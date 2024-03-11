Если чувствуешь, что опасная рутина в виде инвентаризации или содержания складов в разных точках страны засосала, а бизнес – твоя вечная игра, то советуем притормозить и познакомиться с сервисом «Мой склад». С ним твоя эффективность повысится, а рабочий день перестанет быть таким, каким был вчера!

А как он выглядит сейчас? Собирай свое бинго:

Сложность контроля за остатками товаров на разных складах и торговых точках;

Риск потери или порчи товаров;

Проблемы с взаиморасчетами с клиентами и поставщиками;

Невозможно отследить историю сделок и коммуникаций;

Отсутствие полной картины финансового состояния бизнеса;

Сложности в формировании отчетности и ведении документации;

Недостаток аналитики и прогнозирования.

Сколько получилось? Если больше одного, то это уже повод продолжить читать дальше!

Ты, пони, замкнутый круг и рутинные бизнес-процессы. Что общего?

Moysklad.ru – это облачный сервис, который позволяет автоматизировать и оптимизировать все процессы по управлению торговлей, складом и CRM в одном месте.

Что это даст твоему бизнесу?

Удобство в первую очередь. У тебя есть возможность сгрузить всю информацию из головы в хранилище и следить за процессами с любого устройства и в любом месте, где есть интернет. Все данные синхронизируются в режиме реального времени;

в первую очередь. У тебя есть возможность сгрузить всю информацию из головы в хранилище и следить за процессами с любого устройства и в любом месте, где есть интернет. Все данные синхронизируются в режиме реального времени; Вторая по значимости – безопасность . Все данные хранятся в защищенных облачных серверах, где регулярно создаются резервные копии. Ты также можешь настроить права доступа для своих сотрудников и партнеров, чтобы контролировать их действия в сервисе;

. Все данные хранятся в защищенных облачных серверах, где регулярно создаются резервные копии. Ты также можешь настроить права доступа для своих сотрудников и партнеров, чтобы контролировать их действия в сервисе; Интеграция . Ты можешь подключить «Мой склад» онлайн к своему каналу продаж (сайту, интернет-магазину, маркетплейсу, социальным сетям), финансовым сервисам (банкам, платежным системам) и даже технике (кассам, сканерам, весам и т.д.);

. Ты можешь подключить «Мой склад» онлайн к своему каналу продаж (сайту, интернет-магазину, маркетплейсу, социальным сетям), финансовым сервисам (банкам, платежным системам) и даже технике (кассам, сканерам, весам и т.д.); Online поддержка moysklad.ru, которая готова помогать и разбираться с затруднениями 24/7;

moysklad.ru, которая готова помогать и разбираться с затруднениями 24/7; Доступность . За 15 минут ты сможешь освоить интерфейс сервиса, настроить его под себя и без рисков запустить бесплатный тестовый период. А затем выбрать тариф, который подходит для твоего бизнеса, оплатить на несколько месяцев вперед и получить отличную скидку;

. За 15 минут ты сможешь освоить интерфейс сервиса, настроить его под себя и без рисков запустить бесплатный тестовый период. А затем выбрать тариф, который подходит для твоего бизнеса, оплатить на несколько месяцев вперед и получить отличную скидку; Выгода. Ты наконец сможешь оптимизировать затраты и сэкономить на IT и оборудовании.

И самое главное – функциональность. О ней мы поговорим поподробней, так как набор возможностей точно впечатлит любого предпринимателя!

Время – деньги: как экономить час на рутинных задачах

С личным кабинетом в сервисе «Мой Склад» этот вопрос перестанет быть философским, ведь ты сможешь:

Создать товароучетную систему, с которой можно управлять товарами и ценами, следить за динамикой выручки на торговых точках, планировать закупки и контролировать остатки на удаленном складе;

Соответствовать всем правилам розничной торговли по законодательству РФ: в сервисе представлена простая программа для кассира с поддержкой 54-ФЗ, ЕГАИС, обязательной маркировкой и интеграцией с «Честным знаком»);

Наладить процесс печати документов (этикетки и ценники, счета, товарные чеки, накладные, ТТН, акты, счета-фактуры);

Полноценно выйти на маркетплейсы: автоматизация торговли на Ozon, WB, Яндекс Маркете и контроль прибыли с учетом комиссий;

Настроить CRM для торговли, куда входит история покупок, сегментация базы клиентов, бонусные программы лояльности, а еще статистика, телефония и рассылки;

И главное – вывести свой бизнес на новый уровень абсолютно бесплатно за 2 недели пробного периода (именно так и пишут клиенты, мы ничего не придумали).

Делегировать нельзя выполнять (поставь запятую)

Иногда, чтобы что-то изменить, достаточно сделать один шаг или клик. С подключением сервиса «Мой склад» ты ничего не потеряешь, но точно найдешь универсальный инструмент и отличную выгоду для своего бизнеса!