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Качественная подготовка к экзаменам с платформой «Школково»

Колесова Алина
Колесова Алина
Эксперт по умному шопингу
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Почему «Школково»?

Почему «Школково»?

  • помощь с ответами на вопросы, чтобы получать максимальное количество баллов
  • секреты эффективных методик работы с актуальными заданиями в формате ЕГЭ/ОГЭ
  • сложные темы через легкость и простоту, без воды
  • помощь в усвоении теоретических и практических знаний, оперативные ответы на все возникшие вопросы
  • прохождение пробных вариантов экзаменов, чтобы выявлять проблемные места и устранять недочеты.

На базе платформы «Школково» есть возможность подготовиться к ЕГЭ по каталогу бесплатных заданий по предметам: математика, биология, химия, русский язык, информатика, история, английский язык, физика, обществознание.

По ОГЭ представлены задания по дисциплинам: математика, русский язык, биология, химия, физика, обществознание, информатика.

Как проходят занятия?

Занятия проходят в дистанционном формате. В личном кабинете можно смотреть календарь занятий, а также учебные материалы, необходимые для уроков. Запланировать занятия можно на любое удобное время.

Для обучения подходят любые гаджеты – планшет, телефон, компьютер, ноутбук. Вопросы можно задавать через специальный чат. Уроки сохраняются в записи.

После каждого урока даются домашние задания. Они содержат задачи разного уровня сложности, закрепляют полученные теоретические знания. После проверки ДЗ преподаватели приходят с обратной связью. Можно задавать любые вопросы по выполнению заданий.

Как отслеживается прогресс?

Можно отслеживать прогресс ребенка через личный кабинет. В нем будут отображены пройденные и предстоящие темы, результаты по выполненным домашним заданиям.

Преподаватели

Преподаватели «Школково» – талантливые, опытные профессионалы своего дела. Они проходят строгий отбор, прежде чем попасть в команду и умеют находить подход к любому учащемуся, они не только передают знания, но и мотивируют учиться, заряжают позитивом. Все учителя ежегодно сдают ЕГЭ и ОГЭ, следовательно, понимают структуру экзамена! Поэтому вашим детям откроется мир ЕГЭ изнутри, и они станут более уверенными на предстоящих испытаниях!

Учителя подскажут, как подготовиться к экзаменам, расскажут про подводные камни, поделятся, как избежать частых ошибок. С их экспертными знаниями ваш ребенок научится щелкать даже самые сложные задания.

Преимущества платформы «Школково»

Преимущества платформы «Школково»

Подготовка в режиме онлайн сэкономит время ребенка, потому что с ним будут работать профессиональные преподаватели, которые регулярно повышают квалификацию;

  • Хорошая подготовка, которая увеличивает шансы написать экзамены, ДВИ, олимпиаду на высокий балл
  • У online-школы SHKOLKOVO есть лицензия на ведение образовательной деятельности, что гарантирует качество обучения, а также дает возможность получить налоговый вычет за обучение
  • Отслеживание прогресса учеников, чтобы вносить корректировки в учебный план
  • Проработка тем, которые могут попасться в экзаменационных заданиях
  • Экспертная проверка домашних заданий с подробной обратной связью.

«Школково» – современный сервис для эффективной подготовки ко всем видам тестирования, где ребенок почувствует себя уверенно, перестанет бояться экзаменов, потому что будет к ним максимально готов.

Используйте промокоды, получайте скидки и поступайте на бюджет с онлайн-школой «Школково»!

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