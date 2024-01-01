РЖД Бонус – как купить билет на поезд со скидкой?

Программа накопления баллов РЖД: путешествуй выгодно и комфортно

«РЖД Бонус» – это способ поощрения пассажиров, которые часто путешествуют по стране железнодорожным транспортом. С каждой покупки билетов пользователю на карту начисляется кешбэк, за счет которого и можно сэкономить на следующих поездках.

Какие возможности дает бонусная карта:

Приобрести ЖД билеты со скидкой 100% (в обмен на накопленные баллы);

Быстрее накопить бонусы, оплачивая повседневные покупки совместными банковскими картами;

Купить билеты на специальных условиях в период проведения акций;

Пользоваться скидками и привилегиями от партнеров программы

И самое главное – каждому участнику при регистрации начисляется 500 приветственных баллов. С ними ты сможешь сэкономить на поездке 1670 рублей. А вот как их получить – рассказываем дальше!

Как оформить бонусную карту?

Стать участником программы можно на официальном сайте РЖД, РЖД Бонус или в мобильном приложении. Для этого достаточно пройти простую процедуру регистрации.

Инструкция по получению карты:

Заполни и отправь анкету

Активируй по e-mail личный профиль: на указанную почту придет письмо со ссылкой

Перейди в приложение и получи 500 приветственных бонусов

После проделанных действий на счете будет висеть кругленькая сумма, которую ты сможешь потратить уже на следующую поездку. Дальше процесс накопления будет зависеть только от твоих покупок.

Как получить баллы по программе «РЖД-бонус»?

Довольно легко: при покупке онлайн укажи номер карты в специальной графе или назови персональный номер участника программы при оформлении билета в привокзальной кассе. Бонусы автоматически зачислятся в течение 30 дней с момента начала поездки.

Сейчас 1 балл начисляется на карту за каждые 3,34 рубля (только за оплаченные и совершенные поездки). Например, путешествие из Санкт-Петербурга в Москву на фирменном поезде «Арктика» обойдется в 3923 рубля. Если указать номер бонусной карты, на нее зачислятся 1174 балла.

Существует еще два способа получить бонусные баллы:

После регистрации

Если до получения бонусной карты у тебя были поездки в течение последних 30 дней, то для получения баллов ты можешь ввести данные о недавних путешествиях в соответствующий раздел в личном кабинете.

«Задним числом»

Нет ничего страшного, если при покупке билета ты не введешь номер бонусной карты. Это можно будет сделать спустя 30 дней после поездки в личном кабинете (но не позже 120 дней).

Но лучше не упускать возможность сэкономить, а искать ее. Вот одна из них – все скидки и промокоды РЖД.

Лайфхак 1: привилегии программы «РЖД Бонус»

Программа лояльности РЖД включает в себя два уровня: базовый и золотой. Первый уровень получает карта каждого участника при регистрации. Для достижения второго уровня необходимо накопить 35 000 баллов или совершить 50 поездок в вагонах классом не ниже «Купе» за календарный год. Тогда увеличатся не только возможности карты, но и твоя выгода.

Привилегия Базовый уровень Золотой уровень Условие получения при регистрации за 35 000 баллов или 50 поездок за календарный год (в классе не ниже купе) Курс начисления баллов 1 балл = 3,34 рубля 1 балл = 2,23 рубля Приветственные баллы + 500 баллов за регистрацию + 500 баллов за переход на элитный уровень Ограничение по количеству мест да нет Авансирование в баллах нет 20% от стоимости премиальной услуги





Конечно, для выполнения условий не нужно быть заядлым путешественником и очень экономный человеком. Достаточно познакомиться с партнерской программой и воспользоваться ее предложениями.

Лайфхак 2: копим быстрее и экономим с партнерами «РЖД Бонус»

Рассказываем, как с «РЖД Бонус» можно сэкономить не только на поездках, но и на повседневных покупках!

Используй следующие партнерские предложения и обменивай бонусы на баллы РЖД:

Банки

Баллы можно получить за оформление карты или за оплату покупок по ней.

Интернет-магазины

Совершай покупки в партнерских магазинах и получай баллы за каждый потраченный рубль. Для успешного начисления ссылку на магазин необходимо использовать с сайта «РЖД Бонус».

Важно: добавляй товар в корзину и совершай покупки непосредственно после перехода с «РЖД Бонус».

Сервисы для отдыха и развлечений

Бонусы начислятся за подписку на крупнейшие видеосервисы и покупку билетов на мероприятия. Поэтому советуем начать расширять кругозор с РЖД Бонус прямо сейчас!

Другие партнеры: Четыре Лапы, YOTA, Ренессанс Страхование

Условия получения бонусов такие же, как и в других сервисах. Оформляешь заказ / делаешь покупку – получаешь баллы.

Еще больше выгодных партнерских предложений для экономии и получения баллов можно найти здесь.

Лайфхак 3: Семейная программа

Чем больше семья, тем больше… Экономия! Добавляй в программу до 9 членов семьи, получайте баллы на общий счет и пользуйтесь ими совместно для комфортных путешествий.

Важно: для подключения программы необходимо заполнить заявление

Лайфхак 4: Студенческая карта

Студентам и аспирантам очных отделений российских ВУЗов по бонусной карте предоставляется скидка 25% на проезд в купейных и сидячих вагонах в скоростных поездах АО «ФПК» («Сапсан», «Ласточка» и другие)

Важно: для получения скидки необходимо предоставить справку об обучении

Также у РЖД предусмотрены выгодные предложения и для других льготных категорий. Например, для пенсионеров. Об этом мы рассказали в нашей следующей статье.

Лайфхак 5: Акция «В 2 раза больше баллов!»

При покупке билетов на поезда дальнего следования до 31 декабря 2024 года на карту «РЖД Бонус» производится двойное начисление баллов.

Успевай запрыгнуть в последний вагон! И не откладывай реализацию бонусов в долгий ящик. При отсутствии поездок на поезде в течение 2 лет баллы сгорают.

Как потратить бонусы РЖД?

Все просто – их можно обменять на премиальные билеты. В стоимость услуги включена цена за место в купе, плацкарте или сидячем вагоне, которые приравниваются к купейным. Постельное белье и питание оплачиваются отдельно.

Стоимость же премиального билета выражается в бонусных единицах и зависит от двух факторов: от дальности поездки и типа купе. За сколько можно купить такой билет, показано в таблице:

Согласись, приятно планировать бюджет путешествия с бесплатными билетами в кармане. Правда жаль, что такая возможность случается раз в полгода, а то и реже.

Но не будем забывать, что это далеко не последний способ сэкономить. Пока копятся баллы, предлагаем заглянуть в нашу статью и ознакомиться с актуальными выгодными предложениями от РЖД.

Можно ли оформить возврат премиального билета?

Конечно, как и любой другой, кроме невозвратного тарифа. Главное – успеть вернуть за 8 часов до отправления состава. В этом случае тебе обратно зачислятся и списанные за премиальный билет баллы, и уплаченные за поездку деньги. Если случился форс-мажор и билет нужно сдать ровно перед отправлением, то, к сожалению, баллы сгорят. Но стоимость сервисного сбора вернется.

Карта «РЖД Бонус» – выгодное приобретение?

Однозначно да! Согласись, приятно планировать бюджет путешествия с бесплатными билетами в кармане. Кстати, приобрести их можно через официальный сайт партнера РЖД и UFS.