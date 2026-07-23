Семейный бюджет как и нервы родителей начинает трещать по швам. Учитывая среднюю заработную плату по России – 73 709 руб. (данные Росстата за 2024 год с учетом Москвы и Санкт-Петербурга), треть уйдет на подготовку к школе. А то и вся половина.
Чернова Кристина
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