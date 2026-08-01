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Павловская Екатерина

Павловская Екатерина

Эксперт по умному шопингу
Я превращаю шопинг в охоту за выгодой! Добавляю свежие акции и проверяю актуальность уже размещенных предложений. Распутываю сложные условия и упаковываю их в понятные купоны. Моя миссия – сделать так, чтобы пользователь экономил легко и эффективно: пусть повседневные покупки приносят радость здесь и сейчас, а полученная выгода бережет бюджет.
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