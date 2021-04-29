Такси экономит нам время, а мы экономим на стоимости проезда. Рассказываем, где взять промокод Яндекс.Такси и как активировать скидку.

Сервис Яндекс.Такси

Яндекс Go (он же Яндекс.Такси) – сервис вызова машины для поездки или организации доставки. Еще недавно услугой могли пользоваться только жители России, однако постепенно все удобства Яндекса становятся доступны жителям других стран.

Стоимость поездки зависит от спроса на такси в данный момент, длительности маршрута и класса автомобиля. Конечно, класс «Эконом» – самый выгодный. При этом доступны опции «кондиционер», «перевозка домашнего животного» и также можно указать некурящего водителя или написать водителю комментарий.

Во время оформления заказа (еще до его подтверждения) пользователь может самостоятельно проложить нужный маршрут, добавив необходимые локации. При этом на экране сразу отобразятся все изменения стоимости. У водителя всегда включен GPS – легко отследить движение машины.

Тип оплаты можно выбрать: безналичный или наличный расчет. Также Яндекс Go позволяет организовать доставку груза от двери до двери или оформить доставку еды.

Компания ориентируется на интересы своих клиентов, поэтому регулярно предоставляет промокоды на свои услуги. Промокод – это специальный набор символов, дающий скидку.

Скидки

Скидки от компании могут быть разными. Они распространяются на:

первую поездку;

некоторое количество поездок;

путешествие по определенным районам;

оплату только по банковской карте;

использование при оплате карты определенного банка;

различные услуги от Яндекс в рамках подписки Яндекс.Плюс.

Акции бывают постоянными, временными или сезонными, действующими при определённых условиях (например, при вводе промокода).

Где можно найти промокод на Яндекс Go

Получить промокод в Яндекс.Такси легко одним из нескольких способов:

Социальные сети Yandex

Компания размещает промокоды в соц. сетях или своих новостных порталах. Часто предложения приурочены к праздникам (день рождения компании, 8 марта и др.) Нужно просто подписаться и следить за обновлениями.

Листовки

Да, знакомый всем метод распространения рекламы до сих пор работает. Компании или организаторы мероприятий, сотрудничающие с Яндекс, могут предлагать скидку на поездку в такси.

Поделившись с друзьями

У сервиса есть реферальная программа. Каждый пользователь может поделиться ссылкой на приложение с другом и получить скидку.

Специальные сайты

Сайты со скидками и промокодами стараются собрать все выгодные предложения в одном месте, чтобы ты мог быстро найти подходящее. На нашем сайте promokodus.com есть актуальные купоны, которыми можно воспользоваться прямо сейчас.

Мы обращаем внимание на то, что промокоды на этих сайтах совершенно бесплатные. Если ты встретил на сторонней странице предложение «купить пакет промокодов на скидку», покупать не стоит – приходи за официальными промокодами компании на проверенные сайты.

Делая онлайн заказы

Принцип тот же, что и с листовками, только в виртуальном формате. Делая покупки онлайн, следи за предложениями фирм. Компании в коллаборации с Яндексом часто дают большую выгоду.

Активация

Теперь разберемся, как активировать промокод Яндекс.Такси. Воспользоваться промокодом можно при вызове машины:

Через сайт.

Через приложение (доступно и для iOS, и для Android).

В обоих случаях перед оформлением заказа необходимо авторизоваться в системе Яндекс. Если еще нет своего аккаунта, придется зарегистрироваться.

Обрати внимание: после авторизации рекомендуется привязать к аккаунту банковскую карту для оплаты: в 90% случаев скидка действует при оплате картой.

Сам процесс активации скидки очень прост: и на сайте, и в приложении Яндекс.Такси есть специальное поле, куда вводить промокод. Делается это до оформления заказа. Скидка будет применена к следующему вызову машины, и конечная цена за поездку будет отображена уже с ее учетом.

Если код не сработал

Промокод может не сработать по нескольким причинам:

Истек срок действия

Дело в том, что специальных символов для выгодной поездки очень много. Старые со временем теряют свою актуальность, и если ввести такой промокод в Яндекс.Такси, он просто не сработает.

Купон был одноразовый и уже израсходован

В данном случае нужно внимательно читать условия. Код может быть как многоразовым, так и одноразовым. Многоразовыми предложениями можно и нужно делиться с близкими! Ну а одноразовые скидки могут использоваться либо для себя, либо в качестве безвозмездного подарка.

Обойти систему и дважды проехать по одноразовому коду не получится. Вся информация фиксируется приложением.

Если водитель требует оплату

Если акция предполагает бесплатную поездку, то водитель не имеет права требовать с пассажира деньги.

Каждый водитель, зарегистрированный в Яндекс.Такси, должен знать условия компании, и всё же, если твой водитель не знает, как использовать промокод в Яндекс.Такси, просто покажи ему приложение с конечной стоимостью или свяжись с оператором.

Заключение

На такси можно и нужно экономить. Сделать это легко, используя промокоды в приложении Яндекс Go или на сайте Яндекс.Такси. При этом важно внимательно читать условия акции, чтобы убедиться, что они выполнены.

Новые акции появляются регулярно. Желаем тебе экономить на поездках больше!