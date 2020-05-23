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Где взять и как применить промокод для citilink.ru («Ситилинк»)?

Долохова Алина
Долохова Алина
Эксперт по умному шопингу
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«Ситилинк» – известный многим интернет-магазин бытовой техники и электроники с довольно низкими ценами на товары. При оформлении заказа на сайте можно также получить дополнительную скидку, если использовать свежие промокоды или купоны для «Ситилинка» август - сентябрь 2026 года.

Итак, разберемся со всем по порядку.

Как приобрести товары со скидкой в интернет-магазине Ситилинк?

Первое, чем ты можешь воспользоваться, – это промокод. Его можно найти на странице промокодов и купонов для «Ситилинка» на нашем офоциальном сайте. Выбери понравившуюся акцию и нажми «Показать код».

Промокод Ситилинк — где найти скидку на электронику

Помимо подобного рода скидок, на сайте «Ситилинк» есть специальный раздел для покупателей с актуальными акциями и распродажами. Также там ты сможешь узнать о рассрочке, клубной карте, дополнительных бонусах и бесплатной доставке.

Как правильно активировать промокод в интернет-магазине Ситилинк?

Как написано выше, промокод пользователь может найти в разделе «Ситилинк» на нашем сайте promokodus.com. Там представлено целое множество актуальных акционных предложений, скидок и промокодов, поэтому ты точно найдёшь что-то своё. Выбирай необходимую акцию и нажимай «Показать код». После этого ты можешь сразу скопировать промокод и перейти на официальный сайт магазина.

После того, как из всей продукции ты выбрал необходимый товар, заходи в «Корзину», вводи промокод в соответствующее поле и нажимай кнопку «Применить». Текущая скидка, если она прошла, появится автоматически.

Как оформить заказ на товары из интернет-магазина Ситилинк?

1. Для начала тебе необходимо зарегистрироваться на сайте. Сделать это ты сможешь с помощью электронной почты и номера телефона.

2. Затем заходи в каталог, выбирай необходимую категорию, а в ней уже ищи желаемый товар. На сайте представлен достаточно широкий ассортимент, поэтому необходимую модель компьютера, к примеру, ты точно сможешь заказать и завершить свои поиски. Отправляй товар в «Корзину», нажав на кнопку, которая расположена справа от изображения:

Как активировать промокод в интернет-магазине Ситилинк

3. После этого ты автоматически будешь перенаправлен в «Корзину», где увидишь все выбранные товары. Обязательно проверь полный ли заказ, затем сумму заказа и примененные скидки, чтобы узнать на сколько твоя покупка стала выгодной. Не забудь про активацию промокода!

Добавление товара в корзину Ситилинка перед применением промокода

Где вводить промокод при оформлении заказа в Ситилинке

4. Выбери способ доставки, дату и заполни личные данные, чтобы активировать заказ.

Оформление заказа в Ситилинке со скидкой по промокоду

5. Далее выбери удобный способ оплаты или банк для обслуживания, нажми на кнопку «Оформить заказ» и жди курьера ;)

На этом всё! Теперь ты знаешь, где брать, куда вводить и как использовать купоны и промокоды для магазина «Ситилинк» (Citilink). Не забывай вводить их при каждой покупке, чтобы экономить свои деньги!

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