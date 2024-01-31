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Промокоды и коды HTMLAcademy в Казахстане

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Отзывы покупателей

Очень удобный сервис для самостоятельного обучения основам HTML. Очень многие профессии сейчас требуют хотя бы начальных знаний в смежных областях, и требование базового HTML встречается чуть ли не в каждой второй вакансии моего профиля. Да и вообще, умение создать простейшую страничку своими руками никогда не помешает, не говоря уже о том, как это здорово - вот ты вводишь код, просто набор символов, а на выходе получаешь функциональный сайт! В общем, учить HTML и CSS надо, а в этом сервисе сделать это и просто, и приятно - всё разжёвано, подробно расписано, ребята с юмором подходят к составлению заданий (инструктор Кекс - мой фаворит!).

  • Мария
  • 19.01.2018

Давно хотела научиться создавать свои сайты. HTMLAcademy помог мне начать изучение этой области, а главное все понятно и бесплатно. Благодаря курсам я уже могу брать небольшие заказы и получать прибыль. Чуть позже собираюсь освоить уже платные курсы и повысить уровень своих знаний.

  • Ольга
  • 20.07.2017

HTMLAcademy стала для меня полезным открытием. Освоить профессию верстальщика, лично для меня, с ходу сложно. Поэтому нужно много читать и заниматься самообучением. А самое действенное - практику, можно найти в HTMLAcademy. Пока что пользовалась только бесплатными курсами, но даже с их помощью виден прогресс в знаниях. Когда пройду все бесплатные, заплачу за продвинутые курсы. Инспектор Кот мне в помощь!)

  • Надежда
  • 30.08.2016

На мой взгляд вполне удобный сервис обучения. Насчет качества повышения знаний для людей уже знакомых с основами HTML и CSS ничего не скажу, так как пока только на середине обучения с нуля, но все довольно подробно и ясно описано, понравилось, что после теории сразу даются практические задания и после каждого урока тестовое задание на закрепление полного материала урока (довольно интересно). Проходить обучение вполне удобно. Во время прохождения задания у вас будет 4 блока: в верхнем левом углу располагается HTML-код, в нижнем левом CSS, в верхнем правом вид того, что вы "наверстали" в браузере и в нижнем правом углу задания, которые необходимо выполнить. Потратил на подписку копейки, а получил в замен столько полезной информации да еще и с практикой! Советую попробовать.

  • Олег
  • 06.05.2016
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