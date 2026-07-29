Котёнок появляется в доме внезапно даже тогда, когда его ждали месяцами. Первые сутки решают многое: если лоток, миска и укромное место для сна готовы заранее, животное осваивается за один-два дня. Если готовиться приходится на бегу, стресс растягивается на неделю – и для котёнка, и для хозяина. Эта статья закрывает вопрос полностью: что купить до переезда питомца, что докупить в первую неделю и чем отличаются потребности месячного, двухмесячного и взрослого животного.

Что нужно знать, прежде чем завести котёнка

Прежде чем ехать за котёнком, стоит честно ответить на три вопроса: сколько времени есть на адаптацию нового члена семьи, кто будет ухаживать за ним в отпуске и потянет ли бюджет расходы на корм и ветеринара в перспективе десяти-пятнадцати лет. Средняя продолжительность жизни домашней кошки – 12–18 лет, это настоящее долгосрочное обязательство.

Оптимальный возраст для переезда в новый дом – 2,5–3 месяца. К этому моменту котёнок проходит первую вакцинацию, физически окреп и психологически готов к разлуке с матерью-кошкой. Более ранний переезд повышает риск проблем с пищеварением и поведением во взрослом возрасте – котёнок просто не успевает получить от матери навыки социализации.

Какие вопросы задать заводчику или в приюте перед тем, как забрать котёнка

Список вопросов короткий, но каждый пункт экономит нервы в первую неделю:

Чем кормили котёнка – конкретная марка и вид корма, чтобы не менять рацион резко;

Какой наполнитель использовали в лотке – резкая смена наполнителя иногда приводит к отказу ходить в туалет;

Есть ли документы о прививках и обработке от паразитов;

Как котёнок реагирует на других животных и детей, если они есть в доме;

Есть ли у котёнка или его родителей диагностированные породные заболевания.

Ответы на эти вопросы определяют, какой корм и наполнитель покупать в первую очередь – без этого шага легко купить то, что котёнок откажется есть.

Нашли котёнка на улице: что делать в первую очередь

Если котёнок оказался дома не по плану, а его подобрали на улице, порядок действий другой. Сначала осмотр: нет ли видимых травм, кровотечений, сильного истощения. Маленького котёнка (до месяца) нельзя сразу кормить обычным молоком, оно вызывает диарею; для выкармливания нужна специальная смесь-заменитель кошачьего молока, которую продают в зоомагазинах.

Следующий шаг – визит к ветеринару в течение первых двух суток: врач оценит примерный возраст, состояние здоровья и назначит обработку от блох и глистов, если она ещё не проводилась. До визита к врачу уличного котёнка стоит держать отдельно от других животных в доме, это стандартная мера предосторожности.

Только после ветеринарного осмотра есть смысл ехать в зоомагазин за полным набором вещей – до этого достаточно временной коробки с мягкой тканью, миски с водой и небольшого количества влажного корма для котят.

Как подготовить квартиру к появлению котёнка

Котёнок исследует пространство ртом и лапами, поэтому квартиру нужно осмотреть его глазами. Три главные зоны риска:

Провода – их либо убирают за мебель, либо закрывают кабель-каналами: погрызенный провод под напряжением – частая причина ожогов у котят. Окна и балконы – открытые форточки в режиме микропроветривания опасны: котёнок может застрять, спрыгнуть или упасть. На окна обязательно ставят специальные антикошка-сетки – обычная москитная сетка не выдерживает вес животного. Мелкие предметы и токсичные растения – резинки, нитки, монеты убирают с пола, а фикус, диффенбахию и лилии либо убирают из дома, либо ставят вне досягаемости: многие комнатные растения токсичны для кошек при попадании в желудок.

Отдельную комнату для котёнка выделять не обязательно, но на первые сутки-двое разумно ограничить его одним помещением – так он быстрее запомнит, где лоток, миска и лежанка, вместо того чтобы теряться в большой квартире.

Что нужно купить котёнку в первую очередь: полный список

Полный комплект для котёнка укладывается в несколько категорий. Ниже – по порядку значимости, с пояснением, почему выбор в каждой категории влияет на комфорт животного.

Переноска

Переноска нужна ещё до переезда котёнка – именно в ней его забирают от заводчика или из приюта, а не на руках: так меньше риск, что испуганное животное вырвется. Выбирать стоит сразу переноску "на вырост" – под размер взрослой кошки, с пластиковым жёстким корпусом и надёжными замками на защёлках. Внутрь кладут мягкую подстилку и одноразовую непромокаемую пелёнку – котёнок в стрессе нередко теряет контроль над мочевым пузырём.

Миски для еды и воды

Котёнку нужно минимум две миски – отдельно под сухой корм и под воду, третья пригодится под влажный корм. Материал имеет значение: пластик со временем впитывает запахи и провоцирует высыпания на подбородке у некоторых кошек, поэтому предпочтительнее нержавеющая сталь или керамика – они не окисляются и легко моются. Миска должна быть с широким устойчивым дном и невысокими бортиками, чтобы котёнку было удобно доставать корм усами, не касаясь краёв.

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Лоток и наполнитель

Размер лотка выбирают с запасом – примерно в полтора-два раза больше длины тела котёнка, иначе через пару месяцев питомец физически перестанет туда помещаться. Для самых маленьких котят удобны лотки с низким бортиком или решёткой без наполнителя. Виды наполнителя стоит знать заранее:

Наполнитель Плюс / Минус Древесный Экологичный, без запаха / Требует частой смены Комкующийся Удобная уборка / Пыление при насыпании Силикагелевый Долго держит запах / Дороже, не для лапок с трещинами Биоразлагаемый Безопасен при проглатывании / Хуже впитывает влагу

Для месячного и двухмесячного котёнка ветеринары чаще советуют начинать с древесного или биоразлагаемого варианта – они безопаснее, если малыш попробует наполнитель на вкус.

Лежанка или домик

Место для сна ставят в тихом углу без сквозняков, подальше от батареи – котёнок сам выбирает, где именно спать, но домик или лежанка задают ему ориентир "здесь безопасно". Когтеточку логично разместить рядом с лежанкой: кошки инстинктивно точат когти сразу после пробуждения.

Когтеточка

Точить когти – не дурная привычка, а инстинкт, снять который невозможно в принципе: так кошка обновляет коготь, метит территорию через железы на лапах и снимает мышечное напряжение. Без когтеточки этот инстинкт выместится на обоях и углах дивана. Материал выбирают исходя из предпочтений животного – джут, ковролин или гофрокартон работают по-разному, поэтому если котёнок игнорирует первую когтеточку, вторую стоит купить из другого материала, а не того же самого.

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Игрушки, в том числе для зубов

Игрушки закрывают охотничий инстинкт, без реализации которого котёнок начинает охотиться на руки, ноги и провода хозяина. Базовый набор – дразнилка на палочке с верёвкой, лёгкий мячик и мышка, издающая звук при движении.

Отдельная категория – игрушки для зубов. Молочные зубы у котёнка меняются на постоянные примерно с 3 до 7 месяцев, и в этот период дёсны чешутся и болят почти так же, как у грудного ребёнка. Резиновые или силиконовые прорезыватели с рельефной поверхностью снимают зуд и одновременно защищают от того, что котёнок начнёт грызть мебель или провода.

Люди часто покупают игрушки хаотично – какая понравилась на витрине. На деле выгоднее один раз просчитать, что реально нужно животному на ближайшие полгода, и закупить сразу набором: цена за штуку в комплекте почти всегда ниже, чем при точечных покупках. – Екатерина Павловская , эксперт по умному шопингу

Средства гигиены и груминга

Даже короткошёрстному котёнку нужен минимальный набор: щётка для расчёсывания, когтерез для укорачивания коготков, лосьон для чистки глаз и ушей. Длинношёрстным породам дополнительно нужны пуходёрка и колтунорез – без них шерсть за пару месяцев сваливается в колтуны, которые потом приходится состригать. Купать котёнка ежедневно не требуется – кошки справляются с гигиеной сами, шампунь нужен на случай сильного загрязнения или обработки от паразитов.

Аптечка первой помощи

В домашней аптечке для кота держат: антисептик без спирта для обработки ран, стерильные салфетки, пинцет для клещей, энтеросорбент по рекомендации ветеринара и координаты ближайшей круглосуточной ветклиники на видном месте. Собранная заранее аптечка экономит критичные минуты при отравлении или травме – искать всё это в панике ночью не вариант.

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Корм

Рацион для котёнка отличается от взрослого повышенным содержанием белка – он нужен для формирования скелета и мышц. На упаковке стоит искать пометки Junior или Kitten – такой корм рассчитан на животных до года, а гранулы в нём мягче и мельче, что важно при смене молочных зубов. Оптимальная схема – сочетание сухого корма, который лежит в миске постоянно, и влажного корма один-два раза в день: так котёнок получает дополнительную влагу и разнообразие текстур.

Промокод Любимчик особенно ощутим именно на корме – это самая частая и объёмная статья расходов на питомца, поэтому скидка на регулярную покупку экономит больше, чем на разовых товарах.

Особенности по возрасту котёнка

Что нужно котёнку в 1 месяц

Месячный котёнок физически не готов к переезду в новый дом – он ещё питается материнским молоком или заменителем и не умеет полноценно терморегулировать своё тело. Если такой котёнок всё же оказался на попечении человека, ему нужны: грелка или тёплая подстилка, заменитель кошачьего молока и бутылочка с соской, а также постоянный контроль веса – контрольное взвешивание раз в день показывает, набирает ли котёнок норму.

Что нужно котёнку в 2 месяца

К двум месяцам котёнок уже переходит на самостоятельное питание твёрдым кормом, размоченным тёплой водой, если гранулы пока твёрдые для его зубов. Это возраст первой вакцинации и активной игровой фазы – количество игрушек стоит увеличить, а короткие ежедневные игры по 10-15 минут снимают избыток энергии, который иначе уходит на порчу мебели.

Если в доме появляются сразу два котёнка

Два котёнка не требуют удвоения каждой позиции в списке. Лоток, миски и когтеточку дублируют – животные территориальны и конкурируют за ресурсы, из-за чего один лоток на двоих часто приводит к тому, что кто-то из котят начинает справлять нужду мимо. А вот переноску, аптечку и часть игрушек можно оставить в одном экземпляре – совместные игры даже полезны для социализации. Кормить двух котят стоит из раздельных мисок и в отдалении друг от друга – иначе более активный питомец съедает свою порцию и претендует на чужую.

Чем отличаются покупки для взрослой кошки и кота

Когда котёнок вырастает – а происходит это примерно к 10-12 месяцам – часть покупок меняется, а не просто повторяется. Лоток нужен уже под габариты взрослого животного, то есть чаще всего больше исходного. Корм с пометкой Kitten заменяют на корм для взрослых кошек с более низким содержанием белка и жира – избыток калорий во взрослом возрасте приводит к лишнему весу, который тяжелее контролировать, чем набрать.

Игрушки для взрослой кошки нужны в меньшем количестве, но с акцентом на интерактивность – лазательные комплексы и головоломки с кормом заменяют часть погремушек, которые быстро надоедают взрослому животному. А вот когтеточка и средства гигиены остаются актуальными в течение всей жизни кота или кошки без изменений в базовом наборе.

FAQ

В каком возрасте лучше брать котёнка?

Оптимально – в 2,5–3 месяца, когда пройдена первая вакцинация и завершена социализация с матерью-кошкой. Более ранний переезд повышает риск проблем с поведением и пищеварением.

Какая трава нужна кошкам и зачем?

Специальная кошачья трава – овёс, пшеница или ячмень в проращённом виде – помогает животному отрыгивать шерсть, которая скапливается в желудке при вылизывании, и частично восполняет потребность в клетчатке.

Какой высоты должна быть когтеточка?

Столбик подбирают так, чтобы кошка могла вытянуться в полный рост, встав на задние лапы – обычно это 60-90 см в зависимости от размера животного.

Что помогает от запаха кошачьего туалета в квартире?

Регулярная смена наполнителя, качественный впитывающий наполнитель с нейтрализатором запаха и еженедельная промывка самого лотка содой без отдушек – хлор и сильные ароматизаторы кошки часто не переносят и отказываются от лотка.

Как отучить котёнка гадить мимо лотка?

Первым делом исключают медицинскую причину – цистит и другие болезни мочевыводящих путей провоцируют такое поведение. Если со здоровьем всё в порядке, лоток переставляют в тихое доступное место, увеличивают его размер и убирают резкую смену наполнителя.

Нужен ли особый набор вещей для котёнка-мальчика?

Принципиальной разницы в базовом наборе нет: миски, лоток, когтеточка и корм подбираются одинаково для обоих полов. Разница появляется позже – после кастрации у котов иногда меняются пищевые потребности, и корм подбирают с учётом этого.

Из какого материала лучше выбрать миску для кота?

Нержавеющая сталь и керамика предпочтительнее пластика – они не впитывают запахи, не окисляются и не провоцируют высыпания на подбородке, которые у некоторых кошек вызывает длительный контакт с пластиковой поверхностью.