Как получить скидку при покупке ЖД билетов?

По данным РЖД за последний год цены на сервисные услуги вновь были немного повышены. Это коснулось вагонов люкс, СВ, купе, а также некоторых поездов с местами для сидения. Конечно, для кошельков пользователей РЖД эта новость стала сильным ударом. Мы же решили его смягчить и поделиться лайфхаками, с которыми купить билеты на поезд можно будет гораздо выгодней!

Как сэкономить на поездке: инструкция

Учитывать факторы ценообразования (место в вагоне, сезон, день и время отправления или прибытия) Принимать участие в акциях (о них мы расскажем дальше) Приобрести скидочную карту Использовать клубную карту «РЖД Бонус»

Конечно, все это далеко не панацея от лишних трат. Но экономить 20%, 50%, а то и 90% своего бюджета вполне реально! Главное – прочесть текст ниже.

Когда покупать билеты выгоднее всего?

Ответ очевиден – заранее. Как мы знаем, чем меньше дней осталось до отправления и чем меньше мест, тем выше цена. Самая же низкая стоимость будет на старте продаж, т.е. за 90 или даже 120 дней до отправления.

Также на формирование цены могут повлиять следующие факторы:

Сезонность. Во время праздников или каникул цены растут, поэтому оптимально брать билеты перед ними или после них.

Во время праздников или каникул цены растут, поэтому оптимально брать билеты перед ними или после них. День недели. Большинство пассажиров планируют свои поездки на выходные, поэтому билеты на поезд с пятницы по воскресенье дороже, чем в будние дни.

Большинство пассажиров планируют свои поездки на выходные, поэтому билеты на поезд с пятницы по воскресенье дороже, чем в будние дни. Время отправления / прибытия. Конечно, на секунды счет не идет, но низкая стоимость билетов на поезда, отправляющиеся в 4-5 утра, остается фактом.

Конечно, на секунды счет не идет, но низкая стоимость билетов на поезда, отправляющиеся в 4-5 утра, остается фактом. Расположение места в вагоне. Да, к сожалению, за комфорт необходимо платить, поэтому нижние полки как в плацкарте, так и в купе, обычно дороже верхних.

Конечно, забронировать место заранее удается далеко не всегда. Поэтому у РЖД предусмотрены акции, с которыми можно выгодно приобрести билеты даже в самый последний момент.

Полный список актуальных акций

Акции по городам: «Калининград», «Беларусь. Скидка на боковое место», «Кыргызстан. Планируйте заранее!», «Казахстан. Планируйте заранее!», «Таджикистан. Планируйте заранее!»

Невозвратные тарифы

Акция «В День рождения лучше поездом!»

Акция «В 2 раза больше баллов»

Акции «Большая семья» и «Большая семья» (для поездов ДОСС)

Акция «Путешествуй с детьми»

Акция «Целое купе»

Акция «СИНГЛ» в вагонах СВ

Акция «Для пассажиров из числа инвалидов»

Акция «Для пассажиров 60+»

Акция «Счастливые каникулы»

Специальные тарифы для групповых поездок

Ну что, поехали экономить: акции по городам

И наша первая остановка – город янтаря, философии и самой длинной косы Калининград. А точнее акция, с которой можно приобрести билеты до русской Европы или из нее со скидкой 20%. Применится она только на последнее четырехместное купе за 5 дней до отправления поезда. И да, в экономии как на охоте – крупную добычу нужно выжидать.

Дальше мы отправляемся в Беларусь. С 1 января по 31 декабря 2024 г. в Республику можно купить билет со скидкой 10%. Акция действует на боковые места (нумерация с 37 по 54) без ограничения по времени покупки.

Завершают наше выгодное путешествие три следующих направления – Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. При условии раннего бронирования скидка на билеты достигает 35%. Однако, чем ближе к дате отправления, тем меньше процент выгоды.

Невозвратные тарифы: риск или выгода?

Если вы уверены в завтрашнем дне, а план на поездку надежный, как швейцарские часы, то можете смело брать невозвратные билеты! На них можно сэкономить целых 20%. Главное, не затягивать с покупкой, т.к. последний срок действия скидки – 5 дней до отправления поезда.

Акция «В День рождения лучше поездом!»

К сожалению, день рождения только раз в году, а вот акция действует 7 дней до даты и 7 дней после нее. В качестве подарка – скидка 10%. Ее получает именинник и его сопровождающие (не более трех лиц). Согласитесь, отличный момент исполнить давнюю мечту о море или горах!

Акция «В 2 раза больше баллов»

Для активных пользователей карты «РЖД.Бонус» до 31.12.2024 будет действовать двойное начисление премиальных баллов, которыми можно оплатить следующие поездки. Еще больше промокодов и акций на баллы РЖД Бонус можно найти здесь.

Акции «Большая семья»

Жизнь многодетных родителей – это настоящее приключение! Один только выход на прогулку уже становится квестом для семьи и ее бюджета. А что говорить о путешествиях? На такой случай РЖД предусмотрена скидка 15% на места в купейных вагонах.

Важно:

Скидка действует на семьи, в которых есть трое и более детей, младший из которых не достиг 18-летнего возраста

Предложение также действительно для индивидуальных поездок каждого из членов семьи

Акция «Путешествуй с детьми»

Конечно, поездка даже с одним ребенком – это дело довольно затратное. Сэкономить поможет специальный тариф на проезд в купейных вагонах со скидкой 15%. Предложение актуально для взрослых пассажиров, билеты которых оформлены в одном заказе с ребенком до 17 лет (включительно).

Акция «Целое купе»

Возможен ли комфорт с экономией? Однозначно да! При выкупе всех мест в купе в период отправления:

с 7 ноября 2023 г. по 24 апреля 2024 г. предоставляется скидка 10% с даты начала акции до 6 дней до отправления поезда

с даты начала акции до 6 дней до отправления поезда с 16 сентября 2024 г. по 31 декабря 2024 г. можно получить скидку 20% – от 5 суток до даты отправления поезда

Акция «СИНГЛ» в вагонах СВ

Это же относится и к купе в вагонах СВ. При выкупе пассажиром всех мест, на билеты действует скидка 20%.

Акция «Для пассажиров из числа инвалидов»

Помимо специализированных мест РЖД также предусмотрели скидку 50% на проезд в поездах дальнего следования. Она предоставляется как пассажирам из числа инвалидов, так и одному сопровождающему лицу.

Акция «Для пассажиров 60+»

Путешествовать никогда не поздно! Особенно со скидкой 15% в купейных вагонах поездов. Главное – предоставить пенсионное удостоверение или паспорт. Подробней о льготах для пенсионеров мы рассказали в этой статье.

Специальные тарифы для групповых поездок

Экскурсия в другой город? Сборы на соревнования? Корпоратив? Любая организованная группа пассажиров из не менее 10 человек может получить скидку до 20% при проезде в вагонах купе, а также в вагонах с местами для сидения 2 класса скоростных поездов.

С таким набором акций путешествовать однозначно будет не в тягость, а в радость! Еще больше акций и промокодов РЖД можно найти здесь.

Акция «Скидочные карты»

Если ни одна из акций тебе не подходит, то можно рассмотреть вариант с покупкой скидочной карты.

РЖД предусматривается карты для 3 видов сообщения:

«Сапсаны», «Ласточки», «Рускеальский экспресс» «Купейные вагоны» (все поезда АО «ФПК») Вагоны с местами для сидения (также все поезда АО «ФПК»)

«Сапсаны», «Ласточки», «Рускеальский экспресс»

Тариф по сниженной стоимости предоставляется при проезде в соответствующих поездах и направлениях владельцу следующих карт:

Универсальная дорожная карта – дает скидку 10% в течение 12 месяцев использования. Стоимость – 3000 рублей;

Универсальная электронная карта – дает скидку 10% в течение 1 месяца использования. Стоимость – 1000 рублей;

Бизнес электронная карта – дает скидку 30% в течение 3 месяцев использования. Стоимость – 3000 рублей.

Приобрести карту можно через интернет на официальном сайте, в мобильном приложении и в кассах дорожного сообщения на вокзале.

«Купейные вагоны» (все поезда АО «ФПК»)

Пассажир получает возможность экономить на билетах в купейные вагоны поездов дальнего следования при покупке следующих карт:

180 дней* – скидка 10% (стоимость 1800 руб.) или скидка 15% (стоимость 3900 руб.)

365 дней* – скидка 10% (стоимость 3600 руб.) или скидка 15% (стоимость 6100 руб.)

*Название карты и ее срок действия

Оформить карту можно также онлайн на сайте или в мобильном приложении.

Вагоны с местами для сидения (также все поезда АО «ФПК»)

Пассажир получает возможность экономить на билетах в сидячих вагонах поездов дальнего следования при покупке следующих карт:

Эконом (90 дней) – скидка 10% (стоимость 1100 руб.), скидка 15% (2200 руб.), скидка 20% (стоимость 3600 руб.)

Эконом (180 дней) – скидка 10% (стоимость 2100 руб.), скидка 15% (4200 руб.), скидка 20% (стоимость 7100 руб.)

Приобрести карту можно на официальном сайте или в мобильном приложении «РЖД. Пассажирам».

Карта «РЖД.Бонус»: копим и экономим

Все мы знаем о скидочных и накопительных картах в супермаркетах. РЖД.Бонус – это такая же программа лояльности, где каждый пользователь может получать баллы (1 балл = 3,34 рубля) за поездки и тратить их на новые путешествия. Подробней о карте и об ее использовании мы рассказали в этой статье.

Где купить дешевые билеты?

Помимо касс на вокзале и сайта РЖД, быстро и выгодно приобрести билеты можно у нашего партнера zhd-online.ru. Там собраны актуальные маршруты и направления для твоих путешествий.

Вот одни из них:

Знакомься с расписанием и выгодно приобретай билеты с нашими лайфхаками. Счастливого пути!