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Акции и промокоды Pepper в Молдове

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Отзывы покупателей

Конечно, без них тоже можно обойтись. Все по старинке, своими ручками. Но работа с таргетом – это совершенно другой уровень, другая аудитория, и другой заработок, соответственно.

  • Антон Аверченков
  • 30.09.2018

Во-первых, у ниндзей не так много достойных конкурентов на рынке услуг. Во-вторых, цены не кусаются. Функционал в общем-то стандартный, но есть и свои няшки: например поиск родителей и скан виджетов. Крутые опции.

  • Зураб
  • 23.09.2018
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