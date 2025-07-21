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Budu.ru: экономия времени, сил и денег на здоровье

Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Эксперт по умному шопингу
Все статьи эксперта

Что можно сделать с помощью budu.ru

Что можно сделать с помощью budu.ru

Платформа закрывает почти все медицинские задачи, с которыми может столкнуться человек. Пройти чек-ап, сдать общий анализ, записаться к гинекологу или урологу, получить интерпретацию результатов – всё доступно за несколько минут.

Доступна косметология, физиотерапия, вызов на дом, онлайн‐помощь, когда нет времени или желания идти в клинику. Если нужно только проконсультироваться – есть телемедицина. Если важно сделать комплексное обследование – выбираешь готовый пакет. Будь то срочная необходимость или плановая проверка, ты управляешь процессом сам, без посредников и ожидания.

Отзывы, которым доверяют

Сервис активно используют, об этом говорят отклики. В отзывах часто упоминают удобство, широкий выбор клиник, быструю обратную связь. Люди ценят, что можно не просто найти врача, но и сразу увидеть финальную стоимость, записаться и оплатить. Многие начинают с одной консультации, а затем полностью переводят медобслуживание в Буду: удобно следить за здоровьем в одном окне, особенно если живёшь в ритме города и ценишь своё время.

Хвалят и бонусную систему – после регистрации часто дают стартовые баллы, которые можно потратить на услуги. Некоторые упоминают, что смогли сдать анализы в два раза дешевле, чем напрямую в лаборатории. Платформа действительно помогает не откладывать заботу о себе – потому что всё под рукой и всё прозрачно.

Приложение, которое реально помогает

Приложение, которое реально помогает

У budu.ru есть собственное мобильное приложение для iOS и Android, которое делает доступ к медицинским услугам ещё проще. Через него можно еще быстрее записаться к врачу, пройти онлайн-консультацию, получить расшифровку анализов и в целом следить за состоянием здоровья.

Приложение позволяет общаться с врачами в формате чата, аудио или видеозвонка. Есть возможность загрузить медицинские документы, задать вопрос, получить второе мнение. Весь обмен данными происходит внутри защищённой системы, а история сохраняется в личном кабинете.

Всё очень удобно: встроена «таблетница» (функция напоминаний о приёме лекарств), можно вести дневник самочувствия и проходить тесты для самодиагностики. Пользователи iPhone могут подключить приложение к Apple Health и отслеживать шаги, активность и другие параметры.

Интерфейс понятный: быстрый поиск по услугам, фильтрация по цене, локации, персональные рекомендации на основе активности. Все заказы отображаются в одном окне, есть корзина, избранное, история. Приложение работает стабильно, позволяет быстро реагировать на изменения состояния и быть на связи с врачами – где бы ты ни находился.

Промокоды и баллы — сэкономить можно без усилий

Промокоды и баллы – сэкономить можно без усилий

Чтобы начать пользоваться budu.ru выгодно, достаточно промокода. Он вводится при оформлении первой услуги и может дать хорошую скидку. Такие коды легко найти на нашем сайте или в рассылке самого сервиса. Особенно часто они действуют на онлайн-консультации, анализы и стартовые подписки.

Но на этом экономия не заканчивается. Компания регулярно проводит акции: дают бонусы за приглашения друзей, возвращают баллы за оплату, подключают временные скидки на комплексные обследования. Некоторые пользователи также получают кешбэк через банковские карты – партнёрами сервиса выступают крупные банки, включая Тинькофф и Альфу.

Есть возможность подключить подписку – фиксированную по цене, но с расширенными возможностями. Например, доступ к консультациям, приоритетное бронирование, баллы на счёт и специальные предложения. Такая модель выгодна, если ты следишь за здоровьем регулярно.

Экосистема выгодных покупок

Промокоды, подписки и кешбэк – всё это работает как единая система. Если пользоваться сервисом регулярно, получается ощутимая экономия. Клиенты рассказывают, что сдают анализы, которые раньше казались дорогими, по цене в два, а то и три раза ниже.

Кроме того, акции часто появляются к праздникам, выходят тематические подборки (например, для женщин 40+, для спортсменов или при подготовке к беременности). Это не просто скидки ради галочки – они действительно дают возможность пройти нужные обследования с выгодой.

Экосистема выгодных покупок

Budu.ru – не просто частный стартап, а проект от группы «Ренессанс страхование». Это даёт ему устойчивость, доступ к лучшим клиникам, постоянное развитие. Уже сейчас сервис интегрирован с лабораториями Helix, запущены системы онлайн-диагностики, медицинские статьи, персонализированные рекомендации. Всё это делает платформу сильным игроком на рынке цифровой медицины.

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