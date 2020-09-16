Магазин «М.Видео» – один из гигантов российского рынка в области продажи компьютерной и бытовой техники с актуальными скидками и выгодными предложениями. Еще бы, ведь многие из нас то и дело видят гипермаркеты «МВидео» во многих городах России.

Но что же такого интересного предлагает магазин «МВидео»? Во-первых, богатый ассортимент товаров – от мобильных телефонов до кухонных плит. Во-вторых, отличные цены, ниже которых найти довольно сложно, ведь здесь можно еще и применить промокоды для «М.Видео» август - сентябрь 2026 года и получить скидку 500, 1000, а то и 2000 рублей!

Акции и промокоды

На сайте магазина можно найти раздел «Все Акции», где находятся актуальные предложения для снижения стоимости заказа. К ним можно отнести: распродажи, персональные предложения, повышенный кешбэк, суперцены на определённые разделы и товары.

С акциями «М.Видео» также можно ознакомиться на нашем сайте, где в специальном разделе собраны все активные купоны и промокоды. Чтобы ими воспользоваться, необходимо выбрать понравившиеся позиции из каталога, а затем уже вести коды купонов и промокоды «М.Видео» в специальное поле на сайте.

Как получить промокод и использовать его на сайте «МВидео» (mvideo.ru)

1. Чтобы воспользоваться промокодом, сначала нужно его найти. Идем на страницу промокодов для «МВидео» на нашем официальном сайте. Выбираем купон, который больше всего нравится (можно пролистать страницу вниз и просмотреть все предложения), и нажимаем «Показать код»:

После этого ты сможешь скопировать промокод, чтобы использовать его чуть позже при оформлении заказа в «МВидео».

2. Теперь, когда мы попали на официальный сайт «М.Видео», добавляем интересующие нас товары в «Корзину». Для этого просто нажимаем на кнопку «Добавить в корзину», которая расположена справа от фотографии нужного товара:

3. После этого мы попадаем в «Корзину», где видим, что товар успешно добавлен. Нажимаем на кнопку «Перейти к оформлению»:

4. Проходим авторизацию на сайте:

5. Выбираем способ получения заказа:

6. Указываем удобный способ оплаты. Пролистываем страницу вниз до пункта «Промокод» и ставим галочку:

Вот мы и нашли то заветное поле для ввода промокода «МВидео», который мы скопировали на первом этапе. Вводим промокод и нажимаем на кнопку «Применить»:

7. Заполняем все необходимые личные данные.

Теперь осталось только нажать на кнопку «Сделать заказ» и ждать доставку!

Особенности интернет-магазина

Помимо акций, на сайте магазина можно найти еще множество интересных разделов, которые точно привлекут твоё внимание. Это и расположение магазинов, чтобы найти ближайший к тебе, и статус заказа, который можно отслеживать, а также раздел «Сравнение», где ты можешь найти тот же самый товар, но по более выгодной цене, или сравнить характеристики с другой моделью.

И еще из преимуществ «М.Видео»: экспресс доставка за 2 часа, страхование техники от утраты и повреждений, клубная система лояльности, рассрочка без переплат и другие предложения, которые тебе точно придутся по душе.

Как оформить заказ на товары в интернет-магазине М.Видео?

Интерфейс сайта «М.Видео» достаточно прост в использовании, ты точно не запутаешься и поймёшь, что совершать покупку в интернет-магазине намного удобнее, чем в одной из точек сети.

В первую очередь тебе необходимо зайти на сайт и выбрать нужный товар. Открывай необходимый раздел, листай вниз и ищи тот товар, который планировал приобрести.

Затем, когда желаемая, к примеру, электроника найдена, а аксессуары к ней подобраны, всё можно добавлять в корзину. Под стоимостью ты увидишь красный прямоугольник, на котором так и написано «В корзину».

В верхнем правом углу нажимай на значок корзины, после чего ты действительно попадёшь в виртуальную корзину с приобретаемыми товарами. Там ты можешь выбрать определённые услуги, узнать информацию о товаре, выбрать способ получения, а также узнать полную стоимость покупки.

Прежде чем переходить к оформлению, обрати внимание на применённые скидки, которые указываются в сумме заказа. Помимо скидок за счет распродаж, там можно найти персональную скидку, которая предоставляется всем пользователям, а ее процент растёт от количества оформленных и выкупленных заказов. Также вычитаются бонусные рубли, если ты являешься участником программы лояльности. Для этого необходимо зарегистрироваться в клубной системе компании, чтобы получить виртуальную бонусную карту и возможность ей пользоваться на постоянной основе. Именно на ней копятся баллы, т.е. те самые бонусы, которые добавляются к общей скидке.

Затем ты переходишь в раздел под названием «Оформление заказа», где выбираешь пункт получения заказа, способ оплаты, а также указываешь личные данные.

Если все действия успешно выполнены, то нажимаешь на кнопку «Сделать заказ» и ждёшь его подтверждения, после чего следишь, когда его можно будет забрать.

В случае затруднения или неправильной работы сайта, ты всегда можешь задать вопрос, нажав на кружочек с сообщением в нижнем правом углу.

Поздравляем! Теперь ты знаешь, как получить промокоды «М.Видео» и использовать их при оформлении заказа. Не забывай заходить на страницу промокодов для «МВидео» на нашем сайте, чтобы всегда получать актуальные купоны и экономить при каждой покупке.