Принципы работы Moneyplace

Сервис специализируется на аналитике продаж конкурентов и поиске прибыльных товаров на маркетплейсах, что гораздо упрощает жизнь продавцам, автоматизируя их производственную рутину. Функционал Маниплейс направлен как на новичков, так и на настоящих акул бизнеса, а арсенал инструментов включает в себя: управление рекламой, собственную нейросеть для анализа, создание личного API-кабинета и даже установку плагина для браузера. С таким набором тебе остается только выбрать маркетплейс с нишей и подключить сервис, который поможет выгодно и успешно отправиться по волнам предпринимательства!

Аналитика маркетплейсов

Главная задача сервиса – это, конечно же, анализ. Маниплейс собирает данные таких коммерческих гигантов, как Яндекс.Маркет, AliExpress, Оzon и Wildberries, где число продаж доходит до миллиарда, а продавец может зарабатывать до нескольких миллионов в месяц. Главное при старте на данных площадках – знать, как грамотно подойти к работе с ними. Об этом мы сейчас и расскажем!

Продажи на Wildberries и Ozon

Если успех бизнеса начинается с хороших инвестиций, то достижение результатов в продажах на маркетплейсах начинается с Маниплейс!

Твой личный помощник:

Поможет принимать правильные решения по ассортименту товаров, по ценовой политике и по объему партии;

Предоставит анализ динамики позиции товаров в выдаче, с которыми ты станешь понимать алгоритмы маркетплейса;

Соберет статистику продаж по категориям и товарам;

И, конечно же, найдет прибыльные ниши, тем самым открывая тебе все двери к доходу и его увеличению.

Мастер аналитики moneyplace расскажет все о внутренней кухне интернет-магазинов и подскажет, как избежать убыточных товаров и перенасыщенных продавцами ниш. А еще с ежедневным анализом показателей руку точно стоит держать на пульсе, а конкурентов – на мушке.

Кто, если не Moneyplace?

Пока ты продумываешь план по захвату рынка, мы предлагаем познакомиться с аналогами сервиса, чтобы еще больше оценить преимущества и возможности Маниплейс!

1. МойСклад – складской учет товаров онлайн

С помощью приложения ты можешь обрабатывать заказы, автоматизировать продажи на маркетплейсах, работать с маркированными товарами и даже печатать все необходимые документы. Но есть одно «но» – все эти функции отлично помогают справиться с ежедневными рабочими задачами селлеру, который уже имеет опыт в продажах, нашел свою нишу и благополучно ее развивает без дополнительных анализов, проб и ошибок. Moneyplace же строится на расширенной аналитике, с которой нужно начинать в первую очередь, выходя на маркетплейсы.

2. InSales – платформа управления онлайн-торговлей

Пожалуй, главная особенность приложения – централизованное управление продажами. Соцсети, маркетплейсы или собственный интернет-магазин – все товары можно загрузить в InSales, откуда затем вести учет и продажи. С точки зрения масштабирования – это отличное приложение для экономии своих ресурсов, но что касается аналитики – у тебя будет возможность изучить структуру продаж и определить эффективные источники трафика, что сильно уступает функционалу Moneyplace, где можно проанализировать конкурентов и ознакомиться со статистикой по популярным товарам.

3. Mpstats – комплексный инструмент аналитики и управления продажами на маркетплейсах

Брат-близнец Moneyplace, который поможет с аналитикой и статистикой в полном объеме. Инструменты и функционал очень схожи, но интерфейс уступает герою нашей статьи. Для удобства информация предоставляется и в табличном и в графическом виде, но с визуалом и структурностью на первое место выходит Moneyplace.

Безусловно, все эти сервисы облегчат продажи и заберут на себя многие рутинные задачи, поэтому скорее вопрос к селлеру, чего он ожидает от приложений? Какой функционал ему необходим для полноценной работы?

А пока вопросы остаются открытыми, учимся инвестировать в торговлю правильно!

И в заключении важное правило: доверяй цифрам и себе, а не чужим советам и прогнозам. Аналитика и статистика не ошибаются, а наши промокоды всегда работают и радуют бюджет приятной экономией!