Близится первое сентября, и многие родители школьников задаются вопросом – как подготовить всё самое нужное к школе? Что именно покупать и как при этом не потратить заоблачную сумму? Чтобы помочь вам с выбором, мы составили чек-лист школьных товаров, на которые стоит обратить внимание