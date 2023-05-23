Театр начинается с вешалки, а подготовка к отпуску, конечно же, с выбора туроператора! Если хочешь отдохнуть без лишних затрат, то советуем обратить внимание на туроператора Fun & Sun, который организует тебе незабываемые каникулы с отличной экономией.
Преимущества туроператора FUN & SUN
FUN & SUN – один из крупнейших туроператоров России, который предлагает 39 направлений для отдыха в 40 странах и развивает выездной и местный туризм. Заинтересовался? Тогда читай дальше, там самое интересное!
Почему FUN & SUN – гарантия незабываемого отпуска?
- На официальном сайте компании fstravel.com представлен огромный выбор туров по всему миру. Ты можешь самостоятельно выбрать для отпуска любой уголок планеты, начиная от жарких пляжей Таиланда и заканчивая настоящими пиратскими путешествиями по Карибским островам;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту! Если хочешь делегировать вопрос отпуска, то лучше доверь его настоящим профессионалам. Команда Fun & Sun подберет для тебя лучший маршрут, учитывая все пожелания и бюджет;
- Тебе не нужно переживать за дорогу и жилье! Туроператор предоставляет услуги трансфера и бронирования отелей;
- Организация – не твой конек? У Fun & Sun есть туры, которые включают в себя абсолютно все, что нужно для идеального отдыха. Например, путешествие для всей семьи, романтические поездки для двоих, экскурсионные туры и многое другое;
- C Fun & Sun тебе будет комфортно даже на необитаемом острове, ведь компания также предоставляет своим клиентам консультации и поддержку на протяжении всего путешествия. Возникли какие-либо вопросы или проблемы? Сразу связывайся со специалистами компании, и они с радостью тебе помогут в любое время дня и ночи!
Согласись, с таким списком и в отпуск хочется вдвойне! А мы знаем, с чем тебе захочется собрать чемоданы и отправиться в лето втройне! Рассказываем все о промокодах.
Как получить и куда ввести промокод?
Если ты читаешь эту статью, значит ты уже близок к познанию мира выгоды. А вот как эту выгоду получить, мы сейчас и расскажем!
- Ознакомься со списком актуальных купонов Fun & Sun на соответствующей странице на нашем сайте;
- Выбери понравившийся, а затем нажми на кнопку «Показать код»;
- После этого на экране появится вкладка с описанием условий акции и уникальным кодовым словом. Скопируй его в буфер обмена с помощью кнопки «Копировать»;
- Выбирай интересующую тебя программу (направление, дату вылета, срок пребывания в путешествии пр.), затем нажимай на кнопку «Выбрать тур»;
- После этого система переведет тебя на страницу с полным описанием тура. Изучи предложенную информацию, а потом, если тебя все устраивает, подтверди решение, нажав на кнопку «Забронировать»;
- Когда очередь дойдет до финального этапа, т.е. заполнения данных, в правом нижнем углу ты увидишь поле «Промокод»;
- Вводи туда секретное слово и смотри, как стоимость отдыха уменьшается, а настроение повышается!
Главное – обязательно выполняй условия, иначе твоя скидка улетучится также быстро, как горячая путевка!
Акции и скидки
Кстати, о горячих турах! Стоимость такой путевки, как правило, ниже первоначальной цены на 5-50%, а значит – это еще одна возможность отдохнуть с неплохой экономией!
Сервис FUN & SUN заботится не только о твоем отдыхе, но и бюджете, поэтому на сайте туроператора ты можешь найти огромное количество выгодных предложений:
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