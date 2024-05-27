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Как оплатить бонусами в М.Видео

Долохова Алина
Долохова Алина
Эксперт по умному шопингу
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Копить – не тратить! Считал ли ты каждый новый бонус, подписывался ли на всевозможные акции или случайно заработал приличное состояние – в любом случае время долгожданных покупок и списания бонусов пришло! А вот как это сделать – читай ниже.

Напоминаем, сразу после регистрации в программе лояльности при любой покупке на твою карту будет начисляться кешбэк 10% в виде бонусных рублей, где 1 бонус = 1 рубль. Но тебе также могут быть доступны предложения с повышенным кешбэком, который может достигать 25%, а то и 50%. Подробней узнать об этом можно в магазине или на сайте, а пока вернемся к вопросу «Как оплатить бонусными рублями М видео?».

Как оплатить бонусными рублями М видео?

Куда можно потратить бонусы М видео?

Если ты уже успел составить виш-лист и в предвкушении его реализации, то советуем не торопиться! Необходимо начать отталкиваться от обратного, т.к. у М.Видео есть собственный стоп-лист, где описаны все позиции, на которые не распространяются баллы. Вот они:

  • Товары из STOP-листа, отмеченные знаком «Финальная цена»;
  • НТВ+, Braun (Парогенераторы), DeLonghi, Bork;
  • Сертификаты «Быстросервис»;
  • Все виды доставок и установок;
  • Страховки Samsung;
  • Подарочные карты и сертификаты;
  • Фотопечать, запись и обработка фото;
  • Услуги, оплаченные через платёжную систему «Рапида»;
  • Услуги операторов сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Yota);
  • Товары интернет-провайдеров (Ростелеком, OnLime);
  • Полисы «Альфа» и страховые продукты от «АльфаСтрахования»;
  • Валюты, игры и игровые подписки в цифровом формате;
  • Товары-партнеров

Также в этот список М.Видео по своему усмотрению может вводить товары и услуги, а это значит, что выгодные игры могут стать по-настоящему голодными!

Сколько можно оплатить бонусами в М видео?

Сколько можно оплатить бонусами в М видео?

Бонусными рублями ты можешь оплатить до 30% стоимости товара, т.е. использовать любое количество бонусов, которое не превышает 30% твоих затрат на покупку.

Как расплатиться бонусами М видео?

Все довольно просто! Тебе точно не придется высчитывать логарифмы в уме и махать волшебной палочкой. Необходимо лишь:

  1. Выбрать желаемый товар;
  2. Добавить его в корзину (не забываем про стоп-лист);
  3. Затем перейти к оформлению своего заказа;
  4. После чего во вкладке «Применение скидок» выбрать бонусные рубли, которые автоматически спишутся, и ты увидишь настоящую магию баллов М видео

Но если будет и этого недостаточно, то ты всегда можешь зайти к нам на сайт и забрать промокод, который обязательно повысит твой шанс на отличную экономию!

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