Белорусская мебельная фабрика No1 (BMF1)

Белорусская мебельная фабрика No1 (BMF1) – это ведущий производитель корпусной мебели на заказ, работающий в Москве более 7 лет. За это время они реализовали свыше 9200 проектов, создавая шкафы, кухни, прихожие, гостиные и гардеробные, полностью адаптированные под индивидуальные размеры и дизайн.

Работа с BMF1 начинается с бесплатного замера помещения и разработки уникального проекта. Используются только качественные материалы – ЛДСП Kronospan и Egger толщиной 18 мм, которые превосходят наши аналоги по прочности и долговечности.

Фурнитура представлена ведущими мировыми брендами: Hettich, GTV, Boyard, Blum, что позволяет предложить надежные и эргономичные решения даже для самых взыскательных клиентов.

Каждый проект сопровождается командой из не менее пяти специалистов, включая дизайнеров с опытом более 10 лет. На всех этапах производства обеспечивается строгий контроль качества.

Есть уникальная система расчета стоимости – онлайн-калькулятор позволяет определить цену с точностью до 92% еще до приезда замерщика. А после окончательного замера стоимость фиксируется в договоре, исключая любые неожиданные изменения.

Доступен бесплатный выезд специалиста с профессиональным инструментом и образцами для замера. На всю продукцию предоставляется гарантия сроком на 5 лет. Возможна рассрочка платежа на срок до 6 месяцев. Более 650 положительных отзывов свидетельствуют о высоком качестве продукции и уровне обслуживания. До 33% заказов поступает по рекомендациям и от повторных клиентов.

Группа компаний «Ангстрем»

«Ангстрем» — один из ведущих российских производителей корпусной мебели. Они разрабатывают решения для гостиных, спален, детских комнат, кухонь и офисов, предлагая как бюджетные, так и премиальные варианты. В производстве участвуют исключительно экологически чистые материалы и современные технологии, обеспечивающие качество изделий. Предоставляются услуги по созданию индивидуальных проектов, позволяя воплотить идеи в реальность. Ассортимент «Ангстрем» постоянно обновляется, следуя актуальным тенденциям в дизайне интерьера. Важно учитывать не только внешний вид, но и надежность конструкций, материалы и репутацию изготовителя.

Фабрика «Мебиус»

«Мебиус» занимается изготовлением корпусной мебели для дома, включая шкафы-купе, кухни, гардеробные системы, детские и ванные комнаты. Используются только сертифицированные материалы от европейских партнеров, обеспечивающие долговечность и безопасность. Одной из сильных сторон является возможность создания эксклюзивных решений, полностью адаптированных под пожелания заказчика. В конструкции применяются надежные механизмы от известных производителей, таких как Blum и Hettich. Вы можете рассчитывать на профессиональную консультацию дизайнеров, которые помогут разработать удобное и эстетичное пространство/

Мебельная фабрика «Вереск»

«Вереск» известна своими стильными и функциональными кухонными гарнитурами. Более 15 лет она разрабатывает мебель по индивидуальным проектам, используя передовые технологии и качественные материалы. На выбор доступно более 300 вариантов декора и покрытий, что позволяет создать интерьер в любом стиле — от классики до минимализма. Специалисты разрабатывают проекты с учетом эргономики и особенностей помещения, а встроенные решения помогают эффективно использовать каждый сантиметр пространства. «Вереск» предлагает комплексное сопровождение от проектирования до установки.

«Атлас-Люкс»

«Атлас-Люкс» — компания с 30-летним опытом работы, занимающаяся изготовлением кухонь высокого качества. В производстве используются современные материалы, такие как натуральное дерево, акрил, стекло и металл. Выбирайте индивидуальную комплектацию, подходящую под их требования и бюджет. Предлагаются нестандартные решения для небольших помещений, делая мебель максимально функциональной. Одним из главных преимуществ является возможность подбора уникальной фурнитуры и цветовых решений, а также персональное сопровождение на всех этапах заказа.

Мебельная фабрика «Гартлекс»

«Гартлекс» специализируется на производстве мягкой мебели, предлагая стильные и удобные решения для офисов, государственных учреждений и коммерческих объектов. В каталоге вы найдете диваны, кресла, офисные стулья и другие предметы интерьера. Производство основано на современных технологиях и использовании износостойких материалов, что делает мебель долговечной и устойчивой к внешним воздействиям. Насладитесь выгодными условиями покупки, включая гибкие скидки и возможность рассрочки.

Компания «Феликс»

«Феликс» является одним из крупнейших отечественных производителей, который работает с 1991 года и выпускает как офисную, так и домашнюю мебель. Производственные мощности позволяют изготавливать продукцию в больших объемах, сохраняя высокие стандарты качества. Вся продукция проходит строгий контроль и соответствует требованиям безопасности. Особое внимание уделяется функциональности изделий, что делает их удобными в использовании. Благодаря технологиям и автоматизированному производству, будьте уверены в точности исполнения заказов.