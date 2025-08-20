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Лучшие смарт-часы: ТОП-6 моделей 2025 года

Долохова Алина
Долохова Алина
Эксперт по умному шопингу
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С развитием технологий умные часы становятся незаменимыми помощниками в повседневной жизни. Они обеспечивают контроль за здоровьем, отслеживание активности, эффективную организацию тренировок и синхронизацию со смартфоном. В этом рейтинге мы расскажем о шести топовых моделях 2025 года, чтобы помочь определиться, какие часы лучше подойдут для твоих целей — мужские, женские или детские, спортивные или с классическим дизайном.

Часы Huawei: мультисенсорное отслеживание здоровья

Часы Huawei: мультисенсорное отслеживание здоровья

Компания известна тщательной работой с датчиками и применением передовых материалов. Ведущая модель этого года — смарт-часы Huawei Watch 5 — универсальный премиум-вариант, подходящий для ежедневного мониторинга и активного ритма.

Huawei Watch 5 – ключевые преимущества:

  • Мультисенсорная технология X-TAP для точного анализа здоровья
  • Экран LTPO 2.0, яркость 3000 нит, полезная площадь 82,5%
  • Корпус из авиационного титана или нержавеющей стали
  • Встроенный GPS с технологией Sunflower и поддержкой Wi‑Fi 6
  • Мгновенное измерение пульса и стресса
  • Защита IP68 для плавания и водных видов спорта
  • Более 100 спортивных режимов, включая профессиональные

Xiaomi: универсальность и оснащенность

Xiaomi: универсальность и оснащенность

Бренд предлагает бюджетные и премиальные решения, а флагманом в этом году стали смарт-часы Xiaomi Watch 2 Pro — продвинутая модель с расширенными фитнес- и смарт-функциями.

Xiaomi Watch 2 Pro – основные достоинства:

  • AMOLED-экран высокого разрешения 1,43ʺ
  • Поддержка LTE, NFC, GPS
  • Мощный Snapdragon W5+ для быстрой работы приложений
  • Датчиком пульса нового поколения с улучшенной точностью
  • Более 150 спортивных и оздоровительных режимов
  • Интеграция с приложением Mi Fitness и другими платформами
  • Автономная работа до 10 дней

Смарт-часы Самсунг: инновации в дизайне и спорте

Смарт-часы Самсунг: инновации в дизайне и спорте

Премиальные умные часы Samsung отличаются новым корпусом Squircle, высокими характеристиками и оптимизацией под активных пользователей.

Флагман Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 – главные особенности:

  • Титановый корпус с защитой IP69 для экстремальных условий
  • Squircle-дизайн, сочетающий стиль и эргономику
  • Экран 47 мм с высокой яркостью
  • Мощный процессор для моментального отклика
  • Расширенный набор спортивных и медицинских функций
  • Быстрая зарядка и увеличенная емкость батареи
  • Кнопка Quick для быстрого запуска приложений

Часы Apple: премиум для любых задач

Часы Apple: премиум для любых задач

В 2025 году ведущую позицию удерживают Apple Ultra 2 — для активных пользователей, и Series 10 — для универсального повседневного использования. Компактные детские смарт-часы Apple Watch SE 2 остаются востребованными благодаря надежности и простоте.

Apple Watch Ultra 2 – сильные стороны:

  • Ударопрочный титановый корпус
  • Увеличенный, сверхъяркий дисплей для любых условий
  • До 100 метров водозащиты
  • Расширенные спортивные и туристические режимы
  • Поддержка ЭКГ и мониторинга пульса
  • Длительное время работы благодаря оптимизации энергопотребления
  • Совместимость с iOS и ключевыми фитнес-приложениями

Honor: здоровье и ЭКГ в фокусе

Honor: здоровье и ЭКГ в фокусе

Бренд Honor активно интегрирует медицинские функции в премиальные модели. Флагман — Honor Watch 5 Ultra, воплотивший все самые передовые решения компании.

Смарт-часы Honor Watch 5 Ultra – ключевые особенности:

  • Прочный титановый корпус пятого класса
  • LTPO AMOLED-дисплей с частотой до 60 Гц
  • Поддержка ЭКГ для точного контроля сердечного ритма
  • До 15 дней автономной работы
  • Защита IP68 и сапфировое стекло
  • Ежедневные отчёты о здоровье в приложении
  • Bluetooth 5.2 и GPS для точного отслеживания тренировок

Смарт-часы Garmin: эталон для спорта и навигации

Смарт-часы Garmin: эталон для спорта и навигации

Garmin традиционно выбирают профессионалы и активные путешественники. У бренда есть как женские, так и мужские смарт-часы, отличающиеся друг от друга дизайном. Главные модели 2025 года — часы Garmin Fenix 8 и Forerunner 970, сочетающие максимальную функциональность и надежность.

Garmin Fenix 8 – отличительные функции:

  • Титановый корпус с защитой от экстремальных условий
  • Яркий 1,4ʺ экран, читаемый при солнечном свете
  • Солнечная подзарядка — до 30 дней автономной работы
  • 50+ спортивных режимов и анализ техники в реальном времени
  • Полноценная GPS-навигация с картами по всему миру
  • Барометр, компас, метеоданные
  • Высокоточные датчики пульса, сна, кислорода и уровня стресса

Краткое сравнение моделей: какие смарт-часы лучше

Если хочешь премиальное сочетание дизайна и здоровья — Huawei Watch выполнят обе задачи. Для продвинутых умных функций по разумной цене обрати внимание на Xiaomi Watch 2 Pro. Активным и спортивным пользователям подойдут Самсунг и Garmin. Женские смарт-часы удачно реализованы в линейке Apple, а Honor предлагает уникальные возможности по ЭКГ и комплексному мониторингу здоровья.

Надеемся, этот рейтинг смарт-часов помог тебе определиться с идеальным выбором. На нашем сайте Promokodus ты найдёшь все актуальные рабочие промокоды на умные гаджеты, в том числе и на смарт-часы. Не забывай проверять страницы с купонами, чтобы не пропустить выгодные предложения.

FAQ

Как подключить смарт-часы к телефону?

Необходимо сначала проверить совместимость устройств. Затем нужно включить смарт-часы и bluetooth на телефоне. Далее следует скачать и открыть приложение для вашей модели, выбрать часы и выполнить сопряжение. В настройках можно также настроить уведомления и другие функции.

Какое приложение скачать для смарт-часов?

Используйте Google Play или App Store, чтобы скачать приложение и подключить умные часы (например, Wear OS, Huawei Wear, Samsung Galaxy, приложение Zepp). Чаще всего нужное приложение можно скачать, отсканировав QR‑код из инструкции.

Чем отличаются смарт-часы от фитнес-браслета?

Фитнес-браслет отличается компактностью и базовым набором для отслеживания активности, тогда как смарт-часы обладают широким функционалом. Фитнес браслеты — это хороший выбор для спорта и контроля физических показателей, а смарт-часы являются более продвинутым вариантом с множеством функций и большим экраном, но они обычно стоят дороже.

Как заряжать смарт-часы?

Рекомендуется заряжать смарт-часы до 80% с помощью специальных док-станций или магнитных зарядок, подключённых к надежному источнику питания. Используйте оригинальные зарядные устройства и следуйте инструкциям производителя, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

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