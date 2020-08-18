Мы много путешествуем: ездим в отпуск, в командировки, к родственникам и друзьям на сутки. И иногда даже не задаемся вопросом, есть ли скидки на билеты РЖД, а между тем существует множество способов сэкономить, и это относится не только ко льготным категориям. Делимся 20+ способами, как получить билеты РЖД со скидкой и познать настоящую экономию путешественника.

Основные правила экономии

Планирование и календарь тарифов

В РЖД существует система динамического ценообразования. На цену влияет несколько факторов, и первый из них – время до даты поездки. Чем раньше ты купишь билет, тем больше сэкономишь на нем.

Тем не менее не стоит брать билет как только открылись продажи. Спрос также влияет на стоимость: если в один день скупят половину всех билетов, то цена на оставшиеся резко возрастет. Лучший вариант получить билет РЖД со скидкой – отслеживать цены в течение первых двух недель. Как только стоимость снизится, сразу покупай дорожный билет и получай максимальную выгоду.

Подпишись на уведомления о снижении цен

Удобнее всего отслеживать цены на сайте «Туту.ру», воспользовавшись функцией «Есть надежда». Разве что сам сайт является посредником, и наценка на билет РЖД может «съесть» всю твою скидку.

Также будет полезно подписаться на рассылку компании или на нашу email-рассылку с промокодами, с которой ты всегда будешь получать уведомления с актуальными предложениями и сможешь найти акции, которые позволят тебе сэкономить на поездках.

Выбирай непопулярные даты

Конечно, в праздники, в сезон отпусков, «бархатный сезон» цены на билеты сильно дороже. Также перед покупкой посмотри соседние даты. Возможно, билет окажется дешевле, а твоё прибытие на несколько дней раньше обрадует родных и близких. На некоторые поезда стоимость может повышаться и в выходные дни. Так что, если есть возможность выбрать дату, лучше ехать в будний день вне сезона отпусков.

Но это не значит, что можно забыть о праздничных днях! Даже в такие даты бывают скидки на международные и региональные поездки: компания знает, что с повышением интереса к путешествиям повышается желание сэкономить, и делает скидки и специальные предложения на билеты. Про эти акции можно найти информацию на официальном сайте РЖД или, например, на нашей странице с актуальными акциями РЖД. Подробнее о специальных акциях читай далее в статье.

Выбирай более дешевые поезда и места

Дешевле оказываются не только те поезда, что идут дольше и со всеми остановками. По некоторым маршрутам курсируют двухэтажные составы. Мест в каждом вагоне в два раза больше, чем в обычном, поэтому и цена ниже.

Также выгоднее ехать в дневное время. На дневные рейсы часто сохраняется оптимальное ценообразование с минимальной наценкой даже накануне праздников.

Самые дешевые места в обычных поездах – в сидячих вагонах. Не очень удобно ехать на дальние расстояния сидя, поэтому чаще всего билетов остается много вплоть до самого отправления.

Верхние места всегда дешевле нижних, как и боковые места в плацкарте. У них есть свои преимущества и недостатки (в частности, в двухэтажных поездах очень мало свободного места над головой), но если поезд ночной, то спать наверху очень удобно.

Есть ли скидки на купе РЖД?

В компании есть постоянно действующие предложения: например, если выкупить купе целиком в одном заказе, получишь выгоду в 15% по сравнению с обычной стоимостью – очень удобно для поездок с друзьями.

Бывают и уникальные акции на некоторые поезда в выделенные даты. Например, на ряд направлений при покупке электронного билета с 1 по 11 мая действует скидка 50%.

Скидки на плацкарт РЖД тоже раздаёт – обычно не такие большие, но иногда они доходят до 30%. Это также чаще всего касается не самых популярных направлений, но иногда попадаются жемчужины. Следи за новостями.

РЖД-бонус. Как получать бесплатные билеты?

«РЖД-бонус» – специальная бонусная программа, которая позволяет копить и тратить бонусные баллы, а также предоставляет специальные предложения для студентов и скидки на билеты РЖД для пенсионеров. Особенно это актуально для активных путешественников – за каждую покупку тебе начисляются баллы. Но помимо этого, бонусы также начисляются за прохождение опросов, приглашение друзей в программу лояльности и участие в программах партнеров.

Чтобы стать участником программы, необходимо зарегистрироваться в системе «РЖД Бонус» – заполнить анкету, загрузить фото, подтвердить регистрацию.

