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Павловская Екатерина

Павловская Екатерина

Эксперт по умному шопингу
Я превращаю шопинг в охоту за выгодой! Добавляю свежие акции и проверяю актуальность уже размещенных предложений. Распутываю сложные условия и упаковываю их в понятные купоны. Моя миссия – сделать так, чтобы пользователь экономил легко и эффективно: пусть повседневные покупки приносят радость здесь и сейчас, а полученная выгода бережет бюджет.
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Магазины и сервисы по цифрам "0-9" в Беларуси
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JOY food
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Kuchenland Kukmara Kingstyle
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Mak.by Morpheus
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OZ.by Oma
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PatPat Postel Deluxe Petsee
Магазины и сервисы на букву "s" в Беларуси
Samura Staya Sundays BY Sunsky Sushi House
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Мамонт Магазинус Artlebedev
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