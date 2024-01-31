Школа Slurm предлагает очное и дистанционное обучение для технических специалистов. В каталоге центра есть множество востребованных направлений: управление данными, разработка на JavaScript, архитектура приложений и многое другое. Частным лицам доступно групповое изучение программы на интенсивах и курсах, а для организаций предусмотрены корпоративные проекты. Среди спикеров – опытные инженеры, разработчики и другие эксперты с большим стажем работы. После регистрации и оплаты счета тебе будет открыт доступ к «Личному кабинету». Благодаря действующим акциям ты сможешь получить актуальную профессию или полезные навыки на максимально выгодных условиях! Обрати внимание на промокоды «Слерм» (Slurm) за январь - февраль 2024 года в Туркмении, собранные на этой странице! Они дают право на получение крупных скидов и разнообразных бонусов! Выбери нужные предложения в этом разделе, активируй их и сэкономь солидную сумму денег!

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