Как оплатить бонусами в М.Видео

Копить – не тратить! Считал ли ты каждый новый бонус, подписывался ли на всевозможные акции или случайно заработал приличное состояние – в любом случае время долгожданных покупок и списания бонусов пришло! А вот как это сделать – читай ниже.
Напоминаем, сразу после регистрации в программе лояльности при любой покупке на твою карту будет начисляться кешбэк 10% в виде бонусных рублей, где 1 бонус = 1 рубль. Но тебе также могут быть доступны предложения с повышенным кешбэком, который может достигать 25%, а то и 50%. Подробней узнать об этом можно в магазине или на сайте, а пока вернемся к вопросу «Как оплатить бонусными рублями М видео?».
Куда можно потратить бонусы М видео?
Если ты уже успел составить виш-лист и в предвкушении его реализации, то советуем не торопиться! Необходимо начать отталкиваться от обратного, т.к. у М.Видео есть собственный стоп-лист, где описаны все позиции, на которые не распространяются баллы. Вот они:
- Товары из STOP-листа, отмеченные знаком «Финальная цена»;
- НТВ+, Braun (Парогенераторы), DeLonghi, Bork;
- Сертификаты «Быстросервис»;
- Все виды доставок и установок;
- Страховки Samsung;
- Подарочные карты и сертификаты;
- Фотопечать, запись и обработка фото;
- Услуги, оплаченные через платёжную систему «Рапида»;
- Услуги операторов сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Yota);
- Товары интернет-провайдеров (Ростелеком, OnLime);
- Полисы «Альфа» и страховые продукты от «АльфаСтрахования»;
- Валюты, игры и игровые подписки в цифровом формате;
- Товары-партнеров
Также в этот список М.Видео по своему усмотрению может вводить товары и услуги, а это значит, что выгодные игры могут стать по-настоящему голодными!
Сколько можно оплатить бонусами в М видео?
Бонусными рублями ты можешь оплатить до 30% стоимости товара, т.е. использовать любое количество бонусов, которое не превышает 30% твоих затрат на покупку.
Как расплатиться бонусами М видео?
Все довольно просто! Тебе точно не придется высчитывать логарифмы в уме и махать волшебной палочкой. Необходимо лишь:
- Выбрать желаемый товар;
- Добавить его в корзину (не забываем про стоп-лист);
- Затем перейти к оформлению своего заказа;
- После чего во вкладке «Применение скидок» выбрать бонусные рубли, которые автоматически спишутся, и ты увидишь настоящую магию баллов М видео
Но если будет и этого недостаточно, то ты всегда можешь зайти к нам на сайт и забрать промокод, который обязательно повысит твой шанс на отличную экономию!