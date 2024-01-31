Я доверяю Хотелс.ком. Нравится, что здесь есть множество параметров поиска и сравнения, информация об отелях и реальные отзывы (их читать обязательно!) Цены здесь низкие, иногда даже бронировать номера выгоднее, чем напрямую. Если использовать промокод, можно получить бесплатные ночи в подарок. Советую всем самостоятельным путешественникам.

Сайт мне нравится, у него приятный и понятный интерфейс, в котором невозможно что-то перепутать. Рада, что в свое время предпочла именно этот сайт. Оплата на сайте производится сразу, при бронировании, что очень удобно, на мой взгляд ,не надо беспокоиться об этом в поездке. Если вы не уверены в дате поездке или выборе отеля, на сайте предоставляется возможность бесплатной отмены заказа в течение определенного времени. Время от времени присылают скидки на проживание в отелях, правда не во всех. В целом, сервисом я довольна, накладок у меня не было.