При покупке билетов обязательно указывай номер карты «РЖД Бонус», чтобы на неё улетел коэффициент с заказа и засчиталось твоё участие в программе лояльности. Если ты забыл сделать это сразу, то бонусы можно вбить на сайте не позднее, чем через 120 дней. Затем, когда необходимое количество баллов будет накоплено, ты сможешь оформить премиальный билет во вкладке «Как потратить баллы».

Бонусные баллы и как получить бесплатный билет на поезд

За все твои поездки компания начисляет баллы – по одному за каждые потраченные 3,34 руб. То есть за билет стоимостью 3340 руб. ты получишь 1000 баллов.

Баллы бывают премиальные и квалификационные. Премиальные начисляют не только за поездки, но и за регистрацию в программе, использование сервисов компаний-партнеров и приглашение новых участников (реферальная программа), о чем уже рассказали выше. Также на премиальные баллы можно обменять бонусы «Спасибо» от Сбера. Их можно получить и за покупки по картам банков-партнеров.

Премиальными баллами можно расплатиться за билет. Если скопить достаточно баллов, то можно получить билет по оптимальной цене или совершенно бесплатно.

Квалификационные баллы начисляют только за поездки. Они повышают уровень участника в программе. В «РЖД-бонус» их два – базовый и золотой. Чтобы достичь золотого уровня, нужно накопить за год 35 000 баллов или совершить 50 поездок в купе. Тогда можно получать на 50% баллов больше, то есть накапливать скидку в полтора раза быстрее.

Как накопить баллы

Зарегистрироваться в программе можно на сайте «РЖД-бонус» или в кассе. Сразу после регистрации ты получишь 500 приветственных баллов на счет виртуальной карты. Также если ты совершал предыдущие поездки в течение 30 дней до регистрации, то за них тоже можно получить баллы, введя данные о поездке в личном кабинете.

Чтобы копить баллы, каждый раз при покупке билета указывай свой номер счета. На сайте его вводят в специальное поле, в кассе называют кассиру. После поездки баллы автоматически начислят в течение 30 дней. Если забыл указать номер, поездку можно зачесть через 30 дней после отправления в личном кабинете.

В программе учитывают только путешествия в поездах дальнего следования, как по стране, так и за ее границей. Нельзя получить баллы за проезд в пригородной электричке, аэроэкспрессе или поезде другой компании.

Билет, купленный за баллы, называется премиальным. Его оформляют в вагоны купе, люкс и мягкие, в плацкарте по нему ехать нельзя.

Дополнительно нужно оплатить сервисный сбор. Например, при поездке из Москвы в Санкт-Петербург он составит 290 руб. В купе с питанием сервисный сбор больше: в фирменном поезде Санкт-Петербург – Петрозаводск нужно доплатить 790 руб.

Тратить баллы выгодно

Срок действия баллов в «РЖД-бонусе» не ограничен, если совершать поездку хотя бы раз в два года.

Баллы выгоднее тратить в высокий сезон, когда билеты дорожают. Цена в рублях растет, а количество баллов, которые спишут за поездку, не меняется. На дорогой билет в новогодние праздники и дешевый в несезон в октябре потратишь одинаковое количество баллов.

Льготы

Отвечаем на вопросы “Какие скидки на билеты РЖД для детей?”, “Есть ли скидка на билеты РЖД школьникам?”, “Какие акции РЖД для пенсионеров существуют на данный момент?” и “Как оформить студенческую скидку РЖД?”

РЖД предоставляет множество льгот:

детям

студентам

людям с инвалидностью

пенсионерам

военным и участникам военных действий

ветеранам труда и др.

РЖД скидки пенсионерам

Скидка пенсионерам на поезд РЖД предоставляется на многих направлениях и доходит до 50%. В первую очередь скидка зависит от типа поезда, например, билет «Сапсана» окажется дешевле на 30%.

Иногда РЖД проводит акции, например: осенью 2020 года была предоставлена скидка до 40% всем пенсионерам. Актуальность таких предложений стоит проверять во время планирования поездки.

Пенсионерам, чтобы оформить скидку на поезд РЖД, необходимо предъявить пенсионное удостоверение в кассе.

Скидка на детский билет РЖД

Детьми считаются люди не достигшие 10 лет.

В РЖД скидки для детей зависят от класса вагона.

Бесплатно можно провозить одного ребенка в возрасте до 5 лет, если он не занимает отдельное место – это правило работает в вагонах купе, СВ, плацкартных, общих и сидячих вагонах. В вагонах класса люкс возраст должен не превышать 10 лет.

В России, странах СНГ и Балтии существуют детские тарифы на билеты, которые варьируются в зависимости от категории поезда, типа и класса вагона и обслуживания, дальности и маршрута следования. По детскому тарифу можно оплатить отдельное место для ребенка не старше 10 лет.

Обрати внимание: возраст ребенка определяется на день начала поездки, а не на момент покупки билета. Если ребенку исполняется 10 лет в день отправления поезда, то на него оформляется проездной документ по детскому тарифу.

Есть ли в РЖД скидки студентам?

С 2018 года скидки на билеты РЖД для студентов предоставляются по бонусной программе «РЖД-бонус». Студенты и аспиранты очных отделений вузов страны могут воспользоваться программой лояльности и приобрести билет на поезд по упрощенной схеме. Студенческая скидка РЖД предоставляется на проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования. Воспользоваться скидкой 25% могут учащиеся вузов в возрасте от 16 до 25 лет.

Для оформления льготы необходимо отправить запрос через форму обратной связи в личном кабинете «РЖД-бонус» на присвоение статуса «Студент». Понадобится скан справки на бланке учебного заведения, подтверждающий факт обучения. Оригинал стоит иметь при себе во время посадки, так как перевозчик имеет право проверить подлинность.

Другие льготы

Для ветеранов войны, ветеранов труда и некоторых других категорий граждан предусмотрен бесплатный проезд. Подробнее о льготах можно узнать на сайте РЖД.

Какие скидки на билеты РЖД актуальны сейчас для не льготных категорий – смотри в следующем разделе статьи.

Акции, специальные предложения и промокоды

В РЖД действуют специальные акции для молодоженов, именинников, а также регулярные сезонные акции к праздникам и к лету. Также есть скидки на невозвратные билеты, но все ли могут на них сэкономить? И, наконец, где взять промокод РЖД с дополнительной выгодой.

Скидки на билеты молодоженам

Путешествие в медовый месяц хочется провести с удовольствием. Чтобы отправиться на сладкий отдых с комфортом, РЖД предоставляет молодоженам скидку 50% на купе-переговорную.

РЖД скидки именинникам

Самая интересная акция действует для поездов «Ласточка», «Сапсан» и «Рускеальский экспресс». Именинник и трое его друзей могут купить билеты с экономией до 30%. Скидку на поезд в день рождения РЖД предоставляет за 7 дней до и 7 дней после торжественного события. Единственное, что неудобно, такие билеты нужно оформлять в кассе РЖД.

Скидки на билеты в день рождения также предоставляются для других поездов, но не такие высокие: именинник может прокатиться в вагоне любого класса любого поезда на 10% выгоднее.

Летние скидки РЖД

В 2025 году были продлены скидки летом на билеты РЖД для школьников. Школьный билет с 1 июня по 31 августа по-прежнему стоит в 2 раза дешевле обычного. В целом же летние скидки стоит начинать мониторить весной.

Невозвратные билеты

У РЖД есть невозвратный тариф для билетов в купе – он до 20% дешевле обычной стоимости, однако действует лишь на несколько поездов. В 2023 году это всего десять поездов сообщением Москва – Волгоград, Москва – Ростов-на-Дону, Москва – Лабытнанги и Москва – Саранск.

Эти билеты нельзя вернуть, за исключением особых случаев: внезапная болезнь, травма, уход из жизни, отмена или задержка поезда. Тогда необходимо оформить претензионный возврат в кассе РЖД. Помимо документов, придется предъявить справку или бумагу, подтверждающую причину отмены поездки. В кассе удержат сбор за резервирование места и за оформление возврата – около 400 руб.

Как получить промокод на РЖД билет

Иногда на дополнительную скидку на билет появляются промокоды. Мы их выискиваем и размещаем на странице со всеми актуальными акциями РЖД и сообщаем в нашей еженедельной рассылке.

Заключение

Соберем все способы экономии на поездках вместе:

Проверяй цены в течение нескольких дней на соседние даты и на соседние станции, мониторь цены и акции в рассылках. Выбирай дневные поезда, дешевые вагоны и верхние или сидячие места. Если едешь с компанией, выкупай купе одним заказом со скидкой. Пользуйся льготами по своему статусу или бонусами к праздникам. Участвуй в программе «РЖД-бонус», если путешествуешь много. Узнавай обо всех актуальных акциях на нашей страничке.

Включай режим путешественника и узнавай много интересного о нашем мире!