя скидки на посещение определённых мест, остановки в гостиницах и другое. Это не экономит на перелёте, но может существенно снизить общий расход за путешествие. Сравнивай предложения. Первый попавшийся билет может быть не самым выгодным. Если авиаперевозчик не принципиален, сравнивай разные компании, читай отзывы, задавай вопросы представителям.

Также заранее рекомендуем уточнить про отмену:

Какая стоимость будет возвращена в случае форс-мажора и внезапной отмены полета?

За сколько следует сообщить о возврате билета?

На основании каких причин в случае неявки на посадку компания возвращает деньги?

Несколько лайфхаков более высокого уровня

Нетипичные советы экономии:

Искать билеты в режиме инкогнито. Это касается оформления заказа через компьютер и мобильный браузер.

Использовать прокси других стран.

Установить прокси Windows, Ubuntu.

Чистить кэш, поисковую историю браузера.

Хакерские методы объясняются просто: алгоритм поисковой системы выстраивает работу исходя из местонахождения, личных данных и предпочтений пользователя, его поведения в соц.сетях, учитывается даже операционная система.

Когда сёрфишь в интернете в режиме инкогнито, эта информация не фиксируется. Поэтому поисковая выдача билетов не сможет «подстроиться» под тебя, преподнеся самые выгодные результаты. Покажутся реально существующие варианты.

Касательно чистки поисковых запросов: система ориентируется на вводимую ранее информацию. Таким образом складывается «портрет пользователя», в том числе платежеспособность, готовность заплатить определенную сумму – выдача строится на истории запросов.

Вышеописанные методы – наблюдения путешественников. 100% подтверждения информации нет, но попробовать стоит.

Правило воскресенья или правило выходного дня

Лайфхак, известный немногим – SundayRule. Заключается в том, что пассажир, прилетев в город назначения, должен провести ночь субботы на воскресенье.

Таким образом, приобретя билеты назад после ночевки, дорога окажется дешевле.

Правило придумано в Америке из-за высокого уровня наплыва бизнесменов, возвращающихся с командировки на выходные домой.

Обрати внимание: не все авиакомпании пользуются SundayRule. Лучше уточнить заранее.

Оплата поездки на несколько человек одним заказом

Если планируешь семейное путешествие, отдых компанией, выбирай сразу нужное число билетов, оформляя заказ онлайн.

Существуют специальные тарифы на групповые перевозки. Уточни у авиаперевозчика.

Перелет за копейки – реальная история, доступная каждому желающему. Главное – помни, что не нужно бояться спрашивать. Авиакомпании «живут» за счет нас, пассажиров. Дополнительные акции, предложения – стандартная ситуация, работа на лояльность клиента.

Если информация о скидке кажется неправдоподобной – свяжись с официальными представителями «Аэрофлота» или другого нужного перевозчика.

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