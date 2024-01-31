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Промокоды и купоны Hotels.com

Новых промокодов для Hotels.com нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Я доверяю Хотелс.ком. Нравится, что здесь есть множество параметров поиска и сравнения, информация об отелях и реальные отзывы (их читать обязательно!) Цены здесь низкие, иногда даже бронировать номера выгоднее, чем напрямую. Если использовать промокод, можно получить бесплатные ночи в подарок. Советую всем самостоятельным путешественникам.

  • Карина Урманова
  • 28.01.2019

Удобное приложение, хорошая система бронирования. Никаких заминок или разницы в цене между сервисом и отелем.

  • Виктория
  • 01.10.2018

Сайт мне нравится, у него приятный и понятный интерфейс, в котором невозможно что-то перепутать. Рада, что в свое время предпочла именно этот сайт. Оплата на сайте производится сразу, при бронировании, что очень удобно, на мой взгляд ,не надо беспокоиться об этом в поездке. Если вы не уверены в дате поездке или выборе отеля, на сайте предоставляется возможность бесплатной отмены заказа в течение определенного времени. Время от времени присылают скидки на проживание в отелях, правда не во всех. В целом, сервисом я довольна, накладок у меня не было.

  • Толмачёва Ира
  • 16.09.2015
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Информация о магазине Hotels.com

Гуру отелей Hotels.com

«Хотелс.ком» – одна из крупнейших систем бронирования жилья для отдыха или командировки. Здесь вам предложат тысячи вариантов (от бунгало на острове до люксовых апартаментов) в 200 странах по всему миру. В единую базу собрана информация о гостиницах, особенностях проживания в них и о периодах распродаж. Бронировать номера с Hotels.com удобно и безопасно. Вся личная и платежная информация надежно защищена специальными протоколами. Служба клиентской поддержки готова решить вопросы по телефону, электронной почте или через форму на сайте.

Сильные стороны «Хотелс.ком»

Этот сайт не зря заслужил любовь сотен тысяч пользователей и партнеров. Почему же Hotels.com привлекает внимание и сохраняет лояльность тысяч клиентов?
  1. Разнообразный ассортимент. Встроенный поисковик найдет президентский люкс в шикарном отеле или бюджетный номер в курортном «Всё включено», шале в горах или шатер в африканской саванне, где вас никто не побеспокоит. Идеальный вариант найдется для каждого, будь то бизнесмен, молодая пара или семья с детьми.
  2. Удобство бронирования. Оформляйте заказ прямо на ходу через фирменное приложение или телефонный центр.
  3. Лакомые цены и различные системы скидок. «Хотелс.ком» специализируется на поиске жилья в периоды акций, распродаж. Существует здесь и собственная программа поощрения, а промопредложения регулярно рассылаются участникам подписки.
  4. Не только поиск гостиницы доступен на этом сайте. Здесь есть раздел с путеводителями, идеями для путешествий. Особенные места, которые стоит посетить, собраны в топ-10 по городам.

Акции и суперпредложения от Hotels.com

Чтобы процесс бронирования был еще приятнее, читайте о том, как можно сэкономить при поиске отеля или апартаментов. Мы рассказываем обо всех типах дисконтов и бонусов, которые понизят цену или предоставят вам особенно выгодные условия при бронировании на сайте компании.
  • Все специальные акции помечаются значками «Отличный тариф» или «Спецпредложение». Выделенный рамкой «Лучшее предложение сегодня» вариант показывает наибольший дисконт от отеля-партнера на ближайшие сутки.
  • Участие в программе Hotels.com Rewards позволяет бесплатно проживать сутки в отеле после выполнения некоторых условий.
  • Секретные цены на отели разблокируются после подписки на новостную рассылку или регистрации на сайте.
  • Купоны и промокоды от Promokodus.com уменьшают стоимость номеров отеля при бронировании и обеспечивают доступ ко всем промоакциям сервиса.

Как применить бонусный код?

Бронируя отель, не забывайте проверить, есть ли подходящий действующий промокод. Выберите любой из списка, нажмите «Открыть купон», а затем – «Копировать», чтобы уникальный шифр сохранился в памяти вашего устройства. Перейдите на сайт hotels.com и начните поиск отеля вашей мечты. В форму на главной странице введите название города, места или точный адрес, куда вы хотите отправиться. Подберите даты и укажите количество гостей и номеров. Кликните «Поиск». Страница обновится, и на ней появится перечень гостиниц и апартаментов под ваши запросы. Их можно отсортировать по рейтингу, стоимости, расстоянию от достопримечательностей. Щелкните «Выбрать» и, если уверены и не хотите продолжать поиски, «Бронировать». Обращайте внимание на описание тарифа и дисконтного предложения. Продолжите оформление и введите личную информацию, контактные данные. Чтобы активировать купон, поместите его в отведенное поле, нажмите «Применить». Сумма будет посчитана с учетом всех действующих скидок. Оплатите покупку любым из доступных способов. Любите путешествовать с умом? Заходите к нам на promokodus.com и следите за новинками в мире бонусов и секретных кодов. Промокоды Hotels.com за январь 2024 года позволят вам выбрать отель, повысить класс номера и получить скидку или же откроют доступ к особым условиям. Пора собирать чемоданы!
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