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Чернова Кристина

Чернова Кристина

Эксперт по умному шопингу
Ищу скидки, которые реально работают. Проверяю промокоды, нахожу и делюсь самыми выгодными акциями. В общем, спасаю твой бюджет от пустых трат и помогаю оставаться красивыми и здоровыми!
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Статьи блога, которые ведет этот эксперт:

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году?

Семейный бюджет как и нервы родителей начинает трещать по швам. Учитывая среднюю заработную плату по России – 73 709 руб. (данные Росстата за 2024 год с учетом Москвы и Санкт-Петербурга), треть уйдет на подготовку к школе. А то и вся половина. 

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26 августа 2024
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Что подарить коллегам на 8 Марта?

Что подарить коллегам на 8 Марта, чтобы не было неловко? Собрали полный гид по корпоративному этикету 2026: от умных гаджетов до «антистресс-боксов». Узнайте, как выбрать идеальный презент и при этом сэкономить бюджет

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27 февраля 2026
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Генетическое тестирование MyGenetics – ключ к персональному здоровью

Обзор услуг и тестов MyGenetics для тех, кто хочет разобраться со своим здоровьем на генетическом уровне и получить персональные рекомендации. Информация о скидках на Черную пятницу

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21 ноября 2025
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Как собрать ребёнка в школу до 10 000 рублей: чек-лист покупок к первому сентября

Близится первое сентября, и многие родители школьников задаются вопросом – как подготовить всё самое нужное к школе? Что именно покупать и как при этом не потратить заоблачную сумму? Чтобы помочь вам с выбором, мы составили чек-лист школьных товаров, на которые стоит обратить внимание

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28 августа 2025
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Как сэкономить на имплантации зубов: акции Дантистофф

Клиника «Дантистофф» — это современный стоматологический центр, где качество, безопасность и доступные цены сочетаются с высоким уровнем профессионализма. Подарите себе красивую и здоровую улыбку по приятной цене. Как? Рассказали в статье.

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18 апреля 2025
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Русский Букет: когда цветы рассказывают сказку

Погрузись в мир сказочной флористики с Русским Букетом, где каждый букет — это отражение русской культуры и национального характера. Подробно рассматриваем пять уникальных композиций, а также раскрываем идеи коллективных подарков к Дню знаний и способы сэкономить, используя сезонный промокод

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22 августа 2025
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