Как оплатить бонусами в М.Видео

Копить – не тратить! Считал ли ты каждый новый бонус, подписывался ли на всевозможные акции или случайно заработал приличное состояние – в любом случае время долгожданных покупок и списания бонусов пришло! А вот как это сделать – читай ниже.

Напоминаем, сразу после регистрации в программе лояльности при любой покупке на твою карту будет начисляться кешбэк 10% в виде бонусных рублей, где 1 бонус = 1 рубль. Но тебе также могут быть доступны предложения с повышенным кешбэком, который может достигать 25%, а то и 50%. Подробней узнать об этом можно в магазине или на сайте, а пока вернемся к вопросу «Как оплатить бонусными рублями М видео?».

Куда можно потратить бонусы М видео?

Если ты уже успел составить виш-лист и в предвкушении его реализации, то советуем не торопиться! Необходимо начать отталкиваться от обратного, т.к. у М.Видео есть собственный стоп-лист, где описаны все позиции, на которые не распространяются баллы. Вот они:

Товары из STOP-листа, отмеченные знаком «Финальная цена»;

НТВ+, Braun (Парогенераторы), DeLonghi, Bork;

Сертификаты «Быстросервис»;

Все виды доставок и установок;

Страховки Samsung;

Подарочные карты и сертификаты;

Фотопечать, запись и обработка фото;

Услуги, оплаченные через платёжную систему «Рапида»;

Услуги операторов сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Yota);

Товары интернет-провайдеров (Ростелеком, OnLime);

Полисы «Альфа» и страховые продукты от «АльфаСтрахования»;

Валюты, игры и игровые подписки в цифровом формате;

Товары-партнеров

Также в этот список М.Видео по своему усмотрению может вводить товары и услуги, а это значит, что выгодные игры могут стать по-настоящему голодными!

Сколько можно оплатить бонусами в М видео?

Бонусными рублями ты можешь оплатить до 30% стоимости товара, т.е. использовать любое количество бонусов, которое не превышает 30% твоих затрат на покупку.

Как расплатиться бонусами М видео?

Все довольно просто! Тебе точно не придется высчитывать логарифмы в уме и махать волшебной палочкой. Необходимо лишь:

Выбрать желаемый товар; Добавить его в корзину (не забываем про стоп-лист); Затем перейти к оформлению своего заказа; После чего во вкладке «Применение скидок» выбрать бонусные рубли, которые автоматически спишутся, и ты увидишь настоящую магию баллов М видео

Но если будет и этого недостаточно, то ты всегда можешь зайти к нам на сайт и забрать промокод, который обязательно повысит твой шанс на отличную экономию!