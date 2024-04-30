«Япошка» – это онлайн-ресторан, который предлагает соблазнительные блюда для настоящих гурманов. В меню заведения представлены традиционные и запеченные роллы, оригинальные суши и пикантные феликсы, аппетитная пицца и паста, легкие салаты и сытные шашлычки. Одна из «фишек» кафе – огромный выбор выгодных комбонаборов на большую компанию. Конечно же, служба доставки не забывает регулярно обновлять ассортимент вкусной еды и баловать заказчиков потрясающими акциями. Приятным бонусом для клиента станет наличие современных способов оплаты покупки. Хотите как можно чаще радовать себя блюдами из любимого ресторана без ущерба для семейного бюджета? Мы с удовольствием откроем вам секрет грандиозной экономии! Скидки по промокодам и купонам «Япошка» за апрель - май 2024 года помогут вам получить максимальную выгоду!

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