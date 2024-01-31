Прованс-отель «4 сезона» приглашает на незабываемый отдых! На территории комплекса воссоздана атмосфера французской провинции. В распоряжении гостей уютные коттеджи с комфортабельными номерами, а также тайм-бар с кинотеатром, детской комнатой и настольными играми, конный клуб и баня. Посетителям предлагаются различные виды экскурсионных программ. Сотрудники окажут помощь при организации свадебного торжества, конференции, тренинга или другого мероприятия. Забронировать проживание или заказать банкет можно на официальном сайте. Специальные предложения помогут сэкономить значительную сумму при оплате услуги. Ищешь информацию о действующих акциях? На этой странице опубликован список купонов и промокодов «4 сезона» за январь 2024 года. Выбирай подходящий вариант, активируй его при подаче заявки и получи скидку или бонус!

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