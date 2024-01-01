Золотое Яблоко – миф или интернет-магазин с хорошими скидками?

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Адреса точек продаж можно найти на официальном сайте Золотого Яблока, а вот с созданием заказа без лишних затрат тебе поможет наша подборка:

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Как еще можно сэкономить на заказе в Золотом Яблоке?

Из нашего личного опыта можем сказать, что в экономии все средства хороши, поэтому собрали всевозможные методы, которые помогут тебе избежать лишних трат

Промокод на первый заказ в Золотом Яблоке

Если ты только открываешь для себя мир косметики и парфюмерии в интернет-магазине Золотое Яблоко, то советуем обязательно воспользоваться секретным кодом и забрать скидку 20% на свой интернет-заказ от 2 000 рублей. Условия и само слово могут меняться. Отслеживать акцию можно на этой странице.

Промокоды в Золотом Яблоке, приуроченные к событиям и праздникам

Довольно часто на главной странице интернет-магазина можно встретить подборку из промокодов, которая выпускается к какому-либо инфоповоду. Важно не упустить этот момент и обязательно выполнить все условия для использования кода, иначе скидка обойдет тебя стороной.

А сэкономить ты можешь примерно:

-10% при онлайн-заказе на сумму от 4 000 рублей

-15% при онлайн-заказе на сумму от 8 000 рублей

-25% при онлайн-заказе на сумму от 12 000 рублей

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Карта лояльности: кешбэк, баллы, выгода

В личном кабинете ты можешь абсолютно бесплатно оформить бонусную карту. Советуем не пропускать этот этап, т.к. карта не только скидочная, но еще и накопительная. После ее оформления к ценам на товары из каталога с твоего профиля в Золотом Яблоке автоматически будет применятся скидка 25%, а при заказе свыше 100 рублей будут начисляться баллы, размер которых составляет 1% от суммы чека (1 балл = 1 рубль). В акционные дни кешбэк может достигать 25%, а это значит, что в следующий раз с картой ты сможешь приобрести товары за полцены.

Еще одно выгодное предложение есть для именинников: в день рождения, а также за 3 дня до и 3 дня после на бонусную карту можно получить кешбэк 10% от стоимости каждого товара. Отличная возможность сделать подарок себе самому!

Кстати, о презентах: подарочная карта в Золотом Яблоке

Да-да, карта – это не только отличный подарок, но еще и хороший способ сэкономить, ведь тебе совсем не нужно тратить деньги. Подарочный сертификат покроет все расходы за твой заказ в Золотом Яблоке самостоятельно.

